Western Digital prezentuje nową koncepcję dysku twardego

Western Digital Corp. zaprezentował dziś nową architekturę dysków, która wychodzi poza granicę klasycznych rozwiązań magazynowania danych. Zbudowana w oparciu o unikalne doświadczenia firmy w zakresie rozwijania i integrowania technologii HDD oraz flash nowa architektura bazująca na technologii OptiNAND™ optymizuje i integruje dyski HDD oraz iNAND®. Pozwoli to klientom – np. operatorom hiperskalowalnych systemów chmurowych, korporacjom, CSP, producentom i operatorom rozwiązań do monitoringu wizyjnego, dostawcom NAS i nie tylko – na skorzystanie z rozwiązania, które spełni ich wymagania w zakresie obsługi coraz większych ilości danych, dostarczając im pojemność, wydajność i niezawodną kluczową do efektywnego przechowywania ogromnych zbiorów danych, teraz i w przyszłości.

Bazujące na autorskich, pionierskich technologiach – takich jak trójstopniowy aktuator TSA oraz HelioSeal® – pierwsze produkty bazujące na nowej architekturze zapewnią niedoścignioną pojemność na poziomie 2,2TB/talerz, oferując tym samym wyższą pojemność niż wcześniejsze rozwiązania, dzięki sprawdzonej technologii ePMR. Firma Western Digital już wyznaczyła nowy standard w branży, dostarczając wybranym partnerom pierwsze sample nowych, 9-talerzowych, udoskonalonych technologią flash dysków ePMR bazujących na OptiNAND, o pojemności 20 TB.

“Western Digital ma bogatą historię innowacji w dziedzinie architektury twardych dysków – jednym z przykładów jest choćby zaprezentowanie przez HGST (dziś to część Western Digital) pierwszego hermetycznie zamkniętego dysku z helem w 2013 r. Nie ma wątpliwości, że zapotrzebowanie na kolejne innowacje w tym segmencie jest ogromne – napędza je wzrost popularności rozwiązań AI, ML, blockchain, IoT, sensorów i wielu innych. Jako jedyna firma, która produkuje zarówno nośniki flash, jak i HD, Western Digital może w unikalny sposób wykorzystać swoje doświadczenia i wiedzę, by zwiększyć gęstość zapisu dysków ePMR na wiele generacji, pomagając swoim klientom zmierzyć się z wyzwaniami cyfrowej gospodarki” – komentuje Ed Burns, research director działu HDD w firmie analitycznej IDC.

“Nowa architektura jest naturalnym rozszerzeniem atutów oraz możliwości Western Digital i wprowadza na rynek nową ewolucję rozwiązań storage. Jako jedni z pierwszych użytkowników technologii OptiNAND widzimy jak bardzo jest ekscytujące i jak pomoże nam w zaspokojeniu naszych potrzeb związanych z przechowywaniem danych – teraz i w nadchodzących latach” – mówi Billy Chen, wiceprezes New H3C Group i szef działu Compute and Storage Product Line.

Nowe dyski udoskonalone dzięki technologii flash z OptiNAND

W przeciwieństwie do standardowych dysków hybrydowych, w których pamięć flash jest wykorzystywana do przechowywania danych, nowa przełomowa architektura działa inaczej – pozwalając na rozszerzenie możliwości dysków w kilku wymiarach/aspektach. Dodanie zintegrowanych modułów iNAND do najwyższej klasy dysków HDD, a także zastosowanie zaawansowanych algorytmów w firmware oraz innowacji SoC, sprawiło, że nowe dyski Western Digital z flash i technologią OptiNAND zapewniają wyższą pojemność, wydajność i niezawodność, pozwalające klientom na sprostanie wyzwaniom związanym z przechowywaniem ogromnych ilości danych. Szczegółowe informacje o nowej technologii znaleźć można tutaj, a kluczowe jej zalety to:

Pojemność: Dysk działa sprawniej i w bardziej inteligentny sposób – zaawansowane algorytmy firmware wykorzystują rozbudowane metadane przesłane do iNAND, pozwalając na zapisanie większej liczby ścieżek na cal (TPI), co pozwala osiągnąć wyższą gęstość zapisu.

Dysk działa sprawniej i w bardziej inteligentny sposób – zaawansowane algorytmy firmware wykorzystują rozbudowane metadane przesłane do iNAND, pozwalając na zapisanie większej liczby ścieżek na cal (TPI), co pozwala osiągnąć wyższą gęstość zapisu. Wydajność: Zoptymalizowano latencję dysków – dzięki zmianom w firmware, które pozwalają na osiągnięcie mniejszej liczby odświeżeń interferencji pomiędzy sąsiadującymi ścieżkami (ATI) i zmniejszenie potrzeby czyszczenia cache zapisu (w trybie write cache).

Zoptymalizowano latencję dysków – dzięki zmianom w firmware, które pozwalają na osiągnięcie mniejszej liczby odświeżeń interferencji pomiędzy sąsiadującymi ścieżkami (ATI) i zmniejszenie potrzeby czyszczenia cache zapisu (w trybie write cache). Niezawodność: W przypadku wystąpienia awaryjnej utraty zasilania (EPO) możliwie jest zachowanie prawie 50x więcej danych użytkownika – w połączeniu z innymi unikalnymi możliwościami Western Digital w zakresie integrowania, projektowania, rozwijania, testowania i kwalifikowania dysków wykorzystujących technologię flash daje to klientom pewność, że ich dyski pracują niezawodnie.

“Dzięki naszej własności intelektualnej i najwyższej klasy inżynierom odpowiedzialnym za rozwijanie produktów HDD oraz flash, jesteśmy w stanie stale przesuwać granice innowacji i rozwijać w ten sposób infrastrukturę storage naszych klientów. Możemy się pochwalić niesamowitą historią innowacji w dziedzinie HDD – zmieniliśmy wszystko prezentując w 2013 r. technologię HelioSeal w 2013 r.; w 2019 wprowadziliśmy pierwsze dyski EAMR HDD, teraz znów będziemy liderem innowacji prezentując technologię OptiNAND. Na tej architekturze przez wiele generacji bazować będą nasze produkty HDD – spodziewamy się, że w drugiej połowie dekady dyski ePMR HDD z OptiNAND osiągną pojemność 50TB” – powiedział said Siva Sivaram, president of Global Technology and Strategy, Western Digital.

Dostępność

Nowa, wspomagana przez flash architektura z technologią OptiNAND będzie dostępna w produktach (dyskach i platformach storage) z całego portfolio firmy. Posłuży ona również jako fundament wielu przyszłych projektów i innowacji, wciąż rozwijana o nowe funkcje i możliwości, zwiększające jej inteligencję, niezawodność, pojemności i dostępność. Jeszcze w tym roku firma zacznie prezentować pierwsze nowe produkty bazujące na nowej architekturze.