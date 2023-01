Uniwersalny laptop – niezawodny i praktyczny

Najlepsze laptopy są na Twojej liście zakupów, jednak nie potrafisz dokonać właściwego wyboru? Procesor intel core i5, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, matryca – już gubisz się w tym wszystkim i sam nie wiesz czym powinien charakteryzować się dobry laptop? Czy ekran dotykowy i podświetlana klawiatura są przydatne, czy stanowią jedynie technologiczne urozmaicenie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym artykule, który z pewnością ułatwi Ci zakup konkretnego modelu laptopa.

Zastanawiasz się, na co należy zwrócić uwagę przed zakupem laptopa? Przede wszystkim powinieneś sprecyzować czy potrzebujesz sprzętu do użytku osobistego, komputera biznesowego czy po prostu szukasz laptopa do gier. Zapoznając się z niezwykle bogatą ofertą laptopów dostępną na polskim rynku z pewnością dokonasz właściwego wyboru, który będzie ściśle odpowiadał Twoim potrzebom. Zatem o czym musisz pamiętać przeglądając oferty laptopów w sklepach stacjonarnych i internetowych?

Podstawowe parametry każdego urządzenia przenośnego

Stając przed zakupem nowego laptopa pod uwagę musimy wziąć takie kwestie jak:

procesor – centralna i najważniejsza część składowa komputera, nadzorująca pracę pozostałych urządzeń i odpowiadająca za jego szybkość i wydajność

pamięć – im wyższa pamięć, tym przechowywanie danych jest bardziej zoptymalizowane, na polskim rynku dostępne są modele laptopów z pamięcią w przedziale od 1 do 32 GB RAM

ekran – przekątna ekranu netbooków i laptopów dostępna jest od 11 do 17 cali, parametry te determinują także wagę oraz mobilność sprzętu

dysk – jest rodzajem pamięci masowej odpowiadającej za pojemność sprzętu oraz wygodę korzystania z niego, im większy dysk, tym praca sprzętu jest wydajniejsza

system operacyjny – stanowi podstawowy program zarządzający procesami w komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie, zazwyczaj jest już wgrany np. system operacyjny Windows 10, jeśli nie wówczas należy samodzielnie się w niego zaopatrzyć

Laptop czy netbook? – podpowiadamy

Standardowe laptopy możemy podzielić ze względu na ich zastosowanie. Są to:

laptopy domowe – to przenośne, uniwersalne sprzęty idealne do użytku domowego, wystarczające do oglądania filmów, nieskomplikowanych prac biurowych, przeglądania internetu, grania w niezaawansowane gry, lekcji zdalnych, wideokonferencji.

laptopy gamingowe – modele laptopów do gier wyposażone są niezwykle wydajne procesory, pojemne dyski oraz dużą ilość pamięci RAM. Laptop gamingowy charakteryzuje się wysoką wydajnością i bogatą kartą graficzną.

laptopy biznesowe – są lekkie, mobilne i posiadają wytrzymałe baterie. Ponadto wyposażone są w liczne porty, dysk hdd, oraz wiele rodzajów złączy takich jak złącza audio combo jack, wyjście liniowe audio oraz wyświetlacz o rozdzielczości Full HD. Możliwe jest podłączenie do nich słuchawek, drukarki, telewizora i innych urządzeń peryferyjnych. Matowa matryca pozwala na komfortową pracę nawet w pełnym słońcu lub intensywnie oświetlonych pomieszczeniach.

Ponadto obok laptopów na polskim rynku dostępne są także netbooki doskonale sprawdzające się w każdych warunkach z uwagi na swoją lekkość i mobilność. Niestety w przeciwieństwie do laptopów, zbudowane są z o wiele słabszych podzespołów, gdyż ich budowa nastawiona jest na niewielkie rozmiary i niską wagę. Netbook umożliwia pracę w programach biurowych, korzystanie z prostych aplikacji, przeglądanie internetu, czytanie ebooków i odbieranie emaili. Z uwagi na gorsze parametry ich pracy, zmniejszoną wydajność i prędkość zdecydowanie nie można porównywać ich z tradycyjnymi laptopami. Często przybierają postać ultrabooków, ważących mniej niż 1 kilogram a ich matryca mieści się w przedziale od 9 do 13 cali.

Wybierz laptop dostosowany do Twoich potrzeb!

Jeśli już znasz podstawowy podział laptopów i najważniejsze składowe budowy każdego z nich, możesz przystąpić do poszukiwań idealnego modelu, który będzie w pełni odpowiadał Twoim oczekiwaniom. Przed zakupem powinieneś zwrócić uwagę na kilka aspektów takich jak:

rodzaj urządzenia – laptop, ultrabook, sprzęt gamingowy, komputer biznesowy

przekątna ekranu – im większa, tym praca na sprzęcie jest bardziej komfortowa

podświetlana klawiatura – jeśli pracujesz nocą lub przy zgaszonym świetle, wówczas ta opcja będzie jak najbardziej na miejscu

rodzaj matrycy – błyszcząca lub matowa

pojemność dysku twardego

ilość pamięci RAM

rodzaj oprogramowania laptopa

rodzaj procesora i liczbę rdzeni (m.in. procesor intel core i3, intel core i5 1135g7)

dotykowy ekran

czytnik linii papilarnych

Nowoczesne laptopy – szeroki wybór, który zaskakuje!

W najbardziej popularnych sklepach ze sprzętem rtv dostępna jest cała gama komputerów przenośnych. Dzieciom dedykowane są laptopy połączone z tabletami, studentom lekkie i ergonomiczne modele, z kolei dla przedsiębiorców szybkie i pojemne komputery przenośne. Już dziś skorzystaj z pomocy biura obsługi klienta, przystępnych cen i błyskawicznej dostawy. Po prostu wybierz idealny laptop dla swojej pracy!