365 dni z PlayStation 5

Najnowsza generacja konsol wzbudzała spore zainteresowanie jeszcze na wiele miesięcy przed premierą. Z obozu Sony i Microsoftu dochodziły coraz to nowe wieści, które tylko podsycały ciekawość: a to oficjalne potwierdzenie, że nowe urządzenia będą wyposażone w superszybkie dyski SSD, a to obietnica odtwarzania zawartości w 4K i 120 kl./s czy wsparcie dla ray-tracingu. Japoński producent dodatkowo podgrzał atmosferę, zapowiadając zupełnie nową konstrukcję kontrolera i obsługę dźwięku 3D.

Oczekiwanie zakończyło się 19 listopada, kiedy to nareszcie odbyła się europejska premiera PlayStation 5. Konsola od razu podbiła serca użytkowników, do dziś zachowując pozycję rynkowego lidera, wyprzedzającego pod względem rocznej sprzedaży zarówno konkurenta od Microsoftu, jak i Nintendo z ich Switchem. Droga na szczyt wcale nie była jednak usłana różami…

POCZĄTKI POPULARNOŚCI

Po premierze, PlayStation 5 szybko pojawiło się w sklepach i równie błyskawicznie zniknęło. Przyczyny tego zjawiska były różne: z jednej strony problem leżał w ogólnoświatowych problemach z dostępnością podzespołów, a z drugiej – działalnością „koników”, którzy masowo wykupywali konsole, by następnie wystawić je na sprzedaż na aukcjach internetowych, oczywiście ze sporym zyskiem. Sytuacja ta stała się źródłem narzekań wielu graczy, ale niektórzy podeszli do sprawy z humorem, o czym świadczą powstałe w tamtym okresie tysiące memów i humorystycznych komiksów.

Ci szczęśliwcy, którym udało się dostać własny egzemplarz konsoli, nie posiadali się z radości. Już pierwsze recenzje, te pisane „na gorąco” po kilku godzinach gry, chwaliły błyskawiczne ładowanie się poziomów, fantastyczną płynność rozgrywki i niespotykany do tej pory realizm zabawy, który zapewniał pad DualSense.

Zastosowanie systemu haptycznych wibracji okazało się strzałem w dziesiątkę: ich siła i natężenie były dostosowane do kontekstu gry, dzięki czemu prowadzenie wirtualnych pojazdów po asfalcie dawało inne odczucia niż jazda po żwirze lub w śniegu. Ich doskonałym uzupełnieniem były adaptacyjne triggery, szczególnie uwielbiane przez fanatyków shooterów: ich wciśnięcie wymagało różnej siły w zależności od wybranej broni, a także symulowało odrzut. Wsparcie dla DualSense szybko stało się nieodłącznym elementem tytułów na wyłączność i nie tylko.

PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ

Mijały tygodnie, a wraz z upływem czasu zmieniały się wrażenia z zabawy. Wielu użytkowników zaczęło zauważać jeden poważny mankament PlayStation 5: ograniczoną przestrzeń na dysku. Urządzenie zostało wyposażone w zaledwie 825 GB pamięci, z czego część zajmował system operacyjny. Już w listopadzie 2020 roku w PlayStation Store pojawiła się specjalna edycja Call of Duty Black Ops Cold War, wymagająca niemal 300 GB miejsca. W połączeniu z innymi gigantami pokroju Dirt 5 i Destiny 2, gracz bardzo szybko zostawał bez przestrzeni na nowe tytuły.

Chcąc nie chcąc, posiadacze PS5 zaczęli szukać dysków zewnętrznych – na początku Sony nie udostępniło nam opcji zamontowania dodatkowego nośnika wewnętrznego. Bohaterem tamtego okresu okazał się WD_BLACK D30 Game Drive SSD, kompaktowy dysk o pojemności od 500 GB do 2 TB. Stworzony specjalnie z myślą o grach i graczach, nośnik ten zapewnił podobne osiągi co dysk wewnętrzny konsoli: nowe poziomy ładowały się w mgnieniu oka, zaś gry z otwartym światem zachwycały płynnością eksploracji.

Ze względu na specyfikę konsoli WD_BLACK D30 mógł służyć do bezpośredniego odtwarzania natywnych gier z PS4 na PS5 lub do archiwizacji tytułów w wersji na PS5. Bez nagrzewania się w trakcie pracy, solidny i kompaktowy, a przy tym w eleganckiej, gamingowej stylistyce. Taki sprzęt to idealne uzupełnienie domowego centrum rozrywki.

LICZY SIĘ WNĘTRZE

Mijały miesiące, a na PlayStation 5 ukazywały się coraz to nowe gry: ciepło przyjęty remake Demon’s Souls, fenomenalny Spider-Man: Miles Morales, czy też budzący sporo kontrowersji The Last of Us 2. Przez ten czas gracze przyzwyczaili się do korzystania z nośników zewnętrznych lub ciągłego instalowania i odinstalowywania tytułów. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero we wrześniu tego roku: Sony postanowiło odpowiedzieć na jedną z najczęstszych próśb społeczności i postanowiło uwolnić z betatestów możliwość uzupełnienia konsoli o dodatkowy, wewnętrzny nośnik SSD.

Graczom z pomocą po raz kolejny przyszła seria WD_BLACK, a konkretnie model WD_BLACK SN850 NVMe SSD w wersji ze zintegrowanym radiatorem

Sam proces instalacji okazał się zadziwiająco prosty: gracz mógł go przeprowadzić bez pomocy z zewnątrz i specjalistycznych narzędzi. Problem leżał gdzie indziej: nie wszystkie dyski okazały się kompatybilne z PS5. Do instalacji potrzebny był model o pojemności 250 GB – 4 TB, wyposażony w radiator i interfejs PCIe Gen4 x4 M.2, mogący do tego pochwalić się minimalną prędkością odczytu na poziomie 5 500 MB/s. Szybko okazało się, że znalezienie nośnika spełniającego wszystkie te kryteria, a przy okazji od godnego zaufania producenta, wcale nie było takie proste.

Graczom z pomocą po raz kolejny przyszła seria WD_BLACK, a konkretnie model WD_BLACK SN850 NVMe SSD w wersji ze zintegrowanym radiatorem. Ten kompaktowy dysk o niskim profilu pozwolił powiększyć dostępną przestrzeń o 500 GB, 1 TB lub 2 TB. Jego parametry znacznie przewyższają wymagania sprzętowe konsoli. Dzięki odczytowi sekwencyjnemu na poziomie 7 000 MB/s i zapisowi sięgającemu 4 100 MB/s skończyły się obawy, że gry będą zacinać się i mulić podczas rozgrywki: szybkie wczytywanie się poziomów i całych gier to w końcu jedna z najważniejszych zalet PS5. Nośnik zdobył uznanie środowisk branżowych, graczy i nie tylko – sam architekt systemowy PS5, Mark Cerny, pochwalił się, że to właśnie WD_BLACK SN850 pracuje wewnątrz jego egzemplarza.

Miło wspominamy ostatnich dwanaście miesięcy u boku najnowszej konsoli Sony, a to dopiero początek. W następnych miesiącach czekają na nas kolejne premiery wyjątkowych tytułów na wyłączność. W oczekiwaniu na kolejną przygodę z Aloy w Horizon: Forbidden West oraz wyprawę u boku Kratosa w God of War Ragnarok, pozostaje nam tylko życzyć konsoli wszystkiego najlepszego z okazji pierwszych urodzin i nastawić się na kolejne lata wspaniałej zabawy.

GAMING BEZ GRANIC

Wynieś swoją rozrywkę na nowy poziom za pomocą tych wspaniałych gadżetów.

TRUST RESTO PRO GXT 712

Owszem, możesz grać na konsoli z kanapy, ale na dłuższą metę to niewygodne i niezdrowe dla twoich pleców. Zamiast tego wybierz krzesło Resto Pro GXT 712 od Trust, z podparciem karku i odcinka lędźwiowego oraz możliwością dopasowania oparcia i podłokietników w wielu płaszczyznach.

1 850 PLN, www.trust.com

SONY DUALSENSE CHARGING STATION

Nie ma nic bardziej irytującego od kontrolera wyładowującego się w najlepszym momencie rozgrywki. Aby zapobiec takim sytuacjom, obok swojej konsoli umieść stację ładującą, umożliwiającą uzupełnianie baterii w dwóch padach jednocześnie – proste i wygodne.

140 PLN, www.playstation.com/pl

SONY DUALSENSE COSMIC RED

Surowa, biało-czarna kolorystyka pada DualSense mogła być dla niektórych szokiem. Jeśli i ty preferujesz nieco inne klimaty, zwróć uwagę na nowe wersje tego rewolucyjnego kontrolera: nam szczególnie przypadła do gustu ta w eleganckiej, wiśniowej czerwieni.

