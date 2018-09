IFA 2018: Yamaha prezentuje gramofon multiroom

System multiroom Yamaha MusicCast właśnie powiększył się o kolejny element. Tym razem jest to gramofon VINYL 500 z wbudowanym modułem sieciowym, który może służyć nie tylko do odtwarzania czarnych płyt, ale także strumieniowania muzyki z innych źródeł.

VINYL 500 to gramofon o klasycznym designie. Masywna podstawa i aluminiowy talerz zapewniają mu stabilność, a przezroczysta osłona chroni sprzęt przed zakurzeniem. Sprzęt wyposażony jest w zintegrowany przedwzmacniacz oraz napęd paskowy połączony z silnikiem o dwóch prędkościach obrotu. Za odczytywanie informacji odpowiedzialne jest proste ramię z wkładką MM. Według producenta taka konstrukcja sprzętu umożliwia dodanie do niego funkcji internetowych bez poświęcenia jakości odtwarzania. Te zaś są imponujące – VINYL 500 jako pierwszy gramofon w gamie Yamahy współpracuje z Bluetooth, Wi-Fi w dwóch zakresach oraz Spotify Connect i Apple AirPlay. Dzięki temu urządzenie może bezpośrednio łączyć się z głośnikami współpracującymi z MusicCast i służyć do strumieniowania zawartości. Gramofon pojawi się w sprzedaży już w tym miesiącu, a jego polska cena jest jeszcze nieznana.

To nie jedyne premiery Yamahy na targach IFA. Firma zaprezentowała zwiedzającym także produkty ze swojej high-endowej serii 5000. W jej skład wejdą przedwzmacniacz C-5000, wzmacniacz M-5000 oraz gramofon GT-5000. Wszystkie sprzęty zostały zaprojektowane w typowej dla Yamahy „unoszącej” się architekturze minimalizującej wibracje, a także otrzymały szereg rozwiązań ograniczających powstawanie zakłóceń elektrycznych. Pierwsze produkty z serii 5000 będą dostępne w listopadzie bieżącego roku.