Vistula redefiniuje elegancję w nowej kolekcji wiosna-lato 2025

Vistula prezentuje najnowszą kolekcję wiosna-lato 2025, w której na nowo definiuje pojęcie elegancji. Kampania „Tailored for the moments” podkreśla, że elegancja to nie tylko klasyczny garnitur, ale przede wszystkim świadome podejście do mody, łączące styl i komfort w każdej sytuacji — od biznesowych spotkań, przez uroczyste wydarzenia, aż po mniej formalne okazje.

Męska kolekcja czerpie inspiracje z klasycznego minimalizmu, nowoczesnej architektury i natury, tworząc balans między elegancją a surowością. Paleta kolorystyczna obejmuje ponadczasowe barwy — czerń, granat, biel, szarości — uzupełnione akcentami brązu i miedzi. W kolekcji znalazły się m.in. dwurzędowe marynarki, letnie kurtki idealne do casualowych stylizacji oraz klasyczne koszulki polo.

Damska linia to połączenie klasycznego krawiectwa z subtelnymi detalami inspirowanymi architekturą i sztuką. Dopasowane marynarki, eleganckie garnitury i nowoczesne fasony podkreślają kobiecą sylwetkę, łącząc wygodę z wyrafinowaniem. Dominują beże, piaskowe tonacje, klasyczna czerń oraz delikatny róż, który subtelnie balansuje między klasyką a aktualnymi trendami.

Kolekcja SS25 została stworzona z myślą o osobach ceniących elegancję, ale oczekujących wygody i funkcjonalności na co dzień. Precyzyjne kroje, luksusowe tkaniny i dopracowane detale zapewniają najwyższą jakość i komfort noszenia.

Nowa kolekcja jest już dostępna w salonach stacjonarnych, sklepie online oraz w aplikacji mobilnej. Więcej informacji na vistula.pl.