Wywiad: Maciej Gołyźniak

Perkusista znany z ambitnych projektów, utrzymanych w stylistyce pop i prog rock. Artysta, który przez środowisko muzyczny uznawany jest za tytana pracy i stu procentowego profesjonalistę, muzyka, który ma realny wpływ na ostateczny kształt kompozycji.

Macieja Gołyźniaka mamy szansę zobaczyć na żywo jak i usłyszeć jego grę na płytach Moniki Brodki oraz Natalii Nykiel gdzie występuje w roli muzyka sesyjnego. Współtworzył grupy Sorry Boys, Meller/Gołyźniak/Duda czy Lion Shepherd. Dzięki płycie „The Orchid” możemy poznać tego wybitnego perkusistę jako artystę solowego i dowodzącego jazzowym Maciej Gołyźniak Trio.

Maciej Gołyźniak Trio – The Orchid

Maciej Gołyźniak jako trzeci perkusista w historii wydał swój album pod szyldem Polish Jazz. Premiera płyty „The Orchid” miała miejsce 18 września 2020 roku. Do realizacji swojego autorskiego projektu Maciej zaprosił znakomitych instrumentalistów czyli Roberta Szydło (bas) i Łukasza Damrycha (piano). Dodatkowo gościnnie w czterech utworach gra Łukasz Korybalski (flugelhorn). Wydawnictwo promuje utwór „The Restless Rains”.

„The Restless Rains” to kwintesencja grania jakie lubię i wizytówka tej płyty. Cała kompozycja oparta jest na ostinato bębna taktowego, na którym konstruuję całą, mocno synkopowaną opowieść bębnów. Znakomicie nastrojem operuje tu Łukasz Damrych idąc na pianie za energią zestawu perkusyjnego. Z kolei temat realizuje bas (Robert Szydło), co bardzo lubię a co nieczęsto się zdarza. Od samego początku słyszałem też na płycie flugelhorn. Ton Łukasza Korybalskiego świetnie spiął całą kompozycję. – komentuje Maciej Gołyźniak.

Seria Polish Jazz

Polish Jazz, to prestiżowa seria wydawnictw jazzowych nagranych i wydawanych w latach 1965-1989 przez państwowe wydawnictwo Polskie Nagrania „Muza”; seria została wznowiona w roku 2016. Na potrzeby tej serii nagrywali m.in.: Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Adam Makowicz, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Kurylewicz, Wojciech Karolak, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Stanisław Sojka.

Perkusiści jako liderzy to wyjątkowa rzadkość w serii Polish Jazz. Maciej Gołyźniak jest zaledwie trzecim po Czesławie Bartkowskim i Kazimierzu Jonkiszu liderem, którego album pojawi się w tej legendarnej serii w całej jej 55-letniej historii!

Maciej Gołyźniak nagrody

W 2016 roku wraz Mariuszem Dudą (Riverside) i Maćkiem Mellerem (Quidam) wydaje płytę „Breaking Habits” nagrodzoną „Debiutem Roku” przez magazyn Teraz. Artysta był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in.: nagrodą „Osobowość Perkusyjną 2016” praz branżowe pismo Magazyn Perkusista. Maciej Gołyźniak był nominowany do Fryderyków (Brodka, Sorry Boys) jak i Paszportów Polityki (Ballady i Romanse).

Maciej Gołyźniak koncerty

Maciej Gołyźniak koncertował w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Islandii, Indiach i właściwie całej Europie. Występował na takich festiwalach jak : SXSW – Austin , The Great Escape, Ripperbahn. Współdzielił scenę z takimi światowymi gwiazdami jak Scorpions czy Thirty Seconds to Mars.