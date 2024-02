Portishead szykuje reedycję jednego z najlepszych albumów koncertowych w dziejach

Wkrótce na rynku pojawi się wyjątkowe wznowienie klasycznego koncertowego albumu Portishead. Na Roseland NYC Live 25 znajdą się niepublikowane wcześniej oryginalne wykonania Sour Times i Roads. Materiał będzie dostępny na podwójnym czerwonym winylu oraz na płycie CD. Wydawnictwo ukaże się 26 kwietnia, ale już teraz można je zamówić w przedsprzedaży.

Jeden z najbardziej znanych i cenionych albumów koncertowych w historii skończył niedawno 25 lat. Pierwotna wersja Roseland NYC Live grupy Portishead ujrzała światło dzienne w listopadzie 1998 r. W kwietniu na rynku pojawi się jubileuszowe wydanie, którego przygotowanie nadzorował zespół. Reedycja będzie bogatsza o dodatkowe utwory – Undenied i Numb, które były wcześniej dostępne jedynie w wersji wideo, pełną wersję Western Eyes, która wybrzmiewała w napisach końcowych koncertowego filmu. Ponadto fani usłyszą oryginalne wykonania Sour Times i Roads z Roseland (dotychczasowe wydania Roseland NYC Live zawierały nagrania tych utworów z innych koncertów).

Warto dodać, że rocznicowa wersja albumu trafiła na platformy streamingowe już 2 listopada 2023 r., czyli dokładnie 25 lat po premierze oryginału. Teraz do rąk fanów trafią pieczołowicie przygotowane wersje fizyczne. Podwójne wydanie winylowe będzie wytłoczone na solidnych czerwonych dyskach, całość będzie mieć rozkładaną okładkę, ponadto fani znajdą w zestawach rozkładany, dwustronny plakat oraz replikę przepustki umożliwiającej wejście za kulisy koncertu w Roseland. Wersja CD będzie wydana w digipaku, do którego dołączone zostaną 12-stronicowa książeczka oraz nalepka przedstawiająca przepustkę. 2LP, 1CD i wersja digitalowa mają tę samą listę utworów.

– Zawsze miałem w pamięci ten koncert, który zagraliśmy przed wydaniem naszego drugiego albumu. To był pierwszy raz, kiedy publiczność usłyszała nowe utwory – mówi Adrian Utley z Portishead, który nadzorował prace nad reedycją. – Przygotowaliśmy program koncertu z myślą o zarejestrowaniu i wydaniu tego albumu. Przywiązywaliśmy wielką wagę do orkiestracji i do strony wizualnej. Nagraliśmy ten koncert w nieistniejącej już niestety legendarnej sali Roseland Ballroom w Nowym Jorku, a później ruszyliśmy w roczną trasę koncertową. Reedycja zawiera trzy niewydane wcześniej utwory i zremasterowaliśmy je tak samo jak materiał znany z pierwotnego wydania – dodaje.

Podczas koncertu w Roseland Ballroom w 1997 r. muzykom Portishead towarzyszyła 28-osobowa orkiestra. Film i album koncertowy sprzedano w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy. W programie występu znalazły się utwory z przełomowego, docenionego nagrodą Mercury debiutanckiego krążka Dummy oraz drugiego, imiennego albumu grupy.