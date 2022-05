Dwa tygodnie do jubileuszowej edycji JBL Triathlon Sieraków

Zostały już tylko dwa tygodnie do jubileuszowej, 10. edycji JBL Triathlon Sieraków. W kultowym już sierakowskim triathlonie nad Jeziorem Jaroszewskim wystartuje w tym roku blisko 1 900 śmiałków.

Dlaczego w środowisku sportowym sierakowski triathlon ma miano kultowego? Triathloniści pokochali starty w tym miejscu ze względu na wyjątkowość trasy, która łączy w sobie niezwykle okazałą i przyjemną dla oka przyrodę, ale także zapewnia wiele wrażeń sportowych. Legendarne stały się podjazd na trasie rowerowej, niezwykle trudna pętla na finiszu trasy biegowej i podbieg przy wyjściu z wody.

Sportowe emocje rozpoczną się już w piątek 27 maja. Na listach startowych znajduje się około 1 900 sportowców, którzy zmierzą się w trzech konkurencjach wchodzących w skład triathlonu: biegu, jeździe na rowerze i pływaniu.

Zmagania odbędą się na trzech różnych dystansach. Na 1/2 dystansu, który składa się z przepłynięcia 1 900 m, przejechania rowerem 90 km i przebiegnięcia 21,1 km, na 1/4 dystansu (pływanie 950 m, rower 45 km, bieg 10,55 km) i 1/8 (pływanie: 475 m, rower: 22,5 km, bieg: 5,275 km). Na dystansie 1/2 i 1/4 wystartują także sztafety.

Do sportowych zmagań staną również najmłodsi. W ramach startów PHO3NIX KIDS dzieci, zależnie od wieku, będą mogły wystartować na czterech trasach o dopasowanym stopniu trudności. W kategorii A, do której zaliczają się dzieci w wieku 7-8 lat, starty odbędą się na dystansach: rower 1 200 m i bieg 300 m. W kategorii B (9-10 lat) dystans będzie wynosił 2 400 m na rowerze i 600 m biegiem. W kategorii C, dla najstarszych w wieku 11-13 lat, trasy obejmą: rower 3 800 m, bieg 900 m. Dla najmłodszych (4-6 lat) przygotowano specjalną trasę biegową o długości 100 m.

Zapisy na zawody dla dzieci otwarte są aż do dnia startu (27 maja) lub wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc pod adresem: https://sts-live.pl/tritour. Bez względu na uczestnictwo w zawodach, przez cały weekend wszystkie dzieci i młodzież będą mogły za darmo skorzystać ze sportowych atrakcji przygotowanych w strefie PHO3NIX KIDS Zone.

Organizatorzy JBL Triathlon Sieraków 2022 zadbali o to, by zawody były wspaniałą atrakcją nie tylko dla sportowców, ale również kibiców. Przez cały weekend będzie można zrelaksować się w strefie gastronomicznej pełnej food trucków, oferujących dania ze wszystkich stron świata. Pasjonaci sportu będą mogli przyjrzeć się ofercie sprzedawców w trakcie targów sprzętu sportowego. Kibicom stale towarzyszyć będzie muzyka z głośników JBL. Natomiast zdecydowanie największą atrakcją będą sobotnie koncerty – specjalnie dla uczestników imprezy zagrają zespoły: Audiofeels i Raz Dwa Trzy.

W tym roku głównym sponsorem zawodów po raz kolejny jest marka JBL, która ściśle związana jest ze sportem. W ciągu ostatnich 75 lat istnienia JBL stał się ikoną innowacji audio dzięki swojej wyjątkowej i owocnej współpracy z artystami, producentami i inżynierami dźwięku. W ten sposób tworzone są wyjątkowe wrażenia odsłuchu dla konsumentów na całym świecie. Dzięki liczbie patentów, nagród i kultowych wdrożeń, JBL pozostaje siłą innowacji wszędzie tam, gdzie liczy się dźwięk. Marka angażuje się też w liczne imprezy sportowe. JBL nagłośnił między innymi olimpiady w Pekinie w 2008 i w Londynie w 2012 oraz stadiony na Euro 2012 w Polsce. W ofercie marki dostępne są między innymi słuchawki sportowe, które wyróżnia nie tylko doskonałe brzmienie, ale także rozwiązania opracowane specjalnie dla sportowców.