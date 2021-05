Twitter może wprowadzić usługę subskrypcyjną

Mechanizm zarabiania serwisów społecznościowych jest prosty: użytkownik nie płaci bezpośrednio za korzystanie z nich, ale robią to za niego reklamodawcy, których produkty przewijają się w trakcie przeglądania portalu. Twitter ma jednak zamiar wprowadzić usługę subskrypcyjną, dodającą kilka nietypowych funkcji.

Na trop abonamentu o nazwie Twitter Blue wpadła Jane Manchun Wong, specjalistka od rozpracowywania aplikacji. Zgodnie z przedstawionymi na jej koncie na Twitterze screenshotami, nowa usługa miałaby kosztować 3 USD (ok. 11 PLN) miesięcznie i oferować możliwość skasowania tweeta tuż po jego wysłaniu (użytkownik będzie miał na to pewien czas, określony za pomocą umieszczonego na ekranie timera) oraz zapisywanie ulubionych tweetów w kolekcjach i łatwe zarządzanie zachowaną zawartością.



Nie brzmi to rewelacyjnie, ale Wong podkreśla, że Twitter Blue może okazać się zaledwie jednym z poziomów subskrypcji: serwis może zaproponować kilka bardziej funkcjonalnych (i droższych) wersji dla osób, które często z niego korzystają. Wskazuje na to chociażby fakt, że Twitter wykupił niedawno usługę Scroll – za 5 USD (ok. 19 PLN) miesięcznie pozwala ona usunąć wszystkie reklamy z współpracujących z nią serwisów. Dotychczasowy prezes firmy stwierdził, że jeszcze w tym roku usługa zostanie zintegrowana z medium społecznościowym – niewykluczone, że „usunięcie wszystkich reklam” będzie jedną z zachęt do wykupienia wyższego poziomu abonamentu. Sam Twitter nie wydał w tej sprawie oficjalnego oświadczenia.