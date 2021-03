Xiaomi Mi Mix Fold – pierwszy składany smartfon marki

Chociaż moda na składane telefony wydaje się powoli przemijać, Xiaomi próbuje ożywić ten trend. Mi Mix Fold ma ekran o wielkości przewyższającej niejeden tablet, dwie pojemne baterie i teleobiektyw wykonany w zupełnie nowej technologii.



Mi Mix Fold otrzymał dwa wyświetlacze. Ten zewnętrzny ma dość mało imponującą przekątną 6,52 cali, częstotliwość odświeżania 90 Hz i próbkowanie dotyku na poziomie 180 Hz. Wystarczy jednak rozłożyć urządzenie, a oczom użytkownika ukaże się 8-calowy panel główny. Ekran ma format 4:3, rozdzielczość 3840 x 1600 px oraz maksymalną jasność 900 nitów ze wsparciem dla HDR10+ i Dolby Vision. Jego maksymalna częstotliwość odświeżania to 60 Hz, a próbkowania ekranu – 120 Hz. Xiaomi zapowiada, że zawias może wytrzymać nawet milion złożeń i rozłożeń.



Tył smartfona pokrywa warstwa szkła Corning Gorilla Glass. Na wystającej wysepce umieszczone zostały trzy aparaty fotograficzne, spośród których najciekawszy okazał się teleobiektyw 8 MP 3x wyposażony w soczewkę Liquid Lens. Jest ona wypełniona przezroczystym płynem zamkniętym pomiędzy giętkimi błonami; rozwiązanie to umożliwia wyostrzanie obrazu na obiektach umieszczonych zarówno bardzo blisko obiektywu, jak i w oddali. Towarzyszy mu główne „oczko” 108 MP oraz 13-megapikselowy obiektyw ultraszeroki o polu widzenia 123°. Z przodu dostępna jest natomiast kamerka 20 MP.



Urządzenie działa na Snapdragonie 888 z 12/16 GB pamięci RAM, 256/512 GB pamięci wewnętrznej i podwójną baterią o łącznej pojemności 5020 mAh. Dzięki superszybkiemu ładowaniu przewodowemu 67 W, jej uzupełnienie ma zajmować niecałe 40 minut. System operacyjny to Android 10 z nakładką MIUI dostosowaną do specyfiki składanego ekranu. Całości dopełnia wsparcie dla 5G oraz Wi-fi 6.



Ceny Mi Mix Fold rozpoczynają się od 10 000 CNY (ok. 6 060 PLN) w wersji 12/256 GB. Za najdroższy wariant zapłacimy 13 000 CNY (ok. 7 880 PLN). Telefon trafi najpierw na chiński rynek, gdzie będzie dostępny w przedsprzedaży od 30 marca. Na razie nie wiemy, czy Xiaomi planuje wprowadzenie urządzenia także do Europy.