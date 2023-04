iRobot na pomoc alergikom

Jedną z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych jest alergia. Zwłaszcza dokuczliwa jest ta związana z uczuleniem na wszelkiego rodzaju pyłki, kurz, roztocza czy sierść zwierząt. Szczególnie uciążliwe jest wówczas przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach. Walka z tymi alergenami może być bardzo trudna, ale warto zacząć od porządków – codziennych, ale także gruntownych, przeprowadzonych na sucho i na mokro.

Równie istotne jak sprzątanie, jest gromadzenie i usuwanie zabrudzeń. I tutaj z pomocą przychodzą domowe roboty sprzątające iRobot Roomba, które nie tylko gruntownie sprzątają nasz dom, ale dzięki systemowi filtrów oraz stacji Clean Base pozwalają na bezpieczne gromadzenie i bezkontaktowe usuwanie alergenów.

Krok pierwszy: higieniczne sprzątanie

Codzienne sprzątanie lub sezonowe porządki nie są wskazane dla osób, które po kontakcie z alergenami od razu odczuwają to na własnej skórze. Styczność z pyłkami czy roztoczami to nic przyjemnego. Dlatego też idealnym rozwiązaniem dla osób zmagających się z alergią będzie zaproszenie do domu czy mieszkania inteligentnego robota iRobot Roomba. Ten autonomiczny pomocnik bez naszej pomocy i asysty będzie w stanie zaprowadzić idealny porządek. Bardzo ważna w przypadku wyboru robota odkurzającego jest jego samodzielność. Niemal każdy model iRobot Roomba można indywidualnie zaprogramować do sprzątania w określonym czasie, a niektóre modele nawet we wskazanych pomieszczeniach. Roboty swoje zadania wykonują niezwykle sumiennie, a algorytmy dbają o to, aby nawet skrawek podłogi nie został pominięty. Dodatkowo technologia Dirt Detect stale monitoruje ilość zbieranych zabrudzeń, aby robot poświęcił więcej miejsca obszarom, w których znajduje się ich więcej. Oczywiście różnego rodzaju podłoża nie są przeszkodą dla robota – potrafi on zaprowadzić porządek na drewnianej podłodze, a także tej wyłożonej płytkami ceramicznymi czy naturalnym kamieniem. Jeśli w salonie czy sypialni mamy rozłożony dywan, iRobot Roomba jest w stanie gruntownie oczyścić także i tę powierzchnię. Sekretem doskonałej pracy Roomby jest jej wydajny, 3-stopniowy system sprzątania. Składa się on ze szczotki bocznej do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach, dwóch gumowych szczotek głównych oraz dużej mocy ssącej. W modelach z systemem AeroForce powierzchnia szczotek głównych odporna jest na wkręcanie się włosów, ale także przyleganie sierści naszych zwierzaków. I oznacza to, że nawet jeśli w domu są czworonożni mieszkańcy, iRobot Roomba poradzi sobie z sezonowym linieniem, czy codziennym usuwaniem sierści, bez zadyszki.

Jeśli chcemy, aby nasz robot usuwał nie tylko zabrudzenia na sucho, ale także na mokro, w ofercie iRobot znajduje się wyjątkowy model Roomba z serii Combo j7. Ma on nakładkę mopującą i podczas jednego przejazdu jest w stanie zbierać piasek, kurz i sierść, a następnie odświeżyć całą podłogę. Bardzo istotną z punktu widzenia alergików informacją jest to, że wszystkie te czynności iRobot Roomba wykona podczas naszej nieobecności w domu, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem lub na życzenie – robotem możemy sterować z poziomu aplikacji lub głosowo. Jest to bardzo przydatne, gdyż alergicy nie są wtedy narażeni na kontakt z unoszącymi się pyłkami, a codzienne sprzątanie pozostawia naszą przestrzeń wolną od uczulających alergenów.

Krok drugi: bezpieczne przechowywanie i usuwanie kurzu

Równie istotne jak sprzątanie jest przechowywanie kurzu czy sierści. Jeśli sprzątamy tradycyjnym odkurzaczem czy zwykłą ściereczką, narażamy się na kontakt z nimi. W przypadku iRobot Roomba i ta czynność zostaje wyeliminowana. Wszystkie roboty gromadzą zabrudzenia w specjalnym, szczelnym pojemniku, który możemy umyć pod bieżącą wodą. Niektóre modele wyposażone są w stację ładująco-czyszczącą Clean Base. Rozwiązanie to powoduje, że użytkownik nie tylko nie martwi się o stałą gotowość robota do pracy, ale także nie musi zastanawiać się, w jaki sposób usuwać kurz czy sierść z pojemnika na brud – tutaj ta czynność odbywa się automatycznie, a użytkownik jest jedynie informowany o momencie zapełnienia worka znajdującego się w stacji. Raz na około 60 dni aplikacja iRobot HOME poinformuje o konieczności wymiany worka na brud. Ważna jest tu również sama konstrukcja worka – podczas jego wyjmowania mechanizm zapadki zamyka otwór wlotowy, aby alergeny i zabrudzenia nie wydostały się z niego. Nie ma to jednak nic wspólnego z bezpośrednim i codziennym kontaktem z alergenami, np. podczas zamiatania podłogi czy jej mopowania. Warto podkreślić, że większość modeli iRobot Roomba wyposażonych jest także w filtr AeroForce, który znacznie ogranicza przenikanie do powietrza pyłków i drobinek kurzu. Przeprowadzone testy potwierdzają, że ten wysokowydajny filtr przechwytuje do 99% cząstek o wielkości do 10 mikronów. Warto zaznaczyć, że zakup iRobot Roomba z bazą Clean Base nie wiąże się ze sporym wydatkiem. Taki zestaw można kupić za mniej niż 2 000 PLN, a otrzymujemy wyjątkowe narzędzie, całkowicie zmieniające nasze podejście do porządków.

Sprzątanie nie dla wszystkich jest przyjemną czynnością. Dla osób uczulonych na kurz czy roztocza jest wręcz męczarnią. Warto zatem korzystać z rozwiązań, które nie tylko przyspieszają ten proces, ale całkowicie zmieniają jego formę. Współpraca z iRobot Roomba oznacza, że nasz robot sam zajmie się sprzątaniem, a my w tym czasie możemy przyjemniej, a z pewnością w zdrowszej atmosferze spędzać czas.