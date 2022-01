35 stanów poparło Epic Games w konflikcie z Apple

Pierwszy wyrok w sprawie Epic kontra Apple, okazał się dość kontrowersyjny: sąd uznał, że Apple nie prowadzi praktyk monopolistycznych w App Store. Wielu deweloperów nie zgadzało się z tą decyzją, i okazało się, że nie tylko oni: poważne wątpliwości co do jej zasadności mieli także prokuratorzy generalni 35 stanów.

Prokuratorzy generalni, w porozumieniu z Microsoftem i Electronic Frontier Foundation, podali do wiadomości publicznej dokument, w którym wyrażają publiczne wsparcie dla Epic Games. Czytamy w nim, że „postawa Apple spowodowała i powodować będzie wiele szkód wśród deweloperów aplikacji oraz milionów obywateli”. Dokument wskazuje, że pierwszy wyrok sądowy, zinterpretował amerykańskie prawa antymonopolowe w niewłaściwy sposób, a także nie wziął pod uwagę problemów spowodowanych przez regulamin App Store, skonstruowany tak, by chronić Apple, a nie mniejszych deweloperów.

Dokument ten może okazać się bardzo ważny w nadchodzących tygodniach – sprawa Epic kontra Apple ma trafić do sądu apelacyjnego. Chociaż poparcie prokuratorów generalnych nie ma zdefiniowanej wartości prawnej, wyraźnie wskazuje ono, że istnieją poważne wątpliwości co do pierwotnej decyzji sądu. Niewykluczone, że sąd apelacyjny spojrzy na sprawę w taki sposób, jak prokuratorzy generalni, i zdecyduje się na przyjęcie apelacji.