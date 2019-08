10. sezon Fortnite’a podsumowuje dwa lata gry na rynku

Dzisiaj premiera dziesiątego sezonu gry Fortnite. Już wczoraj jednak gracze mogli zobaczyć trailer, z którego dowiedzieli się o tym, co czeka ich tym razem z słynnym battle royale.

Klip wskazywał, że nowy sezon będzie powrotem do przeszłości gry i będzie zawierał wiele elementów, które przewijały się w jej historii i zyskały sympatię graczy. Wśród nich widać m.in. wózki golfowe i okresowe przedmioty.

Co ciekawe, nieco podobny zabieg zastosowali ostatnio autorzy PUBG. Tam z kolei postanowiono po ciągłym rozwijaniu terytorium rozgrywki, wrócić do źródeł i zrewitalizować pierwszą mapę. Wszystko wskazuje na to, że wiele osób gra już na tyle długo w oba tytuły, że swoje początki mogą traktować z pewna dozą nostalgii. Oni zapewne najbardziej ucieszą się z tego, co postanowili zrobić producenci. Tym razem łzy na polu bitwy polecą z zupełnie innych powodów niż zwykle…