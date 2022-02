Oświadczenie zespołu 11 bit studios

Dziś rosyjska armia zaatakowała naszych sąsiadów – wolną Ukrainę. Jako polskie studio i twórcy uznanej globalnie antywojennej gry This War of Mine, mówiącej o cierpieniach i nędzy cywilów dotkniętych wojną, pragniemy wydać oświadczenie i sprzeciwić się rosyjskiej agresji. Słowa byłyby jednak puste bez znaczącego czynu w sytuacji, w której czas jest kluczowy. Dlatego od teraz, przez następne siedem dni, wszystkie dochody z This War of Mine – wszystkich wersji gry i DLC we wszystkich sklepach cyfrowych na wszystkich platformach, zostaną przekazane na specjalny fundusz. Za tydzień pieniądze trafią do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża jako bezpośrednie wsparcie ofiar wojny na Ukrainie.

Niech to przesłanie współbrzmi ze wszystkim, co wiesz o tej wojnie i tym, jak wojna zabija ludzi, niszczy ich życia i domy. Pozwól nam – graczom i deweloperom stającym ramię w ramię – zrobić wszystko co w naszej mocy, aby wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie.