Wilson prezentuje kolumny podłogowe Raptor 9 Max￼

W ofercie Wilson pojawiła się właśnie propozycja dla maksymalistów. Kolumny Raptor 9 Max mają niemal 120 cm wysokości, cztery przetworniki i doskonałe właściwości akustyczne, dzięki którym wypełnią dźwiękiem całe twoje mieszkanie.

Wilson Raptor 9 Max zostały wykonane z grubych płyt MDF 18 mm, odpornych na drgania i wibracje. Są one pokryte warstwą nowoczesnego winylu o strukturze przypominającej słoje drewna, zaś ich przednia część otrzymała panele z błyszczącego tworzywa sztucznego; przetworniki możemy również zasłonić eleganckimi, czarnymi maskownicami ze specjalistycznego materiału akustycznego. Kolumny zostały osadzone na dużych, aluminiowych kolcach w kształcie stożków, dbających o stabilność całej konstrukcji.

Raptor 9 Max to kolumny trójdrożne, wykorzystujące cztery przetworniki: dwa głośniki niskotonowe 8 cali, przetwornik średniotonowy 6,5 cala oraz tweeter z tekstylną kopułką. Wykorzystują one celulozowe membrany o bardzo dobrej sztywności, zapewniającej precyzyjny i kontrolowany dźwięk, pozbawiony szumów i przekolorowań. Przetwornikom towarzyszy umieszczony z przodu port bass-reflex, poprawiający głębię i dynamikę niskich tonów. Model potrafi współpracować ze wzmacniaczami o mocy od 50 do 250 W, co pozwoli zamienić całe mieszkanie w salę koncertową.

Kolumny zostały wyposażone w terminal głośnikowy z pozłacanymi terminalami bi-wiring/bi-amping, pozwalającymi na niezależne podłączenie sekcji niskotonowej i średnio-wysokotonowej. Ich nakrętki są duże i wygodne w obsłudze.

Wilson Raptor 9 Max są już dostępne w sprzedaży. Za parę kolumn zapłacimy 5 000 PLN.