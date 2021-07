Wielkie sprzątanie w MAŁYM mieszkaniu

Patrząc na roboty sprzątające, wielu posiadaczy kawalerek i małych mieszkań myśli: „to nie dla mnie”. W świecie technologii utarło się przekonanie, że ten typ sprzętu sprawdza się głównie w domach jednorodzinnych lub sporych apartamentach, których samodzielne odkurzanie to męczące, nużące zadanie zajmujące dużo czasu. W końcu wysprzątanie niewielkiej przestrzeni to kwestia kilkudziesięciu minut, góra dwóch godzin, a tyle czasu na dbanie o czystość może wygospodarować każdy z nas, czyż nie?

To nie do końca prawda – małe mieszkania potrafią być równie trudne do odkurzenia, co największe przestrzenie. Oczywiście żeby uzyskać najlepszą dokładność sprzątania, należy postawić na sprawdzone rozwiązania. Urządzenia iRobot Roomba oferują nie tylko nowoczesną, precyzyjną nawigację, ale także wygodną obsługę za pomocą aplikacji, dużą moc ssania i szczelne filtry stworzone z myślą o alergikach. Oto przegląd modeli, które najlepiej nadają się do mieszkań o niewielkim metrażu.

Widoczne zmiany

Osoby mieszkające w kawalerkach na pewno wiedzą, że zadbanie o czystość to wbrew pozorom dość czasochłonne zajęcie. Gdy na niewielkiej przestrzeni zgromadzone jest dużo mebli, dokładne wysprzątanie mieszkania wymaga każdorazowego przesuwania jego elementów – bez tego klasyczny odkurzacz nie dotrze w każde miejsce. To szczególnie problematyczne, gdy w domu mamy zwierzaki, których sierść gromadzi się nawet w najbardziej niedostępnych zakamarkach.

W takiej sytuacji niski profil robota sprzątającego jest prawdziwym błogosławieństwem: urządzenie bez problemu wjedzie pod meble, dokładnie usuwając brud z podłoża oraz wzdłuż krawędzi pomieszczenia, a my nie będziemy musieli po raz kolejny przestawiać sofy i nadwyrężać sobie przy tym kręgosłupa. Roomba to także nieoceniona pomoc dla osób starszych i mających problemy z układem ruchu – dzięki niej będą one mogły zadbać o czystość w mieszkaniu w bezpieczny, komfortowy sposób.

Uroki minimalizmu

To, który robot sprzątający najlepiej wpisze się w Twój styl życia, zależy od kilku czynników. Jeśli szukasz prostego, domowego pomocnika, sprawdź Roombę 697. Model ten został wyposażony w technologię nawigacyjną iAdapt, pozwalającą na bezpieczne pokonywanie przeszkód i unikanie miejsc, które stanowią dla niego zagrożenie, na przykład wysokich progów. W trakcie jednego sprzątania robot kilkukrotnie przejeżdża przez każdy punkt mieszkania, zagarniając kurz i zabrudzenia do swojego pojemnika.

Za utrzymanie czystości odpowiada system AeroVac, złożony z dwóch obracających się szczotek głównych, wirującej szczotki bocznej oraz silnika o dużej mocy ssącej. Taka konfiguracja poradzi sobie z różnego rodzaju zanieczyszczeniami, od sierści zwierząt po większe zabrudzenia. Na dodatek Roomba 697 jest kompatybilna z aplikacją iRobot HOME, która umożliwia tworzenie harmonogramów pracy i zdalne sterowanie pracą robota. Dzięki platformie iRobot Genius, sprzęt uczy się naszych przyzwyczajeń, a także pomaga dostosować do nich cykl sprzątania.

Jeśli twoje niewielkie mieszkanie pełne jest mebli, a przestrzeń do poruszania się bardzo ograniczona, możesz zastanowić się nad wyborem modelu Roomba 976. Zaawansowany system nawigacji iAdapt 2.0 z technologią vSLAM umożliwia robotowi monitorowanie sprzątanej przestrzeni. Przy jego pomocy urządzenie metodycznie porusza się po mieszkaniu w równoległych liniach, omijając przeszkody i wykrywając szczególnie zabrudzone punkty dzięki technologii Dirt Detect. Gdy twój domowy pomocnik wykryje takie miejsce, skoncentruje swoją pracę na gruntownym usunięciu brudu, a następnie wznowi swój normalny cykl odkurzania.

