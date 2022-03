Def Leppard wraca po 7 latach milczenia

Def Leppard, legendarna hardrockowa grupa, zapowiada pierwszy album od 7 lat. Płyta zatytułowana „Diamond Star Halos” ukaże się 27 maja. Będzie to dwunaste studyjne dzieło brytyjskiego kwintetu.

Za produkcję materiału odpowiada wieloletni współpracownik zespołu, Ronan McHugh. Wydawnictwo wypełni 15 zupełnie nowych kawałków, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Zaczęło się od wymiany pomysłów w charakterystycznym dla pandemii zdalnym wydaniu. Wokalista Joe Elliott przebywał w Irlandii, basista Rick Savage w Anglii, a gitarzyści Phil Collen i Vivian Campbell oraz perkusista Rick Allen w Stanach Zjednoczonych.

Zawsze staraliśmy się tworzyć muzykę, która poprawi ludziom nastrój – zauważa frontman. Chcemy odciąć się od polityki, od wszystkiego, co dzieje się na świecie i z czym musimy się zmagać.

Taki był też główny zamysł „Diamond Star Halos”. Nie chcieliśmy nagrać płyty o tym, co tu i teraz – kontynuuje Elliott. Chcieliśmy po prostu nagrać klasyczny album. Koniec tematu. Wciąż jednak odkrywamy się na nowo. Wielu artystów przestaje się rozwijać, ale nie my.

Wśród muzycznych inspiracji artyści wymieniają Davida Bowiego, T. Rex czy Mott The Hoople, czyli twórców, którzy pasjonowali członków Def Leppard, gdy byli dzieciakami. Tytuł zaczerpnęliśmy z tekstu „Bang a Gong (Get It On)” T.Rex – wyjaśnia wokalista. Jest tam wers „You’ve got a hub cap diamond star halo”.

Na pierwszy singiel Def Leppard wybrali wybuchowy utwór „Kick”. To utwór o kimś, o kim nie możesz przestać myśleć – tłumaczy Phil. To fajny numer o obsesji na punkcie drugiej osoby; obsesji, która potrafi zawładnąć życiem. Muzycznie brzmi to tak, jakbyśmy dojrzeli.

W zestawie znajdzie się również stadionowy hymn „Fire It Up”, którego współtwórcą jest Sam Hollander (Panic! At The Disco, Weezer). Ponadto w piosenkach „Goodbye For Good This Time” i epickiej „Angels (Can’t Help You Now)” na fortepianie zagrał znany ze współpracy z Davidem Bowie Mike Garson. – Poznaliśmy jego muzykę, gdy mieliśmy po 13 lata. Teraz dodał mnóstwo koloru do naszych nagrań – przyznał Joe.

Garson nie jest jedynym gościem na „Diamond Star Halos”. W utworach „Lifeless” i „This Guitar” usłyszeć można Alison Krauss. Bardzo spodobały jej się obydwie piosenki i nie wiedziała, którą wybrać, więc postanowiliśmy, że zaśpiewa w obydwu – zdradził Joe. To absolutnie moja ulubiona wokalistka country.

Uważam, że nagraliśmy doskonałą płytę – podsumowuje Joe. Nie jesteśmy już dzieciakami. – „Diamond Star Halos” ma sens dla nas, naszej publiczności i świata. To album, który nas określa.

„Diamond Star Halos” pojawi się w sprzedaży zaledwie trzy tygodnie przed amerykańską trasą kapeli, na którą sprzedano już ponad milion biletów.

Def Leppard to twórcy ponadczasowych rockowych hymnów i członkowie Rock and Roll Hall of Fame. W trakcie trwającej ponad 40 lat kariery, zespół sprzedał 100 milionów płyt, a od 2018 roku zgromadził imponujące 5,5 miliarda streamów. Są jedną z zaledwie 5 rockowych grup w historii, której dwie studyjne płyty rozeszły się w nakładzie 10 milionów sztuk zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii.