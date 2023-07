OPPO zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Reno10 5G. W Polsce dostępne są dwa modele: OPPO Reno10 Pro 5G i OPPO Reno10 5G. Obydwa smartfony wyróżniają się ulepszonymi możliwościami mobilnego fotografowania portretowego, dzięki wyposażeniu ich w system Portrait Expert Engine, 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709, a także inteligentne funkcje pozwalające wykonywać naturalne i bardziej realistyczne portrety. Najnowsze urządzenia OPPO dostępne są w specjalnej ofercie. Do 7 sierpnia br. przy zakupie modelu z serii Reno10 klienci otrzymają słuchawki OPPO Enco Air3 Pro, 3-letnią gwarancję smartfona, roczną ochronę ekranu oraz 3-miesięczny darmowy dostęp do YouTube Premium dla nowych użytkowników. Swoją premierę ma również OPPO Pad 2, czyli kolejny tablet w portfolio OPPO dostępny w Polsce, wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 7:5.

Nowy poziom wyraźnych portretów

Inżynierowie OPPO, projektując serię Reno10 5G, chcieli dostarczyć użytkownikom narzędzie, które posłuży do wykonywania naturalnych oraz wyraźnych portretów w różnych sytuacjach i warunkach. Dlatego wyposażyli najnowszą serię Reno w zestaw obiektywów portretowych (Ultra-Clear Portrait Camera), który obsługuje pierwszy w branży, w tej półce cenowej, 32-megapikselowy teleobiektyw portretowy z matrycą Sony IMX709 RGBW.

Dzięki 2-krotnemu zoomowi optycznemu, teleobiektyw może być używany do robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości przy użyciu ogniskowej 47 mm, rejestrując tym samym naturalne i bardzo realistyczne kadry. Producent zastosował w obiektywie technologię powlekania obrotowego (BG spin-coating), która pozwoliła uzyskać powłokę pochłaniającą światło podczerwone, redukującą odblaski świetlne i poprawiającą czystość obrazu. Dodatkowo matryca Sony IMX709 RGBW jest w stanie zebrać więcej informacji o oświetleniu, umożliwiając użytkownikom robienie jasnych i ostrych zdjęć portretowych nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zdjęcie zrobione Reno10 5G za pomocą telebiektywu portretowego 32 MP IMX709

Ponadto nowy, automatyczny system – Portrait Expert Engine, zastosowany w serii Reno10, optymalizuje cały proces wykonywania portretów w kluczowych aspektach, takich jak: rozpoznawanie i segmentacja obiektów, zachowanie odcieni skóry i ostrość obrazu przy użyciu algorytmów AI OPPO i innych zaawansowanych technik przetwarzania obrazu. Dzięki tym optymalizacjom, robiąc zdjęcia portretowe, możemy w prosty sposób ustawić stopnień rozmycia tła. Wystarczy, że na ekranie smartfona wybierzemy wartość przysłony i tym samym, w czasie rzeczywistym, dostosujemy zdjęcie do swoich preferencji.

Zaplecze fotograficzne serii Reno10 5G

Aparat Reno10 Pro 5G ma potrójny zestaw obiektywów, na który składa się: główny 50 Mp z flagową matrycą Sony IMX890, wspomniany wcześniej teleobiektyw portretowy 32 Mp IMX709 i ultraszerokokątny 112° 8 Mp. Dzięki OIS i All Pixel Omni-Direction PDAF, główny obiektyw oferuje lepszą stabilność i koryguje niewielkie drgania. Z przodu urządzenia umieszczono aparat do selfie 32 Mp z matrycą IMX709. Co oznacza, że każda matryca w Reno10 Pro 5G została stworzona we współpracy z firmą Sony.

Z kolei model Reno10 5G również został wyposażony w teleobiektyw portretowy 32 Mp IMX709 oraz ultraszerokokątny aparat 112° 8MP, natomiast główny obiektyw to duża 1/2″ matryca 64 Mp. Przedni aparat do selfie ma 32 Mp.

