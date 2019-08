Facebook testuje komunikator Instagram Threads

Mark Zuckerberg wielokrotnie wypowiadał się na temat uniwersalnego komunikatora, który mógłby połączyć Messengera, WhatsAppa i Instagram w jedno. Na razie pozostaje on tylko w sferze planów, a póki co Facebook pracuje nad ulepszeniem komunikacji pomiędzy użytkownikami Instagrama.

Aplikacja Threads będzie samodzielnym dodatkiem do głównej apki Instagram. Umożliwi ona kontakt z osobami z listy „bliskich znajomych”, który nie będzie ograniczał się jedynie do wysłania pojedynczej wiadomości – pod wieloma względami ma ona przypominać Snapchata. Poprzez aplikację będzie można przesyłać wiadomości, zdjęcia i wideo (także takie z popularnymi filtrami) oraz nieco mniej oczywiste informacje takie, jak aktualną lokalizację użytkownika, poziom naładowania baterii i prędkości, z jaką się porusza. Każda nowa wiadomość w Threads będzie automatycznie wysyłana do wszystkich osób z listy. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się publiczne testy aplikacji.

To nie pierwsza próba stworzenia instagramowego komunikatora – w 2017 roku Facebook rozpoczął prace nad Instagram Direct. Podczas krótkich testów beta okazało się, że większość użytkowników uważa konieczność przełączania się pomiędzy aplikacjami za zbędną i wolałaby mieć nowe funkcje bezpośrednio w głównej apce. Mimo tego Facebook nie rezygnuje z planów stworzenia nowego produktu, który pozwoliłby mu zawalczyć o część rynku popularną wśród nastoletnich użytkowników, obecnie zdominowaną przez Snapchata.