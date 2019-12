Oficjalna prezentacja Xbox Series X

A jednak nie Project Scarlett – następna generacja konsoli od Microsoftu będzie nosiła oficjalną nazwę Xbox Series X. Podczas ceremonii wręczenia nagród The Game Awards 2019 po raz pierwszy zobaczyliśmy nowy sprzęt w akcji.

Nietypowy kształt Xbox Series X przypomina raczej obudowę komputera niż klasyczną konsolę – choć Microsoftowi nieobce są pionowe konstrukcje (wystarczy spojrzeć chociaż na stareńkiego Xboxa 360), sprzęt prezentuje się minimalistycznie na tle poprzednich generacji. W górnej części znajdzie się system chłodzenia, a na jednej ze ścianek – włącznik, port USB i napęd na płyty. Oznacza to zatem, że Microsoft nie odejdzie całkowicie od fizycznych form dystrybucji gier, przynajmniej w części konsol. Series X wygląda masywnie, ale będzie je można ustawić także poziomo, co ma ułatwić zmieszczenie urządzenia do szafki pod telewizorem.

Pod względem sprzętowym możemy liczyć na spory skok mocy w stosunku do obecnej generacji – Series X ma być dwukrotnie wydajniejsza od Xbox One X. Konsola otrzyma procesor oparty na architekturze AMD Zen 2 i RDNA, dzięki któremu rozgrywka w 4K i 60 kl./s z włączonym ray-tracingiem ma stać się normą, a w kompatybilnych tytułach będzie można uzyskać nawet 8K lub 120 kl./s. Oprócz tego zostanie ona wyposażona we wsparcie dla technologii zmiennej częstotliwości odświeżania; nie wiemy jeszcze, czy będzie to FreeSync, czy może inny system. Microsoft chwali się, że dzięki trybowi minimalizowania latencji i lagu podczas wprowadzania komend stanie się ona najbardziej responsywną konsolą w historii.

Kontroler Xboxa Series X jest podobny do tego z Xboxa One, ma być jednak mniejszy i lżejszy, a zatem wygodniejszy dla osób o mniejszych dłoniach. Został on także uzupełniony o nowy przycisk służący do szybkiego robienia zrzutów ekranu i nagrywania klipów z rozgrywki. Pad będzie kompatybilny z Xboxem One i pecetami z Windowsem 10.

W co zagramy na nowej konsoli? Podczas The Game Awards 2019 zaprezentowano tylko jeden tytuł, który na pewno trafi na Series X – Senua’s Saga: Hellblade II, kontynuację ciepło przyjętej gry od Ninja Theory. Kilka ujawnionych przez Microsoft klipów pokazujących możliwości graficzne urządzenia może wskazywać jednak, że oprócz kolejnej części opowieści o Senui na konsoli pojawi się także nowa gra z cyklu Halo oraz Forza. Xbox Series X wejdzie na rynek w okresie przedświątecznym 2020 roku, podobnie, jak jego najważniejszy rywal – PlayStation 5.