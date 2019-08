World of Warcraft Classic już dostępny

W 2004 roku World of Warcraft był społecznym fenomenem. Miliony graczy z całego świata zostali pochłonięci przez najbardziej rozbudowaną grę MMORPG tamtych czasów. Od tego czasu wiele zmieniło się w świecie gry, ale wielu fanów wybierało grę na nieoficjalnych, „klasycznych” serwerach. Blizzard postanowił to wykorzystać.

W ramach World of Warcraft Classic gracze otrzymali dostęp do wersji gry 1.12, opublikowanej w 2006 roku przed premierą pierwszego dodatku The Burning Crusade. Dostarcza ona użytkownikom oryginalny klimat i mechanizmy rozgrywki WoW-a, z jednym wyjątkiem – limit postaci na jednym serwerze dla użytkownika został podwyższony do 10 (poprzednio były jedynie 3). Serwery zostały otwarte o północy i od razu przyciągnęły tysiące fanów – mimo uruchomienia przez Blizzarda dodatkowych krain, czas oczekiwania na połączenie z serwerem wynosi obecnie od 30 minut do kilku godzin.

Aby zagrać w WoW Classic potrzebna jest subskrypcja do obecnej wersji World of Warcraft – osoby, które w nią grają, otrzymają dostęp do klasycznej edycji za darmo. Jak zawsze klientem służącym do uruchamiania gry jest Battle.net. Na razie gra udostępniona została w wersji „vanilla”, czyli bez dodatków, ale Blizzard planuje ich implementację na późniejszych etapach. Dodatki mają pojawiać się w takiej samej kolejności, co w oryginalnym tytule i dodawać te same ulepszenia, w tym stopniowe zwiększanie się maksymalnego poziomu bohatera.