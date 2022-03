Sony zapowiada ultralekki, pełnoklatkowy obiektyw szerokokątny￼

Każdy profesjonalny fotograf dobrze wie, że transport aparatu to dopiero początek – oprócz niego, w teren trzeba zabrać również akcesoria, w tym obiektywy. Wiele z nich to konstrukcje, które ważą prawie tyle samo co sam korpus. Nowa propozycja Sony została stworzona, by ułatwić pracę specjalistom.

FE PZ 16–35 mm F4 G zwraca uwagę kompaktowymi wymiarami – mierzy on zaledwie 80,5 x 88,1 mm i waży 353 g, co czyni go najlżejszym na świecie pełnoklatkowym obiektywem szerokokątnym. Został on wyposażony w system silników liniowych, umożliwiających płynną, elektryczną regulację zoomu i utrzymanie ostrości, nawet na szybko poruszających się obiektach oraz podczas kręcenia zawartości w 4K lub 8K. Zastosowane w nim soczewki, pozwalają uzyskać doskonałe zbliżenia w całym zakresie, a także są odpowiedzialne za stworzenie naturalnego, gładkiego efektu bokeh.

Co istotne, regulacja ostrości i zoomu nie wpływa na długość obiektywu, co przekłada się na jego stabilność, zarówno podczas fotografowania „z ręki”, jak i za pomocą gimbala. FE PZ 16–35 mm F4 G jest także wygodny w obsłudze: system Linear Response MF zapewnia płynne reakcje na delikatne ruchy pierścienia podczas ręcznej regulacji ostrości, zaś konstrukcja pierścieni umożliwia przekręcanie ich za pomocą jednego palca. Dodatkowo, ogniskową możemy regulować zdalnie, za pomocą przycisków lub regulatorów na korpusie. Całość jest odporna na pył, wodę i zanieczyszczenia.

Obiektyw FE PZ 16–35 mm F4 G będzie dostępny w sprzedaży od maja 2022 roku. Jest on kompatybilny ze wszystkimi aparatami z mocowaniem typu E, w tym urządzeniami z serii Sony Alpha.