Świąteczny przewodnik prezentowy 2019

Doskonale wiemy, że kupowanie prezentów świątecznych to niełatwa sprawa. Właśnie dlatego jak co roku przygotowaliśmy przegląd najgorętszych gadżetów, które na pewno wywołają uśmiech na twarzy obdarowanego…

DOMOWE INNOWACJE

Święta to wspaniały czas, żeby podarować sobie lub bliskim gadżety, które zadbają o ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

1 | Philips Dual Scan AC3858/50

Ten prezent jest właściwie niezbędny dla osób mieszkających w dużych miastach. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi Dual Scan pozwala on w czasie rzeczywistym monitorować jakość domowego powietrza. Za „oczyszczenie atmosfery” odpowiedzialny jest natomiast potrójny filtr, który zatrzymuje wszystkie wielkości cząsteczek, a na dodatek neutralizuje gazy i zapachy.

2 590 PLN, www.philips.pl

2 | TP-Link Tapo C200

Podstawa domowego systemu bezpieczeństwa. Tapo C200 to kamera obrotowa z czujnikiem ruchu o polu widzenia 360° w poziomie i 114° w pionie. Wyposażona jest w matrycę 1080p, która dzięki podczerwieni zapewnia wyraźny obraz w nocy. W apce możesz oglądać transmisję na żywo z kamery, dostaniesz również powiadomienia Push o wykrytym ruchu lub dźwięku.

170 PLN, www.tp-link.com.pl

3 | Amazon Echo Dot with Clock

Najnowsza generacja małego głośniczka z Alexą to uroczy sprzęt wyposażony w wyświetlacz LED, na którym wyświetla się aktualna godzina, temperatura na zewnątrz lub minutnik. Jego jasność jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia pomieszczenia. Poza tym sprzęt potrafi wszystko to, co duże inteligentne głośniki: streaming muzyki, sterowanie sprzętami smart home i wiele innych.

330 PLN, www.amazon.com

4 | Arlo Pro 3

W trzeciej generacji Arlo Pro znajdziemy wszystko to, co czyniło dwie poprzednie wyjątkowymi, oraz wiele użytecznych nowości. Same kamerki mogą spokojnie zastąpić system CCTV – zostały one wyposażone w matryce nagrywające wideo w nieziemsko dobrej jakości 2K HDR, reflektor i system dwukierunkowej komunikacji. Również w nocy obraz jest wyraźny i kolorowy. Dzięki soczewce o polu widzenia 160° obejmą one szeroki obszar, a programowalne strefy wykrywania ruchu zapobiegną przykrym sytuacjom, w których każdy przejeżdżający samochód będzie powodował przesłanie notyfikacji. Kamerki łączą się z inteligentnym hubem, który odpowiada za przechowywanie nagrań – możemy wybrać lokalny zapis na karcie SD lub w chmurze.

2 900 PLN (3 szt. + hub), www.arlo.com/pl

5 | Polk Audio Assist

Alternatywa dla klasycznych głośników z Asystentem Google – to stylowy, wyposażony w mocne, zaawansowane przetworniki sprzęt, który na dodatek jest kompatybilny ze Spotify i Deezerem.

900 PLN, www.denonstore.pl

6 | Lenovo Yoga Smart Tab z Asystentem Google

Coś dla zwolenników wielofunkcyjnych rozwiązań. Yoga Smart Tab to przede wszystkim rewelacyjny tablet multimedialny – wygodna podstawka pozwala na ustawienie sprzętu w pozycji pionowej, poziomej lub nawet bezpiecznego powieszenia go na ścianie (wygodne, gdy akurat jesteśmy w wirze gotowania). Wyświetlacz 1080p o przekątnej 10,1 cala bez problemu nada się do oglądania filmów i pracy; wbudowany filtr światła niebieskiego pozwala korzystać z urządzenia także przed snem. W dolnej krawędzi urządzenia kryje się system głośników od JBL z obsługą Dolby Atmos. Na dodatek Yoga Smart Tab może pracować w trybie inteligentnego ekranu – wystarczy ustawić go w wygodnym miejscu i poprosić Asystenta Google o pomoc.

1 360 PLN, www.lenovo.com/pl

7 | Fibaro Inteligentne Oświetlenie

Najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie przygody ze smart home – to wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia kompleksowego systemu inteligentnego oświetlenia. W skład zestawu wchodzą trzy uniwersalne przełączniki Double Switch, służące do zarządzania dwoma obwodami oświetlenia naraz, pilot Key Fob oraz Home Center Lite – hub z obsługą Alexy, Asystenta Google i Siri.

1 999 PLN, www.fibaro.com/pl

8 | Samsung EP-N5200TBEGWW Qi 15 W

Ładowarka indukcyjna kompatybilna nie tylko ze smartfonami Samsunga – dzięki standardowi Qi obsłużysz za jej pośrednictwem większość bezprzewodowo ładowanych sprzętów na rynku. Warto ją wybrać przede wszystkim ze względu na świetne parametry pracy: moc 15 W pozwoli szybko uzupełnić baterię nawet najbardziej zaawansowanych urządzeń.

279,90 PLN, www.euro.com.pl (Dystrybutor Hama Polska)

9 | TP-Link Archer AX6000

Przyszłość Wi-fi już nadeszła. Archer AX6000 to router obsługujący wchodzący na rynek standard Wi-fi 6, który już niebawem stanie się tym dominującym. Już dziś możemy skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje ta technologia – wielokrotnie szybszego transferu danych, udoskonalonej obsługi wielu połączeń jednocześnie oraz technologii beamforming, czyli sygnału prosto do urządzenia.

1 400 PLN, www.tp-link.com.pl

10 | iRobot Roomba i7+

Roomba i7+ jest wyposażona w stację dokującą Clean Base, automatycznie opróżniającą wnętrze zbiornika na brud po zakończonym cyklu sprzątania. Dzięki 3-stopniowemu systemowi sprzątania i 2 gumowym szczotkom, robot wydajnie usuwa kurz i brud, a inteligentne mapy Imprint pozwalają mu na zapamiętanie poszczególnych pomieszczeń – możesz kontrolować, które pomieszczenia są sprzątane i kiedy.

5 000 PLN, www.irobot.pl

11 | Netatmo Valves Set

Zestaw dwóch głowic termostatycznych i inteligentnego termostatu od Netatmo. Pozwala on sterować temperaturą w domu za pomocą smartfona oraz tworzyć harmonogramy pracy grzejników – sporo dzięki temu zaoszczędzimy w okresie grzewczym. Urządzenie potrafi także wykryć, czy w pomieszczeniu zostało otwarte okno, i automatycznie dopasować do tego swoją pracę.

900 PLN, www.denonstore.pl

12 | Yamaha MusicCast Bar 400

Zestaw soundbar + subwoofer, który z powodzeniem zastąpi systemy kina domowego. Zastosowana w nim technologia DTS Virtual: X pozwala osiągnąć efekt dźwięku surround bez konieczności podłączania dodatkowych głośników. MusicCast Bar 400 to także sprzęt muzyczny, z obsługą multiroom, strumieniowania Bluetooth, Wi-fi i AirPlay 2, a także kompatybilny z telewizją 4K UHD.

2 499 PLN, www.tophifi.pl

ŻYCIE TO GRA

Kupowanie prezentów dla graczy może być trudne. Spokojnie, tutaj znajdziesz coś i dla konsolowców, i dla „PC master race”.

1 | Razer Thresher 7.1 PS4

Bezprzewodowy headset zaprojektowany z myślą o posiadaczach PS4. Na pewno docenią oni przestrzenne audio 7.1 z obsługą Dolby Headphone, mikrofon osadzony na chowającym się do słuchawki pałąku i lekką, wygodną konstrukcję. Duże nauszniki wyściełane pianką z pamięcią kształtu zapewnią graczom pełen komfort, a wytrzymała bateria starczy nawet na 16 godzin gry.

650 PLN, www.razer.com

2 | Wiedźmin 3: Dziki Gon na Nintendo Switch

Kto by pomyślał, że tak malutka konsolka potrafi wykrzesać z siebie taką moc graficzną? Wiedźmin 3 na Switcha to idealna propozycja dla fanów pełnych akcji, świetnie napisanych erpegów. Na konsoli Nintendo zagramy nie tylko w podstawową grę, ale także wszystkie DLC i aktualizacje, dzięki czemu to jeden z najlepszych sposobów, by poznać pełne zwieńczenie opowieści o Geralcie z Rivii.

250 PLN, www.cdp.com.pl

3 | Nintendo Switch Lite

W przeciwieństwie do swojego większego brata Switch Lite jest stricte przenośną konsolą. To wspaniały sposób, by nadrobić zaległości i zagrać w Breath of the Wild czy Mario Kart 8 Deluxe!

970 PLN, www.nintendo.pl

4 | Lenovo Legion Y540-15

Dowód na to, że aby grać w najwyższych ustawieniach, wcale nie trzeba być przykutym do stacjonarnego peceta. W najwyższej konfiguracji ta gamingowa bestia działa na procesorze Intel Core i7, 32 GB RAM i karcie graficznej GeForce RTX 2060 z obsługą ray tracingu. Jego 15,6-calowa, matowa matryca o odświeżaniu 144 Hz i jasności 300 nitów wydobędzie niesamowite szczegóły z każdego tytułu. Precyzyjna klawiatura o czasie reakcji krótszym niż 1 ms zapewnia idealną precyzję sterowania. Dzięki technologii Lenovo Coldfront nawet długie sesje będą komfortowe: procesor i karta graficzna są chłodzone indywidualnie, a duże otwory wentylacyjne przyspieszają cyrkulację powietrza. Do wyboru otrzymamy także bogaty zestaw złącz.

Od 3 600 PLN, www.lenovo.com/pl

5 | Razer Hammerhead True Wireless

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe dla graczy? Cóż, to wcale niegłupi pomysł – te od Razera otrzymały głośne, dynamiczne przetworniki i stabilny moduł Bluetooth, dzięki któremu podczas gry nie doświadczymy irytującego lagu. Uwagę zwraca również ich wspaniała jakość wykonania oraz gamingowy, acz nie kiczowaty wygląd, utrzymany w czarno-zielonej kolorystyce.

500 PLN, www.razer.com

6 | Cyberpunk 2077 Edycja Kolekcjonerska

Na premierę tego wyczekiwanego tytułu od CD PROJEKT RED musimy jeszcze trochę poczekać, ale na osłodę możemy zamówić „wypasioną” edycję kolekcjonerską. Oprócz gry znajdziemy w niej 25-centymetrową figurkę, metalowe przypinki i brelok, naszywki z motywami z gry oraz przewodniki po Night City i artbooki ze szkicami koncepcyjnymi. Dostępna jest ona na PC, PS4 i Xboxa One.