Design serii OPPO Reno10 5G

Smukły i elegancki design jest wizytówką serii Reno. Natomiast najnowszą generację Reno10 5G, charakteryzuje jeszcze lżejsza i cieńsza konstrukcja, co udało się osiągnąć dzięki zakrzywionej obudowie 3D. Reno10 Pro 5G waży dokładnie 185 g, a jego grubość to 7,89 mm. Z kolei waga Reno10 5G wynosi również 185 g, a jego grubość to 7,99 mm.

Oba modele są dostępne w kolorze gwiezdnym szarym (Silvery Gray) wykonanym w technologii OPPO Glow, dzięki czemu na matowym wykończeniu nie dostrzeżemy odcisków palców. Ponadto Reno10 Pro 5G będzie można kupić w wariancie fioletowym (Glossy Purple), natomiast Reno10 5G niebieskim (Ice Blue).

Jedną z rzeczy, która nie umknie uwadze, trzymając w dłoni wariant niebieski lub fioletowy, jest dwukolorowy design tylnego modułu aparatu. Ten efekt inżynierom OPPO udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu specjalnej techniki łączenia. Główny obiektyw i lampa błyskowa zostały umieszczone za metalowym materiałem o kształcie płyty CD, podczas gdy teleobiektyw i ultraszerokokątny obiektyw znajdują się poniżej, za czarnym szkłem. Wokół głównego obiektywu zastosowano teksturę przypominającą wiązkę lasera, która rozprasza światło i skupia uwagę na głównym obiektywie. Użycie kontrastujących kolorów i rożnych materiałów dodaje debiutującym telefonom OPPO eleganckiego sznytu.

Z przodu obu modeli znajdziemy zakrzywiony ekran 3D o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki minimalistycznym ramkom, po lewej i prawej stronie, o grubości 1,57 mm oraz wąskiej, dolnej ramce o grubości 2,32 mm, smartfony mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem stosunku wielkości ekranu do obudowy wynoszącym aż 93%. Duży ekran o przekątnej 6,7 cala może wyświetlać ponad miliard kolorów.

Płynne działanie, szybkie ładowanie i dużo pamięci

Technologia SUPERVOOC oraz OPPO Battery Health Engine dostępne w serii Reno10 zapewniają szybsze ładowanie i dłuższą żywotność baterii. Wraz z wydajnym procesorem, dużą ilością pamięci, ulepszonym systemem chłodzenia i najnowszym systemem ColorOS 13.1, debiutująca seria zapewnia wysoką wydajność oraz płynność działania przez okres do czterech lat.

Zaczynając od kwestii szybkiego ładowania,smartfon OPPO Reno10 Pro 5G został wyposażony w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 80W, która umożliwia naładowanie telefonu od 0 do 100% w czasie 28 minut, a od 0 do 50% w czasie 10 minut. W przypadku Reno10 5G do pełna naładujemy go w 47 minut, dzięki szybkiemu ładowaniu SUPERVOOC o mocy 67W. Dodatkowo, system Battery Health Engine zapewni wysoką żywotność baterii smartfonów aż do 1 600 cykli ładowania i rozładowywania, co oznacza ponad 4 lata codziennego ładowania smartfona.

Sercem Reno10 Pro 5G jest Snapdragon 778G 5G, a OPPO Reno10 5G MediaTek Dimensity 7050. Obydwa układy zapewniają szybką pracę telefonów przy jednoczesnym zbilansowaniu zużycia energii. Dodatkowo modele wyposażone zostały w ulepszony system chłodzenia – Ultra-conductive Cooling System, dzięki czemu można cieszyć się z korzystania aplikacji generujących duże obciążenia dla telefonu bez utraty wydajności czy komfortu użytkowania. Co więcej, na pokładzie serii Reno10 5G znajdziemy Dynamic Computing Engine. Dzięki zastosowaniu autorskiego rozwiązania, czas uruchamiania aplikacji jest teraz szybszy, a w OPPO Reno10 Pro 5G w tle może działać jednocześnie ponad 40 aplikacji.

W Polsce model OPPO Reno10 Pro 5G będzie dostępny w konfiguracji 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, natomiast OPPO Reno10 5G w konfiguracji 8 GB + 256 GB + microSD do 2 TB. W obydwu telefonach istnieje możliwość zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie 12 GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM.

Seria Reno10 5G to również cztery lata płynnego działania. Model OPPO Reno10 Pro 5G otrzymał najwyższą ocenę A w tej kategorii, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV SÜD 48-Month Fluency.

Wygoda obsługi w nowym ColorOS 13.1

Seria Reno10 5G trafiła na polski rynek wyposażona w najnowszą odsłonę ColorOS 13.1. Autorski system ma szereg funkcji ułatwiających codzienne korzystanie z premierowych sprzętów. Dzięki funkcji Multi-Screen Connect 2.0 podłączymy smartfon do komputera, co pozwoli nam na jednoczesne działanie na obu urządzeniach. Możemy otwierać, edytować, kopiować, wklejać pliki na telefonie za pomocą komputera lub przesyłać pliki, takie jak obrazy, muzyka, filmy między obydwoma urządzeniami. Dodatkowo, w czasie rzeczywistym wyświetlane są powiadomienia z telefonu na komputerze, a funkcje aparatu i zrzutu ekranu mogą działać w tym samym momencie na sparowanych sprzętach. Na podłączonym komputerze mogą być uruchomione równocześnie dwie aplikacje z telefonu, co sprawia, że korzystanie z dwóch urządzeń staje się proste i komfortowe.

Obecność funkcji Smart AOD (Always On Display) pozwala sterować aplikacją Spotify bez konieczności odblokowywania telefonu. Natomiast dzięki Auto Pixelate jednym kliknięciem zamażemy nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy.

OPPO poszerza ekosystem w Polsce o kolejny już tablet – debiutuje OPPO Pad 2

OPPO konsekwentnie rozwija w Polsce swój ekosystem, umożliwiając klientom korzystanie z pełnego spektrum uzupełniających się wzajemnie produktów. W marcu 2023r. zadebiutował pierwszy tablet dostępny nad Wisłą – OPPO Pad Air, a już teraz klienci mogą zakupić kolejny model – OPPO Pad 2, który wyróżnia wyświetlacz o proporcjach 7:5, procesor MediaTek Dimensity 9000, pojemną baterię oraz głośniki z obsługą technologii Dolby Atmos. Lepsze wrażenia zapewni inteligentna klawiatura dołączona do zestawu. W nim znajdziemy również ładowarkę.

Doskonałe wrażenia podczas pracy i rozrywki

OPPO Pad 2 to pierwszy tablet marki wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 7:5, które zostają zachowane zarówno w trybie pełnoekranowym, jak i podzielonym. Wymiary te są zbliżone do standardowych rozmiarów monitorów komputera PC. W porównaniu do tradycyjnych tabletów z systemem Android o proporcjach 16:10, debiutujące urządzenie oferuje ekran o obszarze wyświetlenia większym o 10%.

OPPO zaopatrzyło tablet w 11,61-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2800 x 2000 i częstotliwość odświeżania na poziomie144 Hz, który jest w stanie wyświetlić 1,07 miliarda kolorów. Ponadto może pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort zapewniającym ochronę oczu przy niskiej emisji światła niebieskiego. Dodatkowo panel wspiera standard Dolby Vision HDR.

Firma zadbała również o kwestię dźwięku. OPPO Pad 2 został wyposażony w cztery symetrycznie rozmieszczone głośniki działające w technologii Dolby Atmos, co w efekcie zapewnia wysokiej jakości, czysty dźwięk klasy kinowej.

Cienka i lekka obudowa wykonana z metalu

OPPO Pad 2 został zaprojektowany z myślą o komfortowym użytkowaniu, dlatego urządzenie jest lekkie – waży 552 g – oraz cienkie – ma 6,54 mm grubości. Pracując nad designem, inżynierowie OPPO inspirowali się wirującymi gwiazdami, które możemy dostrzec wokół aparatu 13 Mp na tylnym panelu. Urządzenie jest dostępne w kolorze szarym, a wytrzymała, metalowa obudowa zapobiega powstawaniu odcisków palców.

Wydajność OPPO Pad 2

OPPO Pad 2 jest jednym z pierwszych tabletów, którego sercem jest MediaTek Dimensity 9000. Zbudowany w oparciu o zaawansowaną technologię procesową 4 nm, procesor został wyposażony w rdzeń pracujący z częstotliwością do 3,06 GHz. W połączeniu z pamięcią LPDDR5 oraz UFS3.1, możemy liczyć na wysoką wydajność urządzenia przy efektywnym zużyciu energii.

Debiutujący tablet został wyposażony w pojemną baterię 9 510 mAh, która umożliwi oglądanie wideo do 12 godzin i 40 minut. Gdy nam się rozładuje, możemy go naładować do pełna w niecałe 81 minut, dzięki autorskiej technologii szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W.

Komfortowa praca na wielu urządzeniach

Inżynierowie OPPO zaprojektowali premierowy tablet z myślą o komfortowej pracy na wielu urządzeniach, dlatego zaimplementowali na jego pokładzie autorski system ColorOS zawierający wiele inteligentnych funkcji.

Warto wyróżnić funkcję Multi-Screen Connect 2.0 umożliwiającą automatyczne łączenie OPPO Pad 2 z dowolnym smartfonem OPPO (konieczne jest włączenie funkcji Bluetooth oraz zalogowanie się na tym samym koncie OPPO). Dzięki niej możliwe jest łatwe zarządzanie plikami, powiadomieniami i innymi czynnościami między urządzeniami. Po podłączeniu smartfona do tabletu, można bezpośrednio przenosić z niego zdjęcia i filmy, co znacząco przyspiesza proces przesyłania plików. Dodatkowo można kopiować tekst na dowolnym urządzeniu i wklejać go na inne, a także płynnie przełączać się z mobilnego oglądania filmu na oglądanie na znacznie większym ekranie OPPO Pad 2. Ponadto z łatwością wykonamy oraz odbierzemy połączenia.

Inteligentna klawiatura w zestawie

OPPO Pad 2 w Polsce będzie dostępny w zestawie z inteligentną klawiaturą (Smart Touchpad Keyboard). Została ona wykonana z ultralekkiego materiału i waży zaledwie 360 g, przez co idealnie sprawdzi się również do pracy podczas podróży. Ponadto touchpad wspiera gesty ColorOS, które znamy ze smartfonów OPPO. Do zestawu dołączona jest również ładowarka.

Dostępność premierowych urządzeń w Polsce

Seria Reno10 5G

Oba modele będą dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO od 19 lipca 2023 roku w cenie: 2 999 PLN za OPPO Reno10 Pro 5G oraz 2 499 PLN za OPPO Reno10 5G oraz u wszystkich operatorów komórkowych.

OPPO przygotowało specjalne premierowe okazje z racji pojawienia się w Polsce nowych produktów. Od 19 lipca do 7 sierpnia, kupując smartfon z serii Reno10 5G klienci otrzymają słuchawki OPPO Enco Air3 Pro w zestawie. Są to pierwsze na świecie słuchawki wykonane w technologii Bamboo Fiber Diaphragm oferującej membranę z włókna bambusowego. Ponadto klienci otrzymają 3-letnią gwarancję smartfona, roczną ochronę ekranu oraz przez 3 miesiące będą mogli za darmo korzystać z YouTube Premium (oferta dla nowych użytkowników do wykorzystania do 31.08.2024 r.).

Tablet OPPO Pad 2

OPPO Pad 2 już teraz można kupić online w partnerskich sieciach detalicznych OPPO w konfiguracji 8 GB i 256 GB pamięci na dane w cenie 2 999 PLN. W zestawie klienci otrzymają inteligentną klawiaturę i ładowarkę.