Sony A95K: nowy poziom obrazu i dźwięku

Filmy i seriale, zapisy koncertów, transmisje spektakli teatralnych i wydarzeń sportowych; możliwość grania w gry wideo, wideokonferencje – to wszystko, z czym może mierzyć się nasz telewizor. Nie każdy jednak odpowie każdemu użytkownikowi, a ci najbardziej wymagający wybierają między modelami, do których liczenia nie potrzeba nawet palców jednej dłoni.

Chcemy zatem, nawiązując do najlepszego filmu tego roku, „wszystkiego wszędzie naraz”. Zależy nam na doskonałym obrazie, bardzo dobrym odwzorowaniu detali i kolorów. Równie ważny jest dźwięk, który w dużej mierze odpowiada za dopełnienie doznań i przeniesienie nas w środek historii odtwarzanej na ekranie. Nie bez znaczenia pozostaje konstrukcja, elegancki wygląd i możliwość swobodnego montażu telewizora na ścianie lub ustawienie go na szafce czy komodzie. Atutem będzie też prosta, intuicyjna obsługa, czy wręcz automatyczne dopasowanie ustawień do rodzaju oglądanego materiału, czy nawet jasności w pomieszczeniu. Po wyliczeniu tych wszystkich cech, warto przyjrzeć się portfolio firmy Sony, a szczególną uwagę zwrócić na model A95K z serii BRAVIA XR.

Najjaśniejszy obraz

Najnowszy telewizor Sony A95K został wyposażony w nowy panel OLED (QD-OLED), który zapewnia najszerszą paletę kolorów i ich odcieni – widz otrzymuje dostęp do XR Triluminos Max, czyli ponad miliarda barw. Co więcej, niektóre z nich są dostępne tylko w telewizorach Sony!

Za moc tego modelu odpowiedzialne jest jego serce – rewolucyjny procesor z inteligencją poznawczą – Cognitive XR, który „rozumie”, w jaki sposób człowiek korzysta ze zmysłów wzroku i słuchu. Dzięki temu może odtwarzać treści w sposób, który jest bardzo bliski naturalnemu widzeniu oka i odbierania dźwięków. Bez względu na to czy śledzimy obraz na wprost, czy zerkamy na ekran pod kątem lub z dalszej odległości, nie dostrzeżemy różnicy w odbiorze. Jak to możliwe? Samoświecący panel QD-OLED nowej generacji utrzymuje jednolite i wierne kolory. To z pewnością docenią gracze, którym podczas rozgrywki zdarza się przemieszczać przed ekranem telewizora i zmieniać pozycję na kanapie. Nie sposób nie podkreślić faktu, że A95K wykorzystuje czujnik światła i koloru, który optymalizuje jasność i odcień obrazu w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Wszystko dzieje się tu automatycznie, by widz czy gracz mógł skupić się wyłącznie na delektowaniu się najlepszym możliwym odbiorem w danej chwili.

Ten topowy model 4K został dodatkowo wyposażony w technologię XR 4K Upscaling, która podnosi jakość treści 2K i HD do jakości zbliżonej do 4K w sposób, który do tej pory był tylko przedsmakiem nowych rozwiązań. Inteligentne odwzorowanie tekstur i detali z materiałów o niższej rozdzielczości zadowoli nawet największych malkontentów. Co więcej, dzięki wygładzaniu 4K XR, widz otrzymuje płynny i naturalny obraz. Jest to możliwe dzięki tysiącom kolorów, odcieni i przejść tonalnych. Miłośnicy scen akcji i dynamicznych relacji sportowych docenią system XR OLED Motion, który analizuje ruch i uzupełnia obraz o dodatkowe klatki, aby zapewnić płynność i wyraźność akcji.

Najczystszy dźwięk

Nawet najpiękniejszy obraz bez dźwięku traci na wartości. Coraz smuklejsze konstrukcje telewizorów wymusiły kompromis pod postacią mniejszych, a przez to oszczędniejszych pod względem mocy głośników. Dlatego też Sony w swoim najnowszym telewizorze proponuje ekran, który jest… głośnikiem. Duże siłowniki o idealnie okrągłym kształcie zapewniają potężny i realistyczny dźwięk w każdej scenie. Dodatkowo, poprzez wprawienie ekranu w niewidoczne wibracje, siłowniki te wytwarzają wyraźnie zdefiniowane średnie i wysokie częstotliwości, które gwarantują wciągający dźwięk. Dopełnieniem są dwa subwoofery (lewy i prawy), wzmacniające basy, aby w pełni zaspokoić zmysł słuchu.

Bardzo często w przypadku wyboru telewizora, planujemy zakup dodatkowych głośników. Decydując się na Sony A95K, nie będzie to konieczne. Technologia XR Surround oprócz lewego i prawego kanału tworzy również dźwięk w pionie. Zatem dochodzący ze wszystkich stron dźwięk, przenosi widzów wręcz do rzeczywistości filmowych bohaterów lub do akcji w grze! Z Dolby Atmos – technologią dźwięku przestrzennego, którą zwykle można znaleźć w kinie – BRAVIA A95K pozwala stworzyć wysokiej klasy centrum rozrywki w domowym zaciszu.

Najprostszy wygląd

Telewizor Sony A95K to pojedyncza tafla hartowanego szkła Metal Flush Surface, wykończona jedynie smukłą ramką Seamless Edge. Ten minimalizm powoduje, że widz skupia się na obrazie i oglądanych scenach. Możemy go ustawić w dwóch pozycjach – przedniej, pozwalającej na ekspozycję ekranu maksymalnie do przodu, oraz tylnej, umożliwiającej ustawienie telewizora bardzo blisko ściany. Konstruktorzy pomyśleli również o dyskretnym uchwycie na przewody – w ten sposób nie tylko eliminujemy kable, ale i zachowujemy porządek wokół telewizora.

Podobnie jak ekran, także pilot cechuje klasyczny wygląd. Kompaktowa konstrukcja z aluminium z podświetleniem i niewielką liczbą przycisków, wygodnie leży w dłoni i pozwala na nad wyraz intuicyjną obsługę.

Mówisz Sony, myślisz Bravia

Seria telewizorów Sony BRAVIA XR z flagowym modelem A95K oraz A90K, A80K i A75K jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kinomaniaków i melomanów na sprzęt najwyższej możliwej jakości. Zastosowane w nich rozwiązania i autorskie technologie zapewniają maksymalną intensywność wrażeń audiowizualnych.

Sony nie zapomniało także o graczach i użytkownikach ceniących multifunkcyjny system telewizyjny. Nowe modele płynnie współpracują z konsolą PlayStation 5. Telewizor rozpoznaje, kiedy konsola jest podłączona i uruchamiana, następnie automatycznie przełącza się w tryb Auto Low Latency Mode, dzięki czemu można cieszyć się płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywką. Zastosowano także zmienną częstotliwość odświeżania (VRR), do której to rewolucji było ostatnio optymalizowanych w ramach „łatek” mnóstwo nowych i starszych gier.

Podobnie jak pozostałe modele, tak i te z serii BRAVIA XR, pozwalają stworzyć centrum pracy i rozrywki. Proste sparowanie telewizora z tabletem czy smartfonem pozwala na bezproblemowe wyświetlanie zdjęć, wideo czy dokumentów na dużym ekranie.