To także bardzo dobra propozycja dla alergików i posiadaczy wykładzin: 3-stopniowy system sprzątania z filtrem AeroForce bez problemu poradzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami, na przykład włosami wplątanymi pomiędzy włókna dywanu. Aplikacja mobilna iRobot HOME pozwoli Ci natomiast stworzyć harmonogram pracy, sprawdzić raporty czyszczenia oraz sparować Roombę 976 z robotem mopującym Braava jet m6 – przydatne, jeśli bezpośrednio po odkurzaniu chcesz umyć kafelki, panele oraz inne podłogi twarde.

Ulga dla alergika

Małe mieszkania bardzo szybko „zbierają kurz”, co nie tylko nieestetycznie wygląda, ale także może być niebezpieczne dla zdrowia. Alergicy, osoby cierpiące na przewlekłe podrażnienia skóry i błon śluzowych, rekonwalescenci po chorobach układu oddechowego – z uwagi na swoje bezpieczeństwo, wszyscy ci użytkownicy powinni ograniczać kontakt z zanieczyszczeniami, nawet tymi zgromadzonymi wewnątrz pojemnika robota sprzątającego.

Na szczęście w ofercie iRobot znajdują się urządzenia przeznaczone także dla nich. Jednym z nich jest niedroga, praktyczna Roomba e5. Urządzenie zostało wyposażone w pojemnik na brud, który można myć pod bieżącą wodą. To szczególnie istotne dla osób uczulonych na kurz domowy – teraz podczas opróżniania zbiornika nie muszą one obawiać się przypadkowego kontaktu z roztoczami, pyłkami i innymi alergenami. Zastosowany system AeroForce gwarantuje, że robot przechwyci do 99% alergenów o wielkości do 10 µm, co dodatkowo zabezpieczy alergików przed czynnikami uczulającymi.

Z uwagi na to, że w małych mieszkaniach dysponujemy stosunkowo niewielką ilością miejsca, część naszej życiowej przestrzeni prawdopodobnie okaże się zagracona. Wjechanie Roomby e5 w takie miejsce może skończyć się dodatkowym sprzątaniem, dlatego do zestawu dołączona została wirtualna ściana Dual Mode. Pozwoli Ci ona wskazać punkt, w który urządzenie nie powinno wjeżdżać, na przykład plątaninę kabli za telewizorem lub otoczenie misek pupila.

Bez trzymanki

Jeśli regularne czyszczenie pojemnika na brud wydaje ci się żmudne i męczące, możesz z niego zrezygnować w bardzo prosty sposób – wybierając Roombę ze stacją ładowania Clean Base. Model Roomba i3+ został wyposażony w inteligentną nawigację, dzięki której liniowo sprząta podłogi, oraz wydajny system sprzątający AeroForce.

Gdy jego pojemnik całkowicie się wypełni, robot wróci do bazy, która automatycznie zassie zgromadzone wewnątrz zabrudzenia do szczelnego worka. Mieści on w sobie 30 razy tyle kurzu co pojemnik na brud robota – to powinno szczególnie ucieszyć posiadaczy małych mieszkań – rozwiązanie pozwoli im zapomnieć o obsłudze pojemnika na brud na długie tygodnie. Technologia Dirt Detect zadba o to, żeby twoja kameralna przestrzeń została gruntownie odkurzona, w czym pomoże ci głosowe sterowanie za pomocą Alexy lub Asystenta Google.

Osoby, które marzą o pełnej kontroli nad każdym aspektem sprzątania, powinny natomiast zwrócić uwagę na Roombę i7+. Jej sercem jest technologia Inteligentnych Map Imprint, która umożliwia robotowi tworzenie mapy mieszkania i przesłanie jej do aplikacji iRobot HOME. Tak przygotowany plan możesz podzielić na dowolne strefy, także w obrębie jednego pomieszczenia i nadać im konkretne nazwy. Od tej pory możesz wysyłać urządzenie do posprzątania konkretnego punktu w mieszkaniu – więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w ramce na poprzedniej stronie.

Życie na małej przestrzeni wymaga kompromisów, ale trudno oczekiwać, że na czas sprzątania zrezygnujesz z codziennych czynności. Jeśli w trakcie sprzątania zdarza ci się krzątać po domu, na pewno docenisz technologię unikania przeszkód iAdapt 3.0 z systemem vSLAM – umożliwia ona robotowi rozpoznawanie punktów orientacyjnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Roomba potrafi dostosować swoją pracę do zmieniających się warunków przestrzennych. Do dyspozycji otrzymasz także bazę Clean Base – pozwoli ci ona zapomnieć o sprzątaniu na długie tygodnie.

Stacja ładująca to przydatny dodatek, ale nie dla wszystkich użytkowników będzie ona niezbędna. Jeśli nie interesuje nas Clean Base, modele i3+ i i7+ dostępne są także w wersji bez automatycznego czyszczenia jako Roomba i3 oraz i7.