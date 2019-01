CES 2019: Asus ROG Mothership – AiO dla graczy

Gamingowe laptopy często znajdują się na granicy tego, co możemy nazwać „urządzeniem przenośnym”. ROG Mothership waży niemal 5 kg, ma w środku najnowsze i najpotężniejsze podzespoły i może swobodnie konkurować z niejednym desktopem.

Pod względem designu Mothership przypomina nieco Microsoft Surface. Ten ogromny laptop można rozdzielić na dwa elementy – 17,3-calowy ekran 1080p z podstawką zawierający wszystkie porty i podzespoły, oraz składaną klawiaturę. Łączą się one ze sobą za pomocą Wi-fi lub przewodu. Nietypowa, pionowa konstrukcja została zaprojektowana z myślą o lepszym chłodzeniu urządzenia, gdy to będzie ciężko pracowało.

A będzie – laptop otrzymał potężną specyfikację. W jego wnętrzu pracuje fabrycznie overclockowany procesor Intel Core i9-8950HK, karta graficzna Nvidia RTX 2080, do 64 GB RAM i dysk SSD. Sam ekran również dostosowany jest do potrzeb graczy dzięki dużej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Cena i reszta specyfikacji urządzenia pozostają nieznane, ale wiadomo, że ROG Mothership będzie miał premierę w pierwszym kwartale 2019 roku.

To nie jedyna nowość od Asusa na tegorocznych targach CES. Firma zaprezentowała także inny gamingowy komputer z ultracienkiej serii Zephyrus S. Otrzyma on 17,3-calowy ekran 1080p 144 Hz z G-Sync otoczony cienkimi ramkami. Wewnątrz znajdzie się procesor Intel’s Core i7-8750H, do 24 GB RAM i karta graficzna z serii RTX – w najwyższej wersji będzie to model 2080 Max-Q. Urządzenie zostanie wyposażone w porty USB-C mogące pełnić rolę portów ładowania. Podobnie jak w przypadku ROG Mothership cena laptopa i dokładna data premiery będą podane później.