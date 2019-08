Wszystkie albumy Toola dostępne w streamingu

Niemożliwe stało się możliwe – w oczekiwaniu na premierę nowego albumu Fear Inoculum, formacja Tool udostępniła swoje dotychczasowe płyty w serwisach streamingowych.

Tool długo opierał się modzie na streaming i był jednym z niewielu artystów takiego formatu, który olewał udostępnianie swojej muzyki w ten sposób. Teraz to się zmieniło i każdy może słuchać w streamingu longplayów Undertow, Ænima, Lateralus i 10,000 Days, jak również EP-ki Opiate.

“To już najwyższy czas, abyśmy wszyscy ruszyli dalej. Zero strachu. Jest jedna rzecz, która Was zainteresuje i będziecie z pewnością zgłębiać jej tajniki. To właśnie streaming i pobieranie muzyki na platformach cyfrowych. Ludzie, przygotujcie się na przyszłość!” – ironicznie napisał zespół.

Posłuchaj wszystkich płyt TOOLa:

10,000 Days: https://smartURL.it/TOOL10000Days

Lateralus: https://smartURL.it/TOOLLateralus

Ænima: https://smartURL.it/TOOLAEnima

Undertow: https://smartURL.it/TOOLUndertow

Opiate: https://smartURL.it/TOOLOpiate

Debiut wszystkich dotychczasowych albumów zespołu Tool na platformach streamingowych zbiega się z oczekiwaniem na premierę ich nowej płyty Fear Inoculum, która ukaże się nakładem RCA Records już 30 sierpnia.