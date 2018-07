Polska wersja Wikipedii nie działa

Kontrowersyjna nowelizacja internetowych praw autorskich, nad którą pracują europarlamentarzyści, spotkała się z odzewem nie tylko ze strony internautów. Przeciwko wprowadzeniu zmian opowiedziała się także Wikipedia. W proteście przed nowymi ustaleniami niektóre z jej wersji językowych, w tym polska, zostały tymczasowo zablokowane.

Fundacja Wikipedia protestuje przeciwko dwóm kontrowersyjnym artykułom zawartym w nowelizacji prawa autorskiego Unii Europejskiej. Artykuł 11 przyznaje wydawcom publikacji prasowych wyłączne prawa do ich dystrybucji i rozpowszechniania, w efekcie dając możliwość licencjonowania publikowanej treści i żądania opłat za jej linkowanie i cytowanie. Działanie to utrudniłoby dostęp i korzystanie ze źródeł zamieszczanych pod artykułami na Wikipedii. Artykuł 13 narzuca natomiast na wydawcę serwisu obowiązek monitorowania umieszczanej przez użytkowników zawartości i usuwanie elementów, które mogłyby stanowić potencjalne naruszenie praw autorskich. Fundacja Wikipedia obawia się, że może on zniechęcić użytkowników do dzielenia się niektórymi rodzajami wykonanej zawartości – mimo niekomercyjnej działalności portalu każdy plik na nim udostępniony jest objęty komercyjną licencją.

Z tego powodu dostęp do zasobów najpopularniejszej darmowej encyklopedii został czasowo zablokowany w niektórych krajach europejskich. Do protestu dołączyły Polska, Hiszpania, Włochy i Estonia; komunikat został opublikowany także po angielsku, katalońsku, francusku, holendersku i portugalsku. Dostęp do Wikipedii zostanie odblokowany w dniu dzisiejszym o 15:00, czyli w momencie głosowania nad przyjęciem dyrektywy do dalszych procedur w niezmienionym kształcie. Do tego czasu większość zasobów będzie nieaktywna, a jedyne dostępne hasło to to opisujące samą dyrektywę. Pod apelem znajduje się również link do strony, poprzez którą internauta może skontaktować się ze swoim europosłem i zaapelować o głosowanie przeciwko przyjęciu kontrowersyjnego prawa.