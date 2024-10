Creative Sound Blaster GS5 – kompaktowy soundbar o mocy 30 W

Firma Creative wprowadza na rynek nowy kompaktowy soundbar – Sound Blaster GS5. To listwa dźwiękowa zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy szukają alternatywy dla wbudowanych głośników w monitorach, telewizorach czy laptopach. Soundbar ten z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kolorowego oświetlenia, a dzięki swoim kompaktowym rozmiarom zmieści się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest lepszy dźwięk, a brakuje miejsca na większe zestawy audio. Dodatkowo, dzięki zasilaniu dedykowanym zasilaczem o wysokiej mocy, nie ma obawy, że soundbar będzie przerywał przy maksymalnym ustawieniu głośności. GS5 oferuje moc RMS do 60 W, a producent dodał do zestawu pilot zdalnego sterowania oraz dedykowaną aplikację na komputery i smartfony.

Technologia SuperWide przenosi dźwięk z filmów i gier na wyższy poziom, bez zniekształceń i z szybkim czasem reakcji. Soundbar oferuje dwa tryby: SuperWide Near Field poprawiający wrażenia dźwiękowe w bliskim otoczeniu oraz SuperWide Far Field zapewniający szerszą scenę dźwiękową w większych przestrzeniach. Urządzenie jest wyposażone w pełnozakresowe neodymowe przetworniki typu RaceTrack oraz technologię BasXPort, która wykorzystuje wbudowaną tubę basową, zapewniając maksymalną moc akustyczną do 60 W w szczycie.

Soundbar GS5 oferuje również ustawienia oświetlenia RGB, takie jak Chasers, Aurora, Peak Meter, Glowing, Wave oraz Cycle. Użytkownicy mogą regulować zarówno jasność, jak i kolory, aby dopasować atmosferę do muzyki, filmów lub gier. Sterowanie oświetleniem możliwe jest bezpośrednio za pomocą pilota.

Po prawej stronie soundbara znajdują się pokrętło regulacji głośności, wielofunkcyjny przycisk wyboru źródła, port słuchawkowy jack 3,5mm, wejście AUX, przycisk SuperWide oraz zasilanie i połączenie audio USB. Na środku urządzenia umieszczono wyświetlacz LED, który pokazuje informacje o poziomie głośności, tonów, trybie wyjścia, źródłach oraz efektach SuperWide.

Soundbar GS5 oferuje szeroki wachlarz opcji połączeń, w tym USB-C, AUX-in oraz bezprzewodowe połączenie przez Bluetooth 5.3 i wejście optyczne. Możliwe jest również podłączenie słuchawek bezpośrednio do soundbara za pomocą portu jack 3,5mm. Soundbar wspiera tryb plug-and-play, umożliwiający szybkie połączenie z komputerami, konsolami do gier oraz urządzeniami mobilnymi. Jest kompatybilny z komputerami PC, Mac, konsolami PS4, PS5, Nintendo Switch oraz urządzeniami mobilnymi.

Użytkownicy systemów Windows, iOS oraz Android mogą pobrać dedykowaną aplikację, która oferuje dostęp do technologii audio, takich jak Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer oraz EQ. Aplikacja umożliwia również personalizację oświetlenia RGB i innych funkcji soundbara.

Więcej informacji można znaleźć na creative.com/SBGS5. Creative Sound Blaster GS5 można zakupić w cenie 299 PLN.