Trzy nowe urządzenia z rodziny motorola edge￼

Motorola wprowadza do oferty trzy nowe urządzenia z rodziny edge – motorola edge 30 ultra, motorola edge 30 fusion oraz motorola edge 30 neo.

Model motorola edge 30 ultra wprowadza zupełnie nową definicję urządzenia klasy premium na poziomie „ultra”. Ten flagowiec wyróżnia się najnowocześniejszymi funkcjami, takimi jak najbardziej zaawansowany procesor Snapdragon 8+ Gen 1, matryca aparatu o rozdzielczości największej w branży oraz najszybszy w historii mechanizm ładowania TurboPower. Z kolei motorola edge 30 fusion to połączenie wydajności i piękna. Ten zachwycający model z bezramkowym wyświetlaczem mieści w sobie funkcje klasy premium. Motorola z przyjemnością przedstawia także model motorola edge 30 neo. Ten nowy smartfon ma kompaktową konstrukcję, która w niczym nie ogranicza wydajności. Jest też pierwszym owocem długoterminowej współpracy z globalnym ekspertem w dziedzinie kolorów, firmą Pantone.

motorola 30 edge ultra: uwieczniaj życie bez ograniczeń

Smartfon motorola edge 30 ultra zawiera system aparatów fotograficznych o najwyższej rozdzielczości, który pomaga w uwiecznianiu najważniejszych chwil z życia. Przy użyciu pierwszej w branży matrycy aparatu głównego o rozdzielczości 200 Mp można robić zachwycające zdjęcia. Ogromna matryca przechwytuje więcej światła, łącząc po 16 pikseli w jeden ultrapiksel o wielkości 2,56 μm. Dzięki temu zdjęcia są wyraziste i jasne, nawet gdy są robione w ciemności. Zaawansowana technologia HDR nadaje zdjęciom doskonałą równowagę światła i cienia, dlatego zachwycają szczegółowością nawet przy mieszanym oświetleniu. Matryca główna ma też funkcję optycznej stabilizacji obrazu, która pomaga wyeliminować niepożądane efekty drgania rąk, by zdjęcia i nagrania wideo były krystalicznie wyraziste. Filmy z najnowszego flagowca Motorola osiągają nowy poziom rozdzielczości 8K — ponad 33 milionów pikseli, co jest najwyższą rozdzielczością możliwą obecnie do uzyskania w smartfonach. Funkcja nagrywania z jakością 4K HDR10+ spełnia standardy HDR10+ dotyczące wierności odwzorowania kolorów, zakresu barw, jasności i kontrastu. motorola edge 30 ultra ma też aparat fotograficzny 50 Mp z ultrapanoramicznym obiektywem, który mieści w kadrze więcej obrazu i także robi zdjęcia wysokiej jakości. Smartfonem można też robić zdjęcia w ekstremalnym zbliżeniu — obiektyw Macro Vision skraca 4-krotnie minimalną odległość od obiektu w porównaniu z obiektywem standardowym. Przy użyciu teleobiektywu 2x można wypełnić kadr fotografowanym obiektem, a jednocześnie nadal zachować odpowiedni dystans, by korzystnie uchwycić rysy twarzy. W trybie portretowym można wybrać różne ustawienia ogniskowej: szerokie (35 mm), standardowe (50 mm) lub zbliżenie (85 mm), aby optymalnie umieścić obiekt w kadrze. motorola edge 30 ultra ma też 60-megapikselowy aparat przedni do robienia selfie o oszałamiającej jakości.

Snapdragon 8+ generacji 1. w smartfonie motorola edge 30 ultra otwiera nową epokę technologii mobilnych najwyższej klasy, takich jak łączność 5G, sztuczna inteligencja oraz funkcje dla graczy i fotograficzne. Nowy model motorola edge błyskawicznie reaguje na działania użytkownika dzięki nawet 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 RAM i oferuje do 256 GB miejsca w pamięci masowej.

Opóźnienie reakcji na dotyk zmniejszono dzięki częstotliwości próbkowania dotyku podczas gry na poziomie 360 Hz. Urządzenie optymalizuje grafikę i wydajność na podstawie danych w czasie rzeczywistym, a dzięki obsłudze ekranu o częstotliwości odświeżania 144 Hz można za każdym razem spodziewać się płynnej gry o żywych kolorach.

Co więcej, motorola edge 30 ultra wprowadza nowy standard szybkiego ładowania. Teraz energię na cały dzień działania można uzyskać po zaledwie 7 minutach ładowania z niesamowitą mocą 125 W — jest to najszybsze rozwiązanie do ładowania TurboPower w historii. Urządzenie to można też ładować bezprzewodowo z mocą do 50 W, dzięki czemu nie tylko unika się plątaniny kabli, ale można też podładować urządzenie innej osoby przy użyciu funkcji bezprzewodowego udostępniania energii z mocą 10 W.

Nowy flagowiec został wyposażony w niemal zupełnie bezramkowy ekran pOLED FHD+ o przekątnej 6,67”. Obraz w rozdzielczości Full HD+ jest ostrzejszy, a HDR10+ poprawia jasność i kontrast, nasycając go ponad miliardem odcieni realistycznych kolorów. Jeszcze bardziej sugestywne wrażenia oferuje użytkownikom motoroli edge 30 ultra dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii audio, by prezentować ulubione materiały bardziej realistycznie.

motorola edge 30 ultra ma też podświetlenie krawędzi, informując o powiadomieniach, połączeniach przychodzących czy zaplanowanych alarmach. Wystarczy szybki rzut oka, aby sprawdzić, co się dzieje. Działanie tej funkcji można spersonalizować, wybierając spośród pięciu opcji kolorystycznych.

Pięknemu, zakrzywionemu szkłu 3D z przodu telefonu towarzyszy powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców. Przyjemne w dotyku matowe wykończenie tylnej części urządzenia zachęca do trzymania go jak najdłużej.

motorola edge 30 fusion: z założenia bez ograniczeń

Nowa motorola edge 30 fusion dostarcza inspiracji do codziennych przygód dzięki niewiarygodnie smukłej i doskonale wyważonej konstrukcji. Symetrycznie zakrzywione krawędzie robią niesamowite wrażenie z wyglądu i w dotyku, a gładkie kontury łączą się płynnie ze szkłem po obu stronach urządzenia. Dopełnieniem eleganckiego wyglądu tego smartfona jest aluminiowy korpus z piaskowanego i polerowanego aluminium.

Potrzeby związane z rozrywką zaspokaja potężny Snapdragon 888+ 5G. Układ ten ma wyższą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją, co widać podczas gier wspomaganych sztuczną inteligencją.

motorola edge 30 fusion ma także znakomitą matrycę aparatu głównego o rozdzielczości 50 Mp z optyczną stabilizacją obrazu. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych aparatów dostępnych w smartfonie. Zdjęcia można robić, używając do ustawiania ostrości 32 razy więcej pikseli. Piękną klarownością i jasnością wyróżniają się nie tