Wrześniowa konferencja Apple i… wyciek produktów

Nie zdążyliśmy nawet poinformować o nadchodzącej konferencji Apple, a w internecie już pojawiły się zdjęcia prezentujące główne gwiazdy wydarzenia. Możemy na nich obejrzeć obydwa warianty iPhone’a XS oraz zegarek Apple Watch czwartej serii.

Wczoraj Apple oficjalnie poinformowało o zbliżającej się jesiennej konferencji, na której pokaże swoje nowe produkty. Okazuje się, że na szczegóły nie będziemy musieli czekać do 12 września, ponieważ serwis 9to5mac.com dotarł do oficjalnych grafik promocyjnych przedstawiających najważniejsze nadchodzące premiery. Na zdjęciach widzimy dwa warianty następcy iPhone’a X, czyli iPhone XS. Mniejszy telefon zostanie wyposażony w ekran 5,8 cala, zaś większy – 6,5. Obydwa smartfony otrzymały złote obudowy, które najprawdopodobniej będą dostępne obok standardowego dla Apple srebra i gwiezdnej szarości. Grafiki niestety nie zdradzają, czy wcięcia na ekranach będą takie same jak w iPhonie X.

Oprócz telefonów możemy także podejrzeć, jak będzie wyglądał nowy Apple Watch. Czwarta seria otrzyma duży, bezramkowy ekran i cieńszą kopertę. Odświeżeniu ulegnie interfejs, który zaprezentuje użytkownikowi więcej informacji naraz. Warianty LTE wyróżnią się specjalnym czerwonym pierścieniem na koronce. Mimo zmian Apple Watch 4 serii najprawdopodobniej będzie kompatybilny z paskami i akcesoriami poprzedniej generacji. Te i inne nowości od Apple poznamy bliżej już 12 września.