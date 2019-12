Wyjątkowy iRobot Roomba – sztuka w szlachetnym celu

Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży w 2002 roku pierwszego robota odkurzającego Roomba, iRobot rozpoczął rewolucję w podejściu do domowych obowiązków. Oto bowiem odkurzanie stało się czynnością, którą z minimalnym zaangażowaniem użytkownika, robot wykonywał sam. Na przestrzeni lat produkt zmieniał się w zakresie technologicznym, jak również designu. Do tego drugiego elementu oraz jakości materiałów iRobot przykłada ogromną wagę. Efektem tego są nagrody w dziedzinie wzornictwa, które produkty tej marki otrzymały (np. Red Dot Design Award).

W swoich działania iRobot wspiera i edukuje młodych ludzi, jak również nie pozostaje obojętny wobec akcji dobroczynnych. Tak powstała idea stworzenia unikatowego w skali światowej projektu artystycznego. W jego ramach iRobot za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora w Polsce – firmy DLF – podjął pracę z Mateuszem Sudą – cenionym polskim grafikiem, ilustratorem modowym i malarzem. Tak powstała artystyczna wersja modelu iRobota Roomba i7+, która przekazany zostanie na cele charytatywne.

Mitologiczne warszawskie wieczory

Projekt iRobota Roomba i7+ w wykonaniu Mateusza Sudy, nawiązuje do mitologii greckiej i modnych kolorów neonowych. Jak określa sam autor:

W projekcie tym miłość otulona jest ostrym kolorem i ma charakter abstrakcyjny, a dodatkowo idealnie nawiązuje do indywidualnego stylu odbiorcy. Wizerunek robota Roomba i jego stacji został osadzony w abstrakcji, charakteryzującej emocjonalne zaangażowanie bohaterów.

Użyte kolory, motywy przewodnie oraz kompozycja podyktowane są bieżącymi trendami w modzie i sztuce, a sama wizja artysty przeniesiona została na urządzenia techniką malowania. Dopełnieniem projektu jest wyjątkowa modowa sesja inspirowana nocnym życiem i światłem neonów, z kolei pozy biorących w nich udział wzorowane są greckimi rzeźbami. Fotografowane postaci otoczone są scenografią nowoczesnego apartamentu. Wyjątkowość planu zdjęciowego podkreślała wielkomiejska wieczorowa atmosfera.

Ozdobiony przez Mateusza Sudę iRobot Roomba i7+ zostanie przekazany na rzecz jednej z największych akcji dobroczynnych w Polsce.

Roomba i7+ to nowa jakość sprzątania

iRobot Roomba i7+ jest jednym z najbardziej zaawansowanych modeli w gamie producenta. Jak każdy model Roomba posiada 3-stopniowy system sprzątania, którego efektywność zwiększa wyposażenie tego modelu w system AeroForce ze dwiema specjalnie zaprojektowanymi gumowymi szczotkami. Robot uczy się rozkładu pomieszczeń i można wysłać go do pracy we wskazanych pomieszczeniach poprzez aplikację iRobot HOME lub z użyciem asystenta głosowego. Roomba i7+ optymalizuje cykl sprzątania, aby wykonać zadanie jak najbardziej dokładnie oraz jak najszybciej. Z kolei dzięki technologii Imprint Link może stworzyć doskonały duet z mopującym robotem z najnowszej linii Braava m6, aby automatycznie rozpocząć cykl mopowania po odkurzaniu. iRobot Roomba i7+ posiada stację Clean Base, która oprócz funkcji ładowania robota po każdym cyklu automatycznie opróżnia jego zbiornik („+” w nazwie urządzenia oznacza właśnie stację ładowania i czyszczenia w zestawie). Charakterystyczny układ tego zestawu wykorzystał Mateusza Suda w swoim projekcie.