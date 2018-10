Nowe Nintendo Switch w przyszłym roku

Konsole Nintendo co pewien czas ulegają odświeżeniu – dobrym tego przykładem jest chociażby DS, który doczekał się kilkunastu edycji. Nic dziwnego, że los ten spotka także Switcha. Nowa wersja konsoli ma być dostępna już w przyszłym roku.

Według Wall Street Journal Nintendo przygotowuje się do wypuszczenia na rynek odświeżonej wersji Switcha. Ma ona trafić do odbiorców już latem 2019 roku. Nie wiadomo, jakie dokładnie usprawnienia trafią do konsoli – według pogłosek producent zastanawia się przede wszystkim nad zmianą ekranu. Tuż po premierze oryginalnego Switcha wielu użytkowników skarżyło się na niezbyt zaawansowany wyświetlacz LCD, więc jego modernizacja wydaje się dobrym krokiem. Nowy ekran ma być cieńszy, jaśniejszy i zużywać mniej baterii. Najprawdopodobniej Nintendo nie zdecyduje się na zamianę technologii LCD na OLED – zbytnio podwyższyłoby to cenę urządzenia. O innych zmianach na razie nic nie wiemy.

Nowy Switch ma być w pełni kompatybilny z grami ze starszej wersji konsoli co oznacza, że raczej nie powstaną na niego żadne ekskluzywne tytuły. Nintendo nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło plotkom. Pewne jest natomiast, że premiera odświeżonej konsoli na nowo napędzi sprzedaż i zachęci nowych konsumentów do kupienia Switcha. Dużo ostatnio mówiło się o przeniesieniu głównych gier z serii Pokemon z 3DS-a na większą konsolę, a los przenośnego systemu stoi pod znakiem zapytania – być może to one będą pełniły role siły napędowej nowego Switcha?