320 PLN (szt.), www.playstation.com/pl

WD_BLACK SN850 NVMe SSD z radiatorem

To obecnie najpopularniejszy dysk wewnętrzny do PS5. Słusznie – oferuje niedoścignione prędkości zapisu i odczytu, znacznie wyższe, niż te oferowane przez dysk konsoli. Niski profil ułatwia zamontowanie nośnika wewnątrz urządzenia bez obaw o to, że radiator nie będzie spełniał swojej roli.

Od 650 PLN, westerndigital.com

WD_BLACK D30 Game Drive SSD

Zewnętrzny nośnik nie tylko dla fanów systemu Sony. Kompatybilny z najważniejszymi konsolami, Windowsem i macOS, ten miniaturowy dysk SSD zapewnia fantastyczną szybkość odczytu i zapisu, a dzięki stylowej, metalowej obudowie wytrzyma niejedną podróż. Dostępny w wersji 500 GB, 1 TB i 2 TB.

Od 500 PLN, www.komputronik.pl

PS5 MEDIA REMOTE

PlayStation 5 to nie tylko konsola do gier, ale także centrum rozrywki. Jeśli planujesz wykorzystywać konsolę do oglądania Netflixa czy YouTube’a, zaopatrz się w ten dodatek – dedykowane przyciski ułatwiają wybór serwisów streamingowych, przewijanie filmów i sterowanie głośnością telewizora.

140 PLN, www.playstation.com/pl

TP-LINK ARCHER GX90

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na jakiekolwiek lagi w rozgrywce, potrzebujesz gamingowego routera. Archer GX90 jest kompatybilny ze standardem Wi-fi 6, a jedno z jego pasm jest przeznaczone specjalnie do rozgrywek online – teraz nic nie przeszkodzi ci w zabawie.

1 500 PLN, www.tp-link.com.pl

CREATIVE SXFI AIR GAMER

Dźwięk przestrzenny w technologii SXFI to tylko jedna z zalet tego zestawu słuchawkowego. Dzięki specjalnej funkcji GamerChat, możesz jednocześnie łączyć się z Discordem przez telefon i nasłuchiwać odgłosów w grze, zaś mikrofon CommanderMic potrafi odfiltrować głos użytkownika od hałasu.

640 PLN, www.pl.creative.com

PLAYSTATION HD CAMERA

W niektórych tytułach to wręcz obowiązkowy dodatek – w Just Dance gra się znacznie przyjemniej, jeśli nie musisz ciągle trzymać w dłoni telefonu lub kontrolerów. Streamerzy docenią także funkcję usuwania tła, dzięki której ich widzowie nie zauważą, że nie mieli czasu posprzątać przed streamem.

250 PLN, www.playstation.com/pl

PLAYSTATION PLUS

Czujesz, że wciąż nie masz w co grać? PlayStation Plus na dobre rozwiąże ten problem. Co miesiąc otrzymasz nowe tytuły, które możesz zachować w swojej bibliotece na czas trwania subskrypcji. Abonament daje również dostęp do premierowej usługi Video Pass, pełnej gorących premier filmowych.

37 PLN/miesięcznie, www.playstation.com/pl

SONY BRAVIA XR

Wspaniała grafika wymaga odpowiedniego telewizora. Te z serii Bravia XR zostały wyposażone w funkcje, które uczynią z każdej sesji wyjątkowe przeżycie: Auto HDR Tone Mapping samodzielnie optymalizuje ustawienia HDR, zaś Auto Genre Picture Mode włącza tryb Gra po uruchomieniu konkretnego tytułu.

www.sony.pl

GRY, KTÓRE MUSISZ POZNAĆ

DEATHLOOP

Połączenie Dnia świstaka z Hitmanem to mało powiedziane: szalony tytuł od twórców Dishonored oferuje wciągającą rozgrywkę dla jednego gracza… i nie tylko. Niejednoznaczna fabuła, mnóstwo giwer i mocy specjalnych oraz niezrównana grywalność – to lubimy!

RETURNAL

Zgrabna mieszanka gry typu roguelite, bullet hell i psychologicznego horroru. Jako samotna astronautka uwięziona na obcej planecie, próbujemy uciec z pętli czasowej i dowiedzieć się, co kryje się za tym tajemniczym zjawiskiem. Ogromny plus za dynamiczne, trudne starcia.

ELDEN RING

Co łączy serię Dark Souls i Grę o tron? Jeśli odpowiesz „mnóstwo umierania”… cóż, właściwie masz rację. Twórcy tych popkulturowych hitów postanowili połączyć siły i stworzyć Elden Ring – tytuł dla hardkorowych graczy, który po raz kolejny wrzuci nas w mroczny, ale fascynujący świat.