Niedrogie kontra luksusowe sprzęty audio

Sprawdzając to zestawienie, zobaczysz, co jesteś w stanie dostać w wariancie budżetowym, a co, gdy sięgasz po gadżety z wyższej półki.

Gramofony

AUDIO-TECHNICA AT-LP120X-USB

AT-LP120X-USB jest udoskonaloną wersją gramofonu AT-LP120-USB. Najnowszy model zaprojektowany w japońskim studio Audio-Technica wykorzystuje nowy silnik DC z napędem Direct-Drive, a także regulowaną dynamiczną kontrolę anty-skatingu. Ta w pełni manualnie obsługiwana konstrukcja odtwarza płyty z prędkością 33 1/3, 45 oraz 78 obr./min. AT-LP120X-USB wyposażony jest w wyjście USB. Oprócz tego gramofon ma także odłączany, podwójny kabel wyjściowy RCA oraz wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, dzięki czemu użytkownik może podłączyć AT-LP120XUSB do swojego systemu stereo, niezależnie od tego, czy ma wejście Phono czy też nie.

1 599 PLN, www.tophifi.pl

THORENS TD 1500

Thorens TD 1500 jest obsługiwany wyłącznie manualnie, ma sub-chassis, które odsprzęga talerz i ramię od silnika oraz ramy za pomocą trzech sprężyn stożkowych. Sprężyny te można regulować od góry przez odpowiednie otwory w talerzu, które znacznie ułatwiają prawidłową regulację. Prędkość obrotowa silnika prądu stałego jest monitorowana elektronicznie, a odchylenia są automatycznie korygowane. Jako prawdziwy unikat w swojej klasie, TD 1500 ma – oprócz standardowej pary gniazd RCA – wyjścia XLR, co umożliwia w pełni symetryczną pracę z odpowiednią wkładką MC. Nowe ramię ma masę efektywną 14 gramów, regulację wysokości i azymutu oraz wyposażone jest w standardowe złącze SME.

9 099 PLN, www.tophifi.pl

Głośniki multiroom

AUDIO PRO ADDON C3

Potężny dźwięk w kompaktowej obudowie – C3 zapewnia wspaniałą jakość dźwięku w stosunku do rozmiaru głośnika. Dzięki bateryjnemu zasilaniu muzyka będzie mogła poruszać się razem z tobą. Ponadto z łatwością możesz odtwarzać dźwięki bezprzewodowo, także w konfiguracji multiroom, w domu lub przenieść ją ze sobą, np. do ogrodu czy na plażę. Ustaw głośnik w kilku pokojach i przesyłaj muzykę do jednego z nich lub do wszystkich równocześnie. Każdy będzie mógł wybrać preferowane nagranie i odtwarzać je na dowolnym głośniku. Słuchaj muzyki z internetowych serwisów strumieniowych, komputera, dysku NAS lub utworów zgromadzonych w smartfonie.

1 249 PLN, www.tophifi.pl

DEVIALET MANIA OPÉRA DE PARIS

Devialet Mania to pierwszy w historii francuskiej marki przenośny głośnik inteligentny. Wyposażony jest w szereg najnowocześniejszych technologii, m.in. tryb Adaptive Cross Stereo, czego efektem jest ekspansywny dźwięk z 360-stopniową sceną dźwiękową dostosowującą się do otoczenia i twojego położenia. Urządzenie cechuje się stopniem odporności mechanicznej IPX4, dzięki czemu niestraszne są mu zachlapania. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale z edycją Devialet Mania Opéra de Paris możesz mieć gwarancję, że przyciągniesz uwagę. Pakiet edycji obejmuje także bezpłatną stację Devialet Mania.

4 699 PLN, www.tophifi.pl

Słuchawki true wireless

DENON AH-C830NCW

Słuchawki Denon AH-C830NCW zostały zaprojektowane, aby zapewnić wiodącą w swojej klasie jakość dźwięku z kompaktowych, bezprzewodowych, lekkich słuchawek. Aktywna redukcja szumów pozwala cieszyć się niezakłóconym dźwiękiem, a jednocześnie możesz mieć pewność, że będziesz słuchać ulubionej muzyki do 24 godzin dzięki inteligentnemu etui ładującemu. Strojenie przez Denon Sound Master gwarantuje potężny, ale szczegółowy dźwięk, którego szukasz w muzyce, rozrywce i rozmowach telefonicznych. System aktywnej redukcji szumów (ANC) wykorzystuje dwa mikrofony w każdej słuchawce, aby zredukować lub całkowicie wyeliminować hałas otoczenia.

599 PLN, www.salonydenon.pl

DENON PERL PRO

Jedyne spersonalizowane wkładki douszne, które dostosowują się do sposobu słyszenia i obsługują bezstratny dźwięk za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth. Adaptacyjna technologia akustyczna Masimo (AAT) tworzy unikalny profil słuchu idealnie dopasowany do ciebie. Wybierz ciszę z adaptacyjną aktywną redukcją szumów lub usłysz otoczenie w trybie społecznościowym. Dzięki technologii Qualcomm aptX Voice dla super-szerokopasmowych połączeń głosowych (32 kHz) i ośmiu mikrofonom do odbioru głosu, rozmowy telefoniczne będą wyraźniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji Multipoint można połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

1 649 PLN, www.salonydenon.pl

Głośniki przenośne

JBL CLIP 4 ECO

Spraw, aby świat stał się bardziej ekologiczny, zabierając na następną wycieczkę to akcesorium wykonane w 90% z plastiku pochodzącego z przetworzonych odpadów pokonsumpcyjnych, z kratką głośnika owiniętą tkaniną pochodzącą w 100% z recyklingu. Wyrazisty głośnik JBL Clip 4 Eco zapewnia zaskakująco głęboki dźwięk JBL Original Pro Sound w kompaktowej obudowie. Wyjątkowy owalny kształt pasuje do dłoni. W pełni zintegrowany zaczep umożliwia błyskawiczne przymocowanie do torby, paska lub sprzączki. Jest wodoodporny oraz pyłoszczelny i zapewnia do 10 godzin odtwarzania muzyki, a do tego jest wystarczająco wytrzymały, aby można było zabrać go ze sobą wszędzie.

279 PLN, www.pl.jbl.com

JBL BOOMBOX 3 Wi-Fi

Najmocniejszy przenośny głośnik od JBL. Kultowy Boombox w trzeciej odsłonie to odważna wersja wyposażona w solidną metalową rączkę, podwójne osłony boczne oraz oryginalny, wodoodporny i pyłoszczelny materiał. Został on również przeprojektowany w środku, a nowy subwoofer zapewnia znacznie głębsze brzmienie basu i potężny dźwięk JBL Original Pro Sound, a wszystko to przy niższym poziomie zniekształceń. Czas odtwarzania sięgający aż 24 godzin zapewni ci moc od porannego treningu do wieczornego spotkania z przyjaciółmi. Aby uzyskać praktycznie nieograniczony dźwięk, aplikacja JBL Portable umożliwia błyskawiczne łączenie wielu głośników.

2 899 PLN, www.pl.jbl.com

Wzmacniacze słuchawkowe

FIIO KA13

Mini wzmacniacz FIIO KA13 ma tryb stacjonarny, który pozwala w pełni uwolnić jego wydajność. Na tym przykładzie zobaczysz, co potrafią kompaktowe urządzenia. Dzięki dwóm bardzo wydajnym czipom DAC CS43131 i dwóm niskoszumowym wzmacniaczom operacyjnym SGM8262, to prawdziwie „dwurdzeniowe” złote połączenie zapewnia doskonałą wydajność. Poznaj na nowo swoją kolekcję muzyczną pełną nowo odkrytych szczegółów, które do tej pory gdzieś ci umknęły. W trybie stacjonarnym zbalansowana moc wyjściowa wzrasta do 550 mW, dzięki czemu KA13 może napędzać słuchawki zarówno o niskiej, jak i wysokiej impedancji, z doskonałą dynamiką i szczegółowością.

399 PLN, www.mp3store.pl

FIIO R7

Skonstruowanie biurkowego systemu Hi-Fi zawsze było pełne kompromisów, ale teraz jest nowe rozwiązanie. FiiO R7 służy jako element centralny, wspierany przez głośniki SP3 i słuchawki FT3, dzięki czemu doświadczysz spójnego i bardzo przyjemnego urządzenia typu all in one. R7 łączy funkcje nadajnika/dekodera/wzmacniacza/przedwzmacniacza/odtwarzacza multimediów w jednym urządzeniu. Poza licznymi złączami i możliwościami rozbudowy oraz szeroką gamą trybów pracy, jest również w stanie przesyłać strumieniowo multimedia na ekran portretowy, zapewniając niezwykłe wrażenia podczas użytkowania.

3 699 PLN, www.mp3store.pl