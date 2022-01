Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei trafia na PS5

W oczekiwaniu na kinową wersję przygód Nathana Drake’a (ma trafić do kin już w lutym), dobrym pomysłem będzie przypomnienie sobie, jak fantastyczne były jego przygody na poprzedniej generacji konsol. Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione dziedzictwo właśnie ukazały się w specjalnej edycji na PS5.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei zawiera dwie pełne wersje fantastycznych gier z PS4. W „czwórce”, udamy się na poszukiwanie legendarnego skarbu kapitana Avery’ego u boku Nathana Drake’a i jego brata, Sama. W Zaginionym dziedzictwie, awanturniczą pałeczkę przejmują panie: łowczyni skarbów Chloe Frazer i najemniczka Nadine Ross, które trafią na trop cennego, indyjskiego artefaktu.

Obydwa tytuły zostały dostosowane do standardów obecnej generacji konsol. Grafika wzbogaciła się o ulepszone animacje i nowe tryby wierności: teraz zagramy zarówno w 4K i stabilnych 30 kl./s, jak i w 1080p i 120 kl./s. Rozgrywkę ubarwi także wsparcie dla technologii DualSense, w tym adaptacyjnych triggerów, oraz realistycznego, trójwymiarowego audio – poszukiwanie skarbów jeszcze nigdy nie było tak wciągające.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei jest już dostępna w PlayStation Store w cenie 220 PLN. Gracze, którzy posiadają cyfrową lub fizyczną kopię Uncharted 4: Kres Złodzieja, Uncharted: Zaginione Dziedzictwo lub pakiet obydwu gier, mogą zamiast tego zakupić aktualizację do wersji PS5 w cenie 50 PLN. Jeśli dysponujesz wersją pudełkową, pamiętaj, że aby otrzymać dostęp do tej funkcji, niezbędne będzie umieszczenie płyty w napędzie. Programem nie są objęte także kopie Uncharted 4: Kres Złodzieja otrzymane w ramach subskrypcji PlayStation Plus.