TEST: Kino – Pro Video Camera

Może to być zaskakujące wyznanie, ale przez bardzo długi czas nie byłem zainteresowany prywatnym wykorzystywaniem iPhone’a jako aparatu czy kamery. Wynika to z używania do tego celu oddzielnego, pełnowymiarowego sprzętu fotograficznego. Nawet ja jednak muszę przyznać, że postęp w miniaturyzacji obiektywów, nawet w mniej intensywnych ostatnich latach, jest bardzo imponujący. Kino, aplikacja wideo firmy Lux Optics, uświadomiła mi, jak wiele tracę, nie wykorzystując iPhone’a do nagrywania filmów. Apka próbuje połączyć profesjonalne sterowanie z prostym interfejsem.

Kino to radykalny skok w porównaniu z wbudowaną aplikacją Aparat iPhone’a. Własna aplikacja Apple jest bardzo wydajna i stawała się coraz bardziej na przestrzeni lat, ponieważ firma coraz częściej czyniła robienie dobrych zdjęć i filmów najlepszą funkcją nowych telefonów. Kino jednak odzwierciedla preferencję udostępniania informacji i szczegółowych ustawień w sposób, w jaki Apple jest bardziej niechętne w swojej własnej aplikacji, co zaczęło się dopiero powoli zmieniać w ostatniej generacji. Kino już teraz daje bardziej bezpośrednią kontrolę nad szczegółami, takimi jak balans bieli i ostrość. Lux Optics rozumie, że poza kadrowaniem, kluczową wartością kinematografii jest manipulowanie kolorem i światłem według własnego gustu za pomocą ustawień aparatu.

W interfejsie podgląd przechwytywanego obrazu zajmuje klasycznie większość ekranu. Patrząc na obraz, trzymając iPhone’a poziomo, wizualny wskaźnik poziomu dźwięku znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu, a ilość pozostałego czasu nagrywania przy obecnych ustawieniach i ilości pamięci w prawym górnym rogu.

Na górze ekranu znajdują się informacje o bieżącej rozdzielczości, liczbie klatek na sekundę, profilu HDR oraz kodeku używanym do kompresji. Pasek szybkiego dostępu ujawnia wybór obiektywów i przełącznik automatycznego ustawiania ostrości.

Przycisk Grade umożliwia włączenie gradacji kolorów i wybranie spośród wielu doskonałych wstępnie wybranych opcji. Możliwe jest ich użycie przy nagrywaniu, ale i w postprodukcji.

Kino ma dwie główne funkcje, które sprawiają, że nagrywane przez nią filmy wydają się bardziej „kinowe” niż w przypadku innych wirtualnych aparatów. Pierwsza to sposób, w jaki Lux Optics dodaje rozmycie ruchu do filmów. Apka jest zaprojektowana tak, aby automatycznie dostosowywać ekspozycję. Jeśli nagrywałeś filmy na telefonie, możesz zauważyć, że wyglądają one bardziej wyraźnie i mają wyższą liczbę klatek na sekundę niż standardowy film, który zobaczysz na telewizorze. Większość filmów jest rejestrowana z szybkością 24 klatek na sekundę. To idealne ustawienie, które pozostawia akcję wystarczająco wyraźną, aby ją śledzić, ale nie tak wyraźną i klarowną, aby wydawała się sztuczna. Zastosowanie rozmycia ruchu przez Kino za pomocą funkcji AutoMotion ma osiągnąć ten sam efekt.

Aplikacja skupia się na umożliwieniu rejestrowania wysokiej jakości filmów i dodawaniu wysmakowanej obróbki

Drugą funkcją jest wspomniana gradacja w funkcji Instant Grade, również takiej opartej na własnoręcznie przygotowanym lub zaciągniętym pliku LUT. Lux Optics przypisuje inspirację do tej funkcji wprowadzeniu przez Apple Apple ProRes Log na iPhonie 15 Pro i Pro Max. Log to nowa metoda kodowania materiału wideo, która zachowuje więcej informacji z klipu, takich jak światła i cienie. Materiał filmowy Log dobrze nadaje się do gradacji kolorów, w czym pomaga Instant Grade.

Na pierwszy rzut oka przełączanie się między różnymi gradacjami Kino może wydawać się trochę jak stosowanie filtra Instagrama i nie wydaje się profesjonalne. Jednak dostosowania wprowadzane przez Kino wykraczają poza nakładanie powierzchownej warstwy koloru lub tekstury. Są one również, ogólnie rzecz biorąc, o wiele bardziej gustowne niż jakakolwiek opcja, którą znajdziesz w aplikacji mediów społecznościowych. Możesz je również łatwo zastosować po fakcie, więc jeśli nie chcesz się do niczego zobowiązywać przed podjęciem działań, wszystkie opcje są nadal na stole.

Każda firma musi podjąć decyzję, ile sztuczności jest gotowa wprowadzić do swojego oprogramowania aparatu, aby ułatwić robienie dobrych zdjęć i edytowanie złych według własnych upodobań. Dzięki narzędziom takim jak style fotograficzne od Apple, wydaje się, że marka coraz bardziej jest skłonna do dawania różnych opcji użytkownikom. Google już jakiś czas temu odleciało w kosmos z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i możliwe, że inni gracze także podążą w tym kierunku. Kino wydaje się dobrym rozwiązaniem pośrednim, wykorzystującym to, do czego zdolne są nowoczesne iPhone’y, ale ostatecznie skupionym przede wszystkim na umożliwieniu rejestrowania wysokiej jakości filmów i dodawaniu wysmakowanej obróbki.

Aplikacja Lux Optics ma prosty interfejs, który jest przystępny dla nowych użytkowników, ale ma mnóstwo przyjaznych dla profesjonalistów ustawień i informacji, które powinny zadowolić zapalonych operatorów filmowych. Z kolei uwzględnienie w aplikacji tutoriali, a jakże, wideo, pomoże każdemu wykorzystać maksimum z oprogramowania.

Specyfikacja

CENA Od 40 PLN

Od 40 PLN KOMPATYBILNOŚĆ iOS 17 lub nowszy

iOS 17 lub nowszy OBSŁUGIWANE TELEFONY iPhone XS, XS Max, XR, SE (2. i 3. generacji), 11 i nowsze