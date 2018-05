Problemy Steam Link na iOS

O Steam Link – sposobie na lokalne strumieniowanie gier z komputera na urządzenie mobilne lub telewizory – pisaliśmy kilka dni temu. Aplikacja trafiła już na Androida, ale jej pojawieniu się na iOS towarzyszą problemy. Nie należy jednak tracić nadziei: opóźnienie to wcale nie znaczy, że Steam Link nie zostanie przystosowany do wymagań Apple.

Androidowa wersja aplikacji w wersji beta trafiła do Sklepu Google Play w zeszłym tygodniu. Steam Link na iOS nie miał tak łatwo: według Valve (czyli właściciela Steam), Apple najpierw przyznało zgodę na umieszczenie programu w App Store, aby w kilka godzin później to pozwolenie odebrać. Przyczyną unieważnienia zgody miał być „konflikt biznesowy”, a wielokrotne odwołania składane przez Valve nie doczekały się pozytywnego rozpatrzenia. Apple wyjaśniło sytuację dopiero trochę później. Według wiceprezesa ds. marketingu firmy, Phila Schillera, Steam Link nie spełnił wszystkich wymogów regulaminu App Store w zakresie moderowania zawartości tworzonej przez użytkowników i zakupów w aplikacji. Niewątpliwie chodzi o to ostatnie – Apple chce chronić obecne już w AppStore usługi przed konkurencją. Według Valve Steam Link nie posiada możliwości zakupu żadnej zawartości, a jego nagłe usunięcie z App Store uderza w samego Steama.

Jednocześnie Apple zostawia Valve otwartą furtkę do umieszczenia aplikacji w App Store w momencie, kiedy będzie ona spełniała regulamin sklepu. Prawdopodobnie będzie wiązało się to z koniecznością szerszego odseparowania usług oferowanych przez Steam i Steam Link lub okrojenia możliwości aplikacji na iOS? Czas pokaże, czy Valve zdecyduje się na podjęcie tego kroku.