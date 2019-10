Fundacja Internet Archive udostępnia gry na MS-DOS do pobrania

Niektórzy czytelnicy na pewno pamiętają erę pierwszych gier na pecety. Stare platformówki, erpegi, puzzle i przygody tekstowe bywają jednak niemożliwe do uruchomienia na nowoczesnych komputerach, nawet za pomocą DOS-owych emulatorów. Na szczęście teraz możemy zagrać w nie za pośrednictwem Internet Archive.

Do internetowej biblioteki darmowych gier trafiło aż 2 500 nowych (w właściwie starych) tytułów – to największa aktualizacja, jaka kiedykolwiek została udostępniona w archiwum. Możemy zagrać w nie jedynie online. Na liście znalazło się wiele nieznanych gier, ale wśród nich wypatrzymy także prawdziwe perełki, na przykład pierwszą część Alone in the Dark, siódmą odsłonę popularnej niegdyś sagi Wizardry: Crusaders of the Dark Savant, Princess Maker 2, w którym gracz wychowuje wirtualną księżniczkę, czy opartą na opowiadaniu Harlana Ellisona przygodówkę I Have No Mouth, and I Must Scream.

Internet Archive to fundacja zajmująca się gromadzeniem i dystrybucją cyfrowych wersji starych gier, książek i nagrań wideo. Wśród zarządzanych przez nią projektów znajduje się dobrze znany Wayback Machine, umożliwiający obejrzenie dawnych wersji stron internetowych, oraz Open Library – biblioteka ponad 30 000 tytułów, do których wygasły prawa autorskie. Są one dostępne do przeczytania online lub wypożyczenia w różnych formatach cyfrowych.