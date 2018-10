Wysyłaj przesyłki kurierskie tanio i profesjonalnie

Według oficjalnych statystyk, mieszkańcy Polski zlecają setki tysięcy paczek oraz przesyłek kurierskich każdego dnia. Znaczna część tych wysyłek zlecanych jest do stolicy kraju, do której wielu z naszych krewnych pojechało w celach zarobkowych lub edukacyjnych.

Rosnąca liczba przesyłanych przez nas paczek została zauważona przez firmy, które do tej pory nie oferowały usług kurierskich w mniejszych miastach. Dzisiaj dowiesz się na co zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru firmy kurierskiej, realizującej wysyłkę paczki kurierskiej do dowolnego miasta w naszym kraju.

Czas dostawy paczki kurierskiej do adresata

Gdy wysyłamy paczkę zależy nam na tym, aby kurier dostarczył ją jak najszybciej do adresata. Niestety, zdarza się tak, że z przyczyn niezależnych od nas kurier się opóźnia, co może negatywnie wpłynąć na nasze relacje z odbiorcą. Skutki mogą być tym bardziej negatywne, jeśli prowadzimy sklep typu e-commerce, a nasz klient nie otrzyma towaru na czas. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient u nas więcej nie zamówi towaru. Upewnijmy się, że firma kurierska jest w stanie dostarczyć paczkę zgodnie z potrzebą naszego klienta. Pamiętajmy również o przekazaniu klientowi numeru nadania paczki, to umożliwi mu jej śledzenie i zmniejszy jego niepewność podczas dostawy.

Stawiaj na jakość dostawy

Wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy spadek bezrobocia, a to nie rzadko powoduje problemy firm z rekrutacją wysokiej jakości specjalistów. Firmy kurierskie, pomimo braku wykwalifikowanej kadry, nie ograniczają przyjmowania zamówień, co czasami negatywnie wpływa na jakość oferowanych przez nie usług.

Wydłużeniu może ulec czas realizacji dostawy, zwiększa się również ilość uszkodzeń podczas transportu, lub dostawy. Ważnym jest, aby unikać pokusy wysyłki po najniższych kosztach, bo to negatywnie może wpłynąć na nasze przyszłe relacje z klientem, który zrezygnuje w przyszłości z kupowania towarów w naszym sklepie internetowym.

Porównaj ceny dostawców

Ostatnim czynnikiem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest koszt, który poniesiemy realizując wysyłkę z daną firmą kurierską. Istnieją na rynku firmy, które za wysokiej jakości usługi oczekują wyższej zapłaty niż pozostałe. Upewnij się, że w parze z wyśrubowanymi cenami idzie wysoka jakość obsługi zlecenia,

Analizowanie każdej oferty z osobna może być bardzo pracochłonne, a to dzięki porównaniu detali oferty jesteśmy w stanie wybrać tę najoptymalniejszą dla naszych potrzeb.

Z pomocą przychodzi nam innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez firmę ParcelABC. Firma ta, dzięki współpracy z największymi przewoźnikami europejskimi, oraz możliwości wykorzystania ich wolnego miejsca przewozowego, gwarantuje nam wysokiej jakości usługi przy relatywnie niskich cenach. Dodatkową zaletą tego kuriera jest możliwość porównania wielu ofert w jednym miejscu. Przy współpracy z PracelABC paczkę zlecimy ze znanymi dostawcami, firmami takimi jak DPD, FedEx, TNT, UPS czy Inpost. Dzięki ParcelABC paczkę zlecisz szybko oraz tanio i nigdy więcej nie będziesz musiał się martwić czy na czas zostanie dostarczona do adresata.