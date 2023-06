Western Digital prezentuje nowy dysk dla twórców i profesjonalistów

We współczesnym świecie zapotrzebowanie na treści multimedialne najwyższej jakości oraz technologie umożliwiające ich tworzenie jest ogromne, a profesjonalni twórcy potrzebują wydajnych i niezawodnych narzędzi ułatwiających urzeczywistnianie ich artystycznych wizji. Dlatego też firma Western Digital zdecydowała się rozszerzyć swoje portfolio wielokrotnie nagradzanych dysków SSD o nowy model – dysk WD Blue SN580 NVMe. Nowy wewnętrzny dysk flash NVMe PCIe Gen 4.0 stworzony został z myślą o kreatywnych twórcach oraz profesjonalistach, którzy szukają nośnika do zmodernizowania swojego aktualnego komputera lub zbudowania nowego PC.

„Zadania związane z tworzeniem treści stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagają dużej mocy obliczeniowej, niezbędnej do obsługi zaawansowanych aplikacji i dużych plików multimedialnych – takich jak np. wideo 4K. Nowy WD Blue SN580 NVMe SSD zwiększa produktywność, dzięki czemu profesjonaliści i twórcy mogą skupić się na wprowadzaniu w życie swoich pomysłów i wizji, bez długiego czekania na uruchomienie się aplikacji czy transfer plików” – wyjaśnia Eric Spanneut, vice president of client and enterprise SSDs Western Digital.

WD Blue SN580 jest pierwszym modelem w serii WD Blue wyposażonym w technologie nCache 4.0 oraz NVMe PCIe Gen 4.0. Dzięki nim profesjonaliści, twórcy oraz użytkownicy i firmy budujący komputery PC, mogą skupić się na tym, co robią najlepiej, zamiast martwić się długimi czasami ładowania aplikacji i przesyłania plików.

Kluczowe atuty nowego WD Blue SN580 NVMe SSD:

NVMe PCIe Gen 4.0: z większa produktywność i wielozadaniowość w zaawansowanych, złożonych projektach – dzięki wyższej ekspansywności i skróconym czasom ładowania (możliwym dzięki odczytywaniu/zapisywaniu danych z maksymalną prędkością 4 150 MB/s – dla modeli 1 TB – 2 TB)

większa produktywność i wielozadaniowość w zaawansowanych, złożonych projektach – dzięki wyższej ekspansywności i skróconym czasom ładowania (możliwym dzięki odczytywaniu/zapisywaniu danych z maksymalną prędkością 4 150 MB/s – dla modeli 1 TB – 2 TB) Technologia nCache 4.0: umożliwia błyskawiczne kopiowanie dużych plików i zbiorów multimedialnych, dzięki świetnej wydajności zapisu w trybie burst oraz hybrydowej pamięci SLC cache

umożliwia błyskawiczne kopiowanie dużych plików i zbiorów multimedialnych, dzięki świetnej wydajności zapisu w trybie burst oraz hybrydowej pamięci SLC cache Niewielki rozmiar: do 2 TB przestrzeni dyskowej w zgrabnej formie M.2 2280 – idealne, niezawodne rozwiązanie do przechowywania aplikacji, danych oraz multimediów, w tym zdjęć, wideo 4K i muzyki

do 2 TB przestrzeni dyskowej w zgrabnej formie M.2 2280 – idealne, niezawodne rozwiązanie do przechowywania aplikacji, danych oraz multimediów, w tym zdjęć, wideo 4K i muzyki Niezawodność: 5-letnia ograniczona gwarancjaWestern Digital oraz współczynnik 900 TBW (dla modelu 2 TB)

5-letnia ograniczona gwarancjaWestern Digital oraz współczynnik 900 TBW (dla modelu 2 TB) Małe zapotrzebowanie na energię: nowością jest rozwiązanie pozbawione DRAM o niskim zapotrzebowaniu na energię – pozwala zatem maksymalnie wydłużyć czas pracy komputera przenośnego

Cena i dostępność

WD Blue SN580 NVMe SSD jest już dostępny w Western Digital Store oraz u wybranych partnerów. Dysk objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją. Dostępne są pojemności 250 GB, 500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Ceny dysku WD Blue SN580 NVME SSD zaczynają się od 275 PLN.