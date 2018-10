Premiera LG V40 ThinQ

LG umiejętnie budowało zainteresowanie wokół swojego nowego flagowca, do ostatniej chwili trzymając niektóre fakty w tajemnicy. Dopiero na wczorajszej konferencji dowiedzieliśmy się wszystkiego o LG V40 ThinQ i smartwatchu LG Watch W7.

Tegoroczny flagowiec LG wyposażony jest w zapowiedziane pięć aparatów fotograficznych. Z przodu znalazło się miejsce dla obiektywu f/1,9 8 Mpix o polu widzenia 80 stopni i szerszego, 90-stopniowego obiektywu f/2,2 5 Mpix. Dzięki zawężonym perspektywom uzyskanie idealnego selfie ma być dziecinnie proste. Aparaty współpracują z trybem portretowym, który pozwala na rozmycie tła w trakcie lub po zrobieniu zdjęcia. W tylnej części obudowy znalazło się miejsce dla trzech aparatów: standardowego obiektywu 12 Mpix f/1,5 z optyczną stabilizacją obrazu i zaawansowanym autofokusem, obiektywu szerokokątnego 16 Mpix f/1,9 i 5-megapikselowego teleobiektywu o jasności f/2,2. Zdjęcia można wykonywać za pomocą wszystkich naraz lub jednego wybranego – w aplikacji możliwe jest przełączanie się pomiędzy trybami. Aparatom towarzyszy nowe oprogramowanie wyposażone w aktywny tryb HDR i narzędzie do robienia kinografik.

W LG V40 ThinQ znajdziemy 6,4-calowy ekran OLED ze wsparciem dla HDR10 i maksymalną jasnością 600 nitów. Telefon działa na Snapdragonie 845, 6 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz Androidzie 8.1 – wsparcie dla 9.0 Pie ma nadejść dopiero w przyszłości. Smartfon otrzymał czytnik microSD i złącze audio 3,5 mm współpracujące z konwerterem Quad DAC i standardem dźwięku przestrzennego DTS:X. Bateria zasilająca LG V40 ThinQ ma pojemność 3 300 mAh i wspiera szybkie bezprzewodowe ładowanie. Telefon ma ponadto klasę wodoodporności IP68. Polska cena smartfona jest jeszcze nieznana.

Oprócz flagowca LG zaprezentowało także dość nietypowego smartwatcha Watch7. W przeciwieństwie do urządzeń dostępnych na rynku ma on być wyposażony w… mechaniczne wskazówki umieszczone nad wyświetlaczem. Służą one nie tylko do wskazywania godziny, ale także do obsługi stopera, kompasu czy wysokościomierza. Dzięki zastosowaniu elementów mechanicznych zegarek działa nawet po wyładowaniu baterii. Watch7 otrzymał 1,2-calowy ekran dotykowy, podstawowe funkcje fitness (chociaż nie znajdziemy w nim czujnika pracy serca) i wsparcie dla WearOS. Wbudowana bateria ma starczać na około 2 dni pracy w trybie smartwatcha. Również w tym przypadku polska cena pozostaje na razie tajemnicą.