Marka realme wprowadzi na polski rynek nowy smartfon z serii C. Za tydzień, w środę 22 marca, zadebiutuje realme C55 – telefon o aparacie AI 64 Mp oraz pamięci wewnętrznej wynoszącej 256 GB.

Nowy telefon realme jest pierwszym produktem z serii C wyposażonym we flagowy sensor o dużym rozmiarze pikseli 0,7μm i formacie optycznym 1/2″ – tym samym, który został zastosowany w telefonie realme GT Master Edition. realme C55 ma do 16 GB dynamicznej pamięci RAM i 256 GB ROM. Jest także pierwszym urządzeniem z serii, które pracuje w oparciu o system Android 13 z najnowszą nakładą realme UI 4.0. realme C55 wprowadza również nowość do telefonów opartych na systemie Android. „Mini Capsule” to funkcja powiadamiania, m.in. o stanie ładowania, owinięta wokół przedniego aparatu smartfona.