750 PLN, www.cyberpunk.net/pre-order

7 | HTC Vive Cosmos

W te święta chcemy zaprosić was w podróż do świata wirtualnej rzeczywistości; naszym przewodnikiem będzie ten fantastycznie wyglądający headset. Dzięki wewnętrznemu systemowi śledzenia naszego położenia w przestrzeni, jego konfiguracja to bułka z masłem – nie trzeba rozstawiać dodatkowych stacji śledzących – wystarczy podłączyć sprzęt do komputera. Vive Cosmos otrzymał wyświetlacze LCD RGB o rozdzielczości 1700×1440 px na każde oko, odświeżanie obrazu 90 Hz i soczewki 110°, pozwalające na zobaczenie wszystkich szczegółów wirtualnego świata bez męczącego efektu drzwi ekranowych. Dołączone do zestawu kontrolery umożliwiają natomiast precyzyjne, intuicyjne poruszanie się po grach, programach i interaktywnych serialach.

3 700 PLN, www.vive.com

8 | Harman Kardon Citation 500

Duży, inteligentny głośnik multiroom z obsługą Asystenta Google. Dzięki połączeniu nowoczesnego wzornictwa i bogatego dźwięku wypełni on twój pokój czystym, mocnym brzmieniem.

2 800 PLN, www.jbl.com.pl

AKTYWNI KAŻDEGO DNIA

Te atrakcyjne gadżety na pewno zachęcą nas do zdrowego trybu życia, niezależnie od pory roku i pogody.

1 | Apple Watch Series 5

Po raz pierwszy w historii smartwatcha Apple otrzymał on niegasnący ekran, przydatny w szczególności podczas treningów. Do tego dostajemy kompas, wysokościomierz i funkcję EKG.

Od 2 000 PLN, www.apple.com/pl

2 | Lenovo ThinkBook 13s

ThinkBook to nowa linia laptopów Lenovo łącząca w sobie rzeczywistość biznesową ze światem konsumenckim. Ten laptop to zaledwie 1,32 kg wagi, wytrzymała bateria pozwalająca na 11 godzin pracy oraz technologia szybkiego ładowania Rapid Charge. Sercem urządzenia jest wydajny procesor Intel Core i7 10. generacji. ThinkBook 13s doskonale zadba o bezpieczeństwo twoich danych, dzięki wbudowanej fizycznej osłonie kamery ThinkShutter oraz dotykowemu czytnikowi linii papilarnych, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania. Ekran IPS o rozdzielczości FHD został wyposażony w technologię Dolby Vision HDR.

Od 3 550 PLN, www.lenovo.com/pl

3 | HTC Desire 19+

Prezent obowiązkowy dla osób, które cenią prostotę i funkcjonalność. W HTC Desire 19+ znajdziemy znacznie więcej niż w klasycznym telefonie ze średniej półki: potrójny aparat fotograficzny, wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala, system odblokowywania telefonu za pomocą twarzy oraz potężną baterię 3850 mAh – spokojnie wystarczy ona na weekendową wycieczkę za miasto.

799 PLN, www.htc.com/pl

3 | SanDisk Ultra Dual Drive m3.0

Mimo rosnącej popularności złącza USB-C, wielu producentów wciąż decyduje się na zastosowanie w swoich smartfonach starszego portu MicroUSB. Ten niewielki nośnik od SanDiska wyposażony został w złącze USB 3.0 i MicroUSB, dzięki którym podłączymy go do komputera i smartfona kompatybilnego z funkcją Android OTG. Jego maksymalna prędkość transferu to aż 150 Mb/s.

59 PLN, www.x-kom.pl

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Co prawda do wiosny jeszcze parę dobrych miesięcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by z tęsknotą pomyśleć o cieplejszej porze roku.

1 | Sony Xperia 5

Smartfona tego wyróżnia przede wszystkim ekran – 6,1-calowy panel OLED FullHD+ HDR CinemaWide o iście kinowym formacie 21:9. Pod atrakcyjną, metalowo-szklaną obudową znajduje się całkiem niezła specyfikacja – Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM i pamięć 128 GB, a to wszystko uzupełnione baterią 3140 mAh i potrójnym aparatem z procesorem obrazu BIONZ X.

Od 3 500 PLN, www.sonymobile.com/pl

2 | Sonos Move

Ten przenośny głośnik to wszystko, czego trzeba do rozkręcenia plenerowej imprezy. Technologia dopasowywania dźwięku do warunków otoczenia Auto Trueplay zapewnia głębokie i naturalne brzmienie. Sprzęt spełnia normę IP56, jest odporny na upadki, a wbudowany akumulator starczy na 10 godzin odtwarzania. Podłączysz do niego źródła Bluetooth i streaming Wi-fi – łącznie ponad 100 serwisów.

1 700 PLN, www.sonos.com

3 | Diablo III: Księga Caina

Wspaniały prezent dla fanów nieśmiertelnej, mrocznej sagi Blizzarda. Księga Caina to ilustrowany przewodnik po świecie tej kultowej serii gier. Jej narratorem jest znany z pierwszych części cyklu Deckard Cain, jeden z najważniejszych sojuszników podczas podróży przez Płonące Piekło. Książka wyróżnia się niebanalną oprawą graficzną, dzięki której wygląda jak zaginiony artefakt.

92,99 PLN, www.empik.com

4 | Nowy wspaniały świat

Zajrzyj za kulisy angielskiej Premier League wraz z Mauricio Pochettino, byłym już szkoleniowcem Tottenham Hotspur, ukochanego klubu naczelnego „T3”, który wyprowadził klub ze złej passy i doprowadził do finału Ligi Mistrzów. W tej fascynującej biografii trener zdradza sekrety sukcesu „Kogutów” i szczerze opowiada o swojej codziennej pracy. Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów futbolu!

28 PLN, www.labotiga.pl

5 | Beoplay H9i

Skandynawskie wzornictwo i zaawansowana redukcja hałasu – tak prezentują się najmodniejsze słuchawki nauszne świata, marzenie każdego influencera. Ergonomiczna konstrukcja z wysokiej jakości materiałów jest lekka i wygodna, a 40-milimetrowe przetworniki elektrodynamiczne zapewniają soczyste i urzekające brzmienie. H9i potrafią grać do 18 godzin na jednym ładowaniu.

1 600 PLN, www.denonstore.pl

6 | Sony A6100

Żadna wycieczka nie może obyć się bez odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej. Kompaktowy aparat cyfrowy Sony A6100 jest wyposażony w matrycę APS-C 25 Mpix, algorytmy śledzenia twarzy, system AF z wykrywaniem ludzi i zwierząt, funkcję robienia do 11 kl./s w serii zdjęć lub 8 kl./s w trybie z podglądem na żywo. W zestawie z aparatem dostaniemy obiektyw 16-50 mm ze stabilizacją obrazu.

4 000 PLN, www.sony.pl

7 | Phiaton Bolt BT700

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki wyposażone w zbalansowane przetworniki armaturowe, które precyzyjnie oddają wszystkie muzyczne detale, a mikrofony MEMS dbają o jakość połączeń. Komfortowe wkładki z zaczepami gwarantują ich stabilność. Jedno ładowanie to 5 godzin muzyki, a etui ładujące wydłuży ten czas kilkukrotnie. Co najlepsze, może ono także pełnić funkcję głośnika.

600 PLN, www.mp3store.pl

8 | Samsung EO-IC500BBEGWW ANC Type-C

Wiele osób wciąż nie może otrząsnąć się po stracie, jaką jest brak złącza 3,5 mm w większości nowoczesnych flagowców – nie wszystkim wystarcza łączność bezprzewodowa. Na szczęście na rynku pojawiło się wiele modeli kompatybilnych z USB-C, godnie zastępujących klasycznego minijacka. Ten od Samsunga jest szczególny, bowiem został wyposażony w system aktywnej redukcji hałasu – to prawdziwa rzadkość w tym segmencie rynkowym. System ANC pozwala wytłumić dźwięki otoczenia, a co najlepsze, nie wymaga dodatkowego zasilania; słuchawki pobierają moc bezpośrednio ze smartfona. Od strony dźwiękowej zostały one dostrojone przez AKG, co gwarantuje dynamiczne, kolorowe brzmienie z wyraźną separacją kanałów stereo.

274,90 PLN, www.euro.com.pl (Dystrybutor Hama Polska)

RUSZAMY W PODRÓŻ

Uczyń swoje wyprawy jeszcze bardziej wyjątkowymi – dzięki tym gadżetom nawet najkrótszy wypad stanie się podróżą marzeń.

1 | Samsung EP-TA845XBEGWW PD 45W

W długiej trasie warto dysponować odpowiednio wydajną ładowarką – w końcu nie wiadomo, kiedy następny raz będziemy mieli dostęp do gniazdka. Ta ultraszybka propozycja od Samsunga obsługuje technologię Super Fast Charge 2.0 i ładowanie nawet o mocy 3 A, co pozwala błyskawicznie uzupełnić poziom baterii nawet w największych smartfonach, w tym ogromnym Galaxy Note 10+.

149,90 PLN, www.euro.com.pl (Dystrybutor Hama Polska)

2 | Jabra Elite 85h

Bezprzewodowe słuchawki „nie do zdarcia” – ich czas pracy to nawet 36 godzin (przy włączonej redukcji szumów!), a wystarczy kwadrans, by naładować je na kolejnych 5 godzin. Elite 85h otrzymały układ ośmiu mikrofonów ANC; do rozmów i obsługi asystentów wykorzystywanych jest aż sześć, co zapewnia idealną czystość głosu. Potrafią one także automatycznie wykryć, gdy są na uszach.

1 300 PLN, www.jabra.pl

3 | Kindle Oasis (2019)

Kultowy czytnik ebooków powraca w nowej formie. Tym razem do dyspozycji dostaniemy 7-calowy ekran Paperwhite z podświetleniem o różnej temperaturze i nasileniu oraz wsparciem dla Audible.

Od 1 400 PLN, www.amazon.com

4 | Sharp GX-BT280

Przenośny głośnik Bluetooth o minimalistycznym designie i wodoodporności IP56. Ten niewielki ciałem sprzęt (ma jedynie 186 mm wysokości i waży zaledwie 440 g) dzięki wysokiej mocy wyjściowej 20 W sprawdzi się podczas nagłaśniania naprawdę grubych imprez. Za jego soczyste brzmienie odpowiada zaawansowana technologia cyfrowego przetwarzania dźwięku, pozwalająca osiągnąć dynamiczną reprodukcję tonów niskich, wyraziste soprany i klarowną, kolorową średnicę. Może on służyć także do odbierania połączeń telefonicznych i wydawania poleceń asystentom głosowym – Siri lub Asystentowi Google. Do głośnika podłączymy odtwarzacze Bluetooth lub przewodowe z minijackiem. Jedno ładowanie starcza na 12 godzin słuchania.

250 PLN, www.sharpconsumer.eu/pl

5 | SanDisk Extreme Portable SSD

W podróży musisz zadbać o bezpieczeństwo twoich dokumentów, zdjęć i nagrań. SanDisk Extreme Portable SSD jest kompatybilny z Windowsem i macOS. Pomieści on od 250 GB do 2 TB plików. Dzięki wodo- i pyłoodporności na poziomie IP55 oraz wytrzymałemu designowi niestraszna mu będzie nawet wyprawa w dzicz. Wysoka prędkość odczytu do 550 MB/s przyspieszy transfer zdjęć.

Od 330 PLN, www.x-kom.pl

6 | Native Union Belt Watch

Posiadaczy Apple Watcha na pewno ucieszy ta wygodna ładowarka. Można ją wpiąć do dowolnego portu USB-A i przyłożyć do zegarka, a magnetyczne mocowanie automatycznie go zabezpieczy. Wytrzymały kabel z włókna kevlarowego został pokryty nylonowym oplotem, który chroni przewód przed przerwaniem, a skórzane zapięcie pozwala łatwo go zwinąć i zabezpieczyć.

200 PLN, www.nativeunion.com

7 | Czapka Wrangler

Klasyczna czapka typu beanie na pewno sprawdzi się nie tylko podczas wyjścia na rodzinną Wigilię – gdy temperatura spadnie, ta zielona czapka z mankietem zapewni ci ciepło i dobry wygląd przez cały sezon. Jest ona wykonana z miękkiej, ciepłej i przyjemnej dla skóry tkaniny. Naszywka z logo Wrangler sprawi, że będziesz wyglądał jeszcze bardziej stylowo.

80 PLN, www.wrangler.pl

8 | TP-Link Powerbank TL-PB10000

Im więcej urządzeń elektronicznych zabieramy ze sobą, tym większa szansa, że jedno z nich rozładuje się w najgorszym momencie. Zapobiegnij tej sytuacji z TP-Link TL-PB10000, funkcjonalnym powerbankiem o pojemności 10 000 mAh – to wystarczy, by ponad dwukrotnie doładować tegoroczne flagowce. Jego smukła, wytrzymała obudowa bez problemu zmieści się w plecaku.

80 PLN, www.tp-link.com.pl

9 | Sony WF-1000XM3

Podoba ci się koncepcja true wireless, ale nie chcesz rezygnować z aktywnej redukcji hałasu? WF-1000XM3 to propozycja dla ciebie. Dzięki podwójnym czujnikom hałasu wychwytują one wszystkie odgłosy otoczenia, które następnie wyeliminuje dedykowany procesor QN1e HD. Efekt? Mocne, barwne brzmienie bez zakłóceń i możliwość słuchania muzyki przez cały dzień!

1 000 PLN, www.sony.pl

10 | Lenovo Yoga S730

Często narzekasz, że nie masz jak spakować do walizki laptopa? Yoga S730 ma jedynie 11,9 mm grubości i wykonana jest z wytrzymałego, piaskowanego aluminium. Dedykowane, odporne szkło chroni 13,3-calowy, jasny wyświetlacz Full HD o szerokich kątach widzenia. Ekran FHD jest wręcz stworzony do oglądania hollywoodzkich produkcji; dzięki głośnikom Dolby Atmos Speaker zyskają one prawdziwie kinową oprawę. Yoga S730 to także potężny sprzęt do zdalnej pracy – w najmocniejszej konfiguracji do dyspozycji dostaniesz procesor Intel Core i7 najnowszej generacji, 16 GB pamięci, kartę Intel UHD Graphics 620 i dysk SSD o pojemności 1 TB. Jedno ładowanie przekłada się na 10 godzin pracy, a w godzinę uzupełnisz jej poziom do nawet 80%.

Od 3 600 PLN, www.lenovo.com/pl

11 | GoPro HERO8 Black

Ósma generacja flagowej kamerki została wyposażona w nagrywanie 4K UHD 60 kl./s bez zakrzywiania obrazu, zintegrowane mocowanie i ulepszoną stabilizację obrazu Hypersmooth 2.0.

1 900 PLN, www.gopro.com

12 | FiiO M5

Czy to nowy smartwatch Apple? Nie, to FiiO M5 – ultralekki odtwarzacz hi-fi z obsługą Bluetooth i kart microSD. Mimo niewielkich wymiarów otrzymał on całkiem potężne wnętrzności: wydajny DAC AKM AK4377, układ zarządzania energią AXP192 i akumulator wystarczający na 10,5 godziny odtwarzania muzyki. Jest on przy tym wytrzymały i stylowy, a także intuicyjny w obsłudze.

450 PLN, www.mp3store.pl

MIEJSKI WOJOWNIK

To sprzęt dla najtwardszych zdobywców betonowej dżungli, którzy nie boją się codziennego poruszania w wielkomiejskim zgiełku.

1 | inkBook PrimeHD

Czytnik z 6-calowym ekranem E Ink Carta z wbudowanym podświetleniem o zmiennej intensywności. Przeczytamy na nim książki w najpopularniejszych formatach, korzystając z licznych aplikacji umożliwiających dostęp do ogromnej liczby e-booków czy prasy, jak: Legimi, Publio lub Empik Go. Niezbędny podczas codziennego dojazdu do pracy.

550 PLN, www.inkbook.pl

2 | Bowers & Wilkins PX5

Piękne, ergonomiczne i wytrzymałe słuchawki z aktywną redukcją szumów. To adaptacyjny system, a zatem automatycznie dostosuje poziom, z jakim mają być filtrowane dźwięki otoczenia, do panującego hałasu. Dzięki temu możemy bez przeszkód cieszyć się ich zbalansowanym, naturalnym i kolorowym brzmieniem. Jedno ładowanie wystarcza na aż 25 godzin ciągłego słuchania muzyki.

1 300 PLN, www.tophifi.pl

3 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Ultrabook klasy premium, któremu niestraszne są nawet ekstremalne warunki pracy. Jego konstrukcja spełnia normy wojskowe MIL-STD 810G, dzięki czemu możesz go zabrać i na pustynię, i na koło podbiegunowe. Czarna, smukła obudowa wygląda przy tym niezwykle atrakcyjnie. W najmocniejszej wersji komputer pracuje na czterordzeniowym procesorze Intel Core i7, któremu towarzyszy 16 GB RAM-u i dysk SSD 1 TB. Sprzęt dostępny jest ponadto w wersji z 14-calowym ekranem dotykowym lub tej samej wielkości matrycą antyrefleksyjną. Osoby, dla których laptop jest całym biurem, docenią bogactwo zabezpieczeń – czytnik linii papilarnych i fizyczną ochronę kamerki ThinkShutter. Jedno ładowanie starcza na 15 godzin pracy.

Od 7 100 PLN, www.x1carbon.pl

4 | Xiaomi Electric Scooter M365

Na jednym ładowaniu przejedziemy 30 km z maksymalną prędkością 25 km/h. M365 waży jedynie 12,5 kg, a dzięki składanej konstrukcji jej transport jest banalnie prosty.

1 700 PLN, www.mi-home.pl

5 | Logitech MX Master 3

Design tej bezprzewodowej myszki może z początku budzić wątpliwości, ale wystarczy, że położysz na niej dłoń, a wszystko stanie się jasne. Jej ergonomiczny kształt chroni przed bólem nadgarstka, a wygodnie rozmieszczone przyciski są zawsze w zasięgu palca. MX Master 3 pozwala na kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami (także Windowsem i macOS) i pracę na każdej powierzchni.

450 PLN, www.logitech.com/pl

6 | House of Marley Liberate Air

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki wykonane w duchu muzyki Boba Marley’a, ozdobione bambusowymi panelami, służącymi do sterowania odtwarzaniem. Słuchawki mogą cieszyć nasze uszy przez aż 7 godzin, a etui ładujące wydłuży ten czas o 32 godziny. Sprzęt wykonany jest tylko z materiałów recyklingowanych lub tych pozyskanych z odpowiedzialnego źródła.

599 PLN, www.tophifi.pl

7 | SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C

Aby przerzucić pliki ze smartfona z Androidem wcale nie trzeba podłączać go do komputera – wystarczy skorzystać z tego kompaktowego pendrive’a z USB-C i USB-A. Zapewnia on szybkie prędkości odczytu do 150 Mb/s. Sprawny transfer ułatwia aplikacja mobilna SanDisk Memory Zone. Ultra Dual Drive USB Type-C dostępny jest w wielu pojemnościach, od 16 do 256 GB.

Od 39 PLN, www.x-kom.pl

8 | Divoom Mocha

Przenośny głośnik Bluetooth o fascynującym, szczegółowym brzmieniu – tak dobrze nie grają nawet większe urządzenia! Dwa

komplety przetworników są umieszczone w taki sposób, by stworzyć 360-stopniową scenę dźwiękową. Głośnik został wyposażony w mocny akumulator, starczający na nawet 20 godzin odtwarzania. Trudno nie zwrócić uwagi także na jego czadową stylistykę retro.

550 PLN, www.mp3store.pl

DOMOWA PRZYSTAŃ

Twój dom to twoja twierdza. Dzięki tym gadżetom będziesz mógł się odprężyć i naładować baterie przed wyzwaniami Nowego Roku.

1 | Philips Steam&Go GC362/80

Ręczna parownica Philips natychmiast odświeży i wygładzi ubrania, niezależnie od rodzaju tkanin – od delikatnych koronek i jedwabi, po grube, wełniane płaszcze i tapicerkę samochodową. Płyta SmartFlow doskonale rozprostowuje zagniecenia w pionie i poziomie, co sprawia, że GC362/80 jest niezastąpiona w podróży. Gorąca para zabija do 99,9% bakterii i neutralizuje przykre zapachy.

320 PLN, www.philips.pl

2 | Lenovo Yoga S940

Lenovo to specjaliści w dziedzinie ultrasmukłych laptopów, a Yoga S940 nie jest tu wyjątkiem – sprzęt waży niewiele ponad kilogram, a jego eleganckie linie przyciągną niejedno spojrzenie. Do wyboru mamy 14-calowy wyświetlacz HDR 4K lub FHD, na którym nie zabraknie nam przestrzeni do multitaskingu. Pokrywające go szkło w technologii Contour Display łagodnie zakrzywia się na rogach, dając wrażenie bezramkowego ekranu. Yoga S940 otrzymała także wsparcie dla technologii Glance: monitoruje ona ruch gałek ocznych użytkownika, co pozwala na sterowanie plikami za pomocą wzroku. Możemy wyposażyć ją w wydajne podzespoły, w tym procesor Intel Core i7 10. generacji, 16 GB RAM, dysk SSD o pamięci 1 TB i baterię starczającą na maksimum 15 godzin pracy.

Od 7 000 PLN, www.lenovo.com/pl

3 | Nanoleaf Canvas

Najbardziej klimatyczna dekoracja do domu – możesz ustawić panele świetlne w wybranej konfiguracji, pomalować je na różne kolory jednym dotknięciem i zsynchronizować z muzyką!

850 PLN, www.nanoleaf.me

4 | Jo Malone London Rose & Magnolia

Święta od Jo Malone London pachną różą i magnolią. To kwiatowy, wielowymiarowy zapach, w którym zmysłowość przeplata się z ciepłem. Jego sercem jest słodka róża majowa z nutami róży damasceńskiej, odrobiną paczuli i ambry. Zapach Rose & Magnolia możesz oczywiście połączyć z inną kompozycją Jo Malone, by stworzyć własny, niepowtarzalny koktajl.

525 PLN, www.douglas.pl

5 | Sharp DR-I470

Dobry radioodbiornik z budzikiem to hit szafek nocnych, którego nie zastąpi żaden smartfon. DR-I470 nie jest jednak klasycznym radiem z funkcją budzika, a zaawansowanym systemem muzycznym, który oprócz audycji z fal FM uraczy nas także cyfrowymi stacjami DAB/DAB+ oraz radiem internetowym. Łączna moc 30 W bez problemu nagłośni całą sypialnię. W pamięci urządzenia zapiszemy do 60 ulubionych rozgłośni. Ponadto dzięki obsłudze Bluetooth i złączu AUX będziemy mogli podłączyć do niego zewnętrzne źródła muzyki i posłuchać na przykład Spotify. DR-I470 to ponadto stylowy sprzęt, zwracający uwagę obudową wykonaną z drewna i aluminiowym panelem przednim. Znajduje się na nim 2,4-calowy wyświetlacz TFT, pokazujący aktualną godzinę i pogodę.

600 PLN, www.sharpconsumer.eu/pl

6 | iRobot Braava jet m6

Najbardziej zaawansowany robot mopujący w ofercie iRobot potrafi naprawdę sporo: precyzyjny spryskiwacz i duże nakładki czyszczące skutecznie rozprawią się z każdym rodzajem zanieczyszczeń. Dzięki technologii Imprint Smart Mapping pamięta on rozkład pomieszczeń i dzięki temu może sprzątać tylko te wybrane, a Imprint Link pozwala zsynchronizować jego pracę z Roombą.

3 200 PLN, www.irobot.pl

7 | Puzzle Wiedźmin, KC:D, 1920+

W okresie Świąt warto odłożyć na chwilę urządzenia elektroniczne i zająć się nieco bardziej analogowymi rozrywkami. Te puzzle, składające się z 1500 elementów, na pewno dostarczą ci zabawy na długie godziny. Wybierz takie z motywem popularnych gier Wiedźmin lub Kingdom Come: Deliverance lub serią oryginalnych grafik World of 1920+ Jakuba Różalskiego.

Od 65 PLN, www.weirdpuzzles.com

8 | Native Union Dock Wireless Charger

Wszechstronna ładowarka bezprzewodowa Qi o atrakcyjnym designie, wykonana z materiałów wysokiej jakości. Bardzo dobra moc – 7,5, W – pozwoli szybko naładować wszystkie twoje gadżety.

340 PLN, www.nativeunion.com

AUDIO ATAK

Prezenty, koło których żaden miłośnik audio nie będzie mógł przejść obojętnie…

1 | Tivoli Audio Model One BT

Eleganckie, donośnie grające radio o klasycznym designie i stylowej obudowie z drewna. Dzięki przetwornikowi pełnozakresowemu 76 mm może ono pochwalić się naturalnym, przyjemnym dla ucha profilem dźwiękowym. Jak sama nazwa wskazuje, Model One BT otrzymał wsparcie dla Bluetooth, dzięki czemu podłączymy do niego smartfona lub odtwarzacz.

699 PLN, www.tophifi.pl

2 | Audio-Technica ATLP5X

Wspaniały prezent dla fanów czarnych płyt i osób, które dopiero chciałyby zapoznać się ze światem winyli. AT-LP5X to ciężka, stabilna konstrukcja z antywibracyjnymi wstawkami, aluminiowym talerzem i silnikiem z napędem bezpośrednim. Specjalna wersja wkładki AT-VM95E osadzona jest na J-kształtnym ramieniu z regulowaną przeciwwagą i kontrolą antyskatingu.

2 200 PLN, www.tophifi.pl

3 | Astell&Kern Acro L1000

Ten wzmacniacz/DAC wygląda jak część kokpitu statku kosmicznego, ale łatwo podłączysz go do komputera, smartfona lub przenośnego odtwarzacza muzyki. To wysokiej jakości układ wyposażony w dwa przetworniki AK4490, zapewniające precyzyjne odtwarzanie dźwięku cyfrowego. Obwód wzmacniacza został natomiast skonstruowany w taki sposób, by eliminować zakłócenia.

4 400 PLN, www.mp3store.pl

4 | Denon CEOL N10

Aby cieszyć się doskonałą jakością dźwięku, wcale nie trzeba dysponować dużą przestrzenią. CEOL N10 zmieści się nawet na parapecie, a dostarczy nam wszystkiego, czego oczekujemy od systemu audio – doskonale wyważonego, mocarnego brzmienia oraz współpracy z najpopularniejszymi serwisami streamingowymi, w tym Spotify, Deezerem, Apple Music i TIDALem.

2 700 PLN, www.denonstore.pl

KOCHAJ SIEBIE

W wirze świątecznych przygotowań nie zapominaj także o sobie – w końcu zasłużyłeś na jakiś drobny upominek.

1 | Funko Pop! Star Wars IX

Winylowe figurki Funko Pop! to jedne z najbardziej rozpoznawalnych „nerdowskich” gadżetów na świecie. Nie mogło zatem zabraknąć tych z najbardziej wyczekiwanej premiery roku – dziewiątej części Gwiezdnych wojen. W nowej serii znajdziemy wszystkich kultowych bohaterów najnowszej trylogii: Rey, Finna, Poego, Kylo Rena oraz uroczego robota BB-8.

45 PLN, www.cdprojekt.com/pl

2 | JBL Pulse 4

Najbardziej imprezowy sprzęt świata powraca! Pulse 4 po raz kolejny łączy efektowne popisy świetlne i mocny, basowy dźwięk – kilka egzemplarzy można nawet zsynchronizować ze sobą. Zarówno muzyka, jak i oświetlenie rozchodzą się dookoła głośnika, tworząc niezapomniany efekt. Wodoodporna, wytrzymała konstrukcja przetrwa nawet ekstremalny melanż.

1 000 PLN, www.jbl.com.pl

3 | iRobot Roomba e5

Wydajny, niedrogi w eksploatacji robot, którego pracą możemy sterować za pośrednictwem aplikacji mobilnej iRobot HOME. 3 stopniowy system sprzątania sprawdzi się na różnych typach podłóg: parkietach, kafelkach, wykładzinach i dywanach. Nawigacja iAdapt 2.0 pilnuje, by robot nie wpadł w tarapaty. Dzięki zmywalnemu pojemnikowi na brud jego konserwacja jest banalnie prosta.

2 000 PLN, www.irobot.pl

4 | SanDisk iXpand iPhone/iPad

Powoli zaczyna brakować ci miejsca na urządzeniu z iOS, ale nie masz jak wrzucić plików do chmury? Z pomocą przyjdzie ci sprytny pendrive iXpand ze złączem Lightning – twój sprzęt automatycznie rozpozna dodatkowy nośnik i umożliwi przeniesienie zdjęć, filmów czy dokumentów. Dzięki złączu USB 3.0 może on być również podłączany do komputera.

Od 129 PLN, www.x-kom.pl

5 | Sonoro Elite

Ten niewielki, świetnie brzmiący system audio zasługuje na to, abyś ustawił go w swojej sypialni. Dlaczego? Przede wszystkim z uwagi na funkcjonalność: może on działać jako budzik, klasyczne radio FM/DAB+, odtwarzacz płyt CD oraz strumieniowy player sieciowy z obsługą Spotify Connect i Apple Music. Wbudowany port USB przyda się natomiast do ładowania twojego smartfona.

1 799 PLN, www.tophifi.pl

6 | LEGO Lądownik księżycowy 10266

Producent klocków postanowił uczcić 50. rocznicę sławnego „wielkiego kroku dla ludzkości” specjalnym zestawem, przywołującym tamto wydarzenie. Lądownik Apollo 11 zbudujemy z 1087 klocków, a wewnątrz pojazdu umieścimy dwie figurki astronautów oraz słynną, amerykańską flagę. Model można zbudować w dwóch konfiguracjach, odpowiadających zniżaniu i wznoszeniu.

420 PLN, www.lego.com/pl

7 | Lenovo Yoga C940

Elegancki notebook 2-w-1 klasy premium, dostępny w wersji z dotykowym panelem 4K oraz matrycą IPS FHD. Obydwa ekrany otrzymały wsparcie dla HDR i jasność minimum 400 nitów. Na jego obrotowym zawiasie umieszczony jest soundbar z dwoma zestawami głośników Dolby Atmos – niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji będziemy korzystali z laptopa, dźwięk będzie skierowany prosto na nas. Specyfikacja Yogi C940 również budzi szacunek: procesor Intel Core i7 najnowszej generacji, do 16 GB RAM i do 1 TB SSD udźwigną większość programów, a wytrzymała bateria z technologią szybkiego ładowania Rapid Charge starczy na nawet 18 godzin pracy. Wbudowany czytnik linii papilarnych i zaślepka kamerki TrueBlock zapewnią nam spokój ducha.

Od 6 300 PLN, www.lenovo.com/pl

8 | Native Union Belt Lightning Cable

Podobno ładowarki i przewody USB to gadżety, o zabraniu których z pokoju hotelowego zapominamy najczęściej. O Belt Lightning Cable nie da się tak łatwo zapomnieć – ten przewód ładujący ze złączem Lightning wyposażony jest w wytrzymały oplot, chroniący przewód przed przerwaniem, oraz zapięcie z prawdziwej skóry, dzięki któremu nie ulegnie on splątaniu w trakcie podróży.

Od 110 PLN, www.nativeunion.com