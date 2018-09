IFA 2018: pierwsze prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od Audio-Technica

Moda na prawdziwie bezprzewodowe słuchawki nie przemija. Audio-Technica jest kolejnym producentem, który dał się porwać trendowi, i zaprezentował aż dwa modele zaprojektowane z myślą o różnych odbiorcach: ATH-CKR7TW i ATH-SPORT7TW.

Sercem modelu ATH-CKR7TW są 11-milimetrowe przetworniki, których części składowe wykonane są ze specjalnie dobranych materiałów. Węglowe, stalowe i miedziane powłoki mają zapewnić jak najdokładniejszą reprodukcję dźwięku, która usatysfakcjonuje niejednego audiofila. Słuchawki łączą się ze sprzętem mobilnym za pomocą Bluetooth 5.0 i współpracują z kodekami odtwarzania bezprzewodowego aptX, AAC i SBC. Pojedyncze ładowanie wystarcza na sześć godzin odsłuchu. Dodatkowa bateria znajduje się w etui i wydłuża sesję z muzyką o kolejne dziewięć godzin. ATH-CKR7TW będą dostępne jesienią, a ich orientacyjna cena wynosi 250 USD (ok. 1 070 PLN).

ATH-SPORT7TW to propozycja przeznaczona przede wszystkim dla osób poszukujących słuchawek na siłownię. Model ten jest odporny na zamoczenie i zapocenie na poziomie IPX5, a specjalny tryb przepuszczania dźwięków otoczenia umożliwia bezpieczne słuchanie muzyki podczas ćwiczeń w terenie. Słuchawki pewnie trzymają się w uszach za pomocą miękkich haczyków. Jedno ładowanie wystarcza na 3,5 godziny słuchania, ale akumulator w etui może wydłużyć ten czas o aż 18 godzin. Do wyboru mamy czarny i szary wariant kolorystyczny. Słuchawki będą kosztowały 200 USD (ok. 860 USD).