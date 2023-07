Lipiec-sierpień 2023, 7-8/2023

Lato to świetny moment na spędzanie czasu na świeżym powietrzu i uczestniczenie w ulubionych aktywnościach. Chyba że jest się mną. Po przygotowywaniu tego numeru w czterech krajach, pragnę po prostu dochodzić do siebie w domu. W swoich fantazjach jestem w takim momencie Jamesem Stewartem z Okna na podwórze, tylko bez żadnego tajemniczego morderstwa do rozwiązania.

Dzięki takiemu obrotowi spraw mam dużo czasu na granie w Diablo IV czy Street Fighter 6. Alternatywnie mogę myśleć o nadchodzącym, przełomowym headsecie Apple Vision Pro, z jego oszałamiającymi wyświetlaczami 4K oraz funkcjami rozrywkowymi i komunikacyjnymi nowej generacji. Kiedy w końcu wyjdę na zewnątrz, poobserwuję reakcje przechodniów na testowane przeze mnie składane smartfony. W końcu wciąż nie ustaliliśmy: to przedmioty pożądania czy funkcjonalne ciekawostki? Ostatecznie pojadę celebrować łono natury jednym z tych cudów na czterech kółkach.

Niezależnie od tego, czy ty czytelniku chcesz odpocząć na plaży, pojechać na festiwal, czy po prostu schłodzić się podczas upałów, „T3” ma całą technologię, której potrzebujesz, aby wycisnąć jak najwięcej ze swojego lata. Poza wszystkimi wyżej wymienionymi dobrami, znajdziesz w tym wydaniu wiele innych. Okładkowy OPPO Reno10 Series 5G to nowa propozycja marki ze średniego segmentu cenowego, która ma uszczęśliwić wszystkich mobilnych fotografów, zwłaszcza tych portretowych. Do tego kilkanaście nowych testów pomoże ci „jakoś” przetrwać fakt, że w wakacje, jak zwykle, widzimy się rzadziej.

Ale we wrześniu… wracamy! I będzie się działo!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

Przejrzyj numer tutaj.