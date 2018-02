MWC 2018: Huawei prezentuje podzespoły dla mobilnego 5G

Targi to także okazja na zobaczenie zupełnie nowych, „pierwszych” rozwiązań. Jednym z nich jest komercyjny chipset Huawei Balong 5G01, który ma obsługiwać transfer danych o szybkości 2,3 Gb/s.

Według Huawei, nowy chipset jest kompatybilny ze standardami sieci 5G, które zostały określone w zeszłym roku przez organizację 3GPP. Maksymalna obsługiwana prędkość transferu, 2,3 Gb/s, to imponujący wynik, chociaż brzmi dość skromnie w porównaniu z wartościami granicznymi podanymi przez 3GPP – 5G ma bowiem wspierać sieci o przepustowości do 20 Gb/s. Ze względu na dość spore rozmiary chipsetu, nie zostanie on raczej wykorzystany w telefonach, a w modemach i hot-spotach. Nieznana jest również cena nowej propozycji Huawei.

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które będzie dostępne komercyjnie, i jedno z pierwszych, które zostanie przetestowane w praktyce. Testy odbędą się w Kanadzie w porozumieniu z lokalnym operatorem komórkowym TELUS w specjalnie zaprojektowanym obiekcie 5G Living Lab i mają służyć dostosowaniu standardów 5G do potrzeb konsumentów, a w szczególności zastosowań smart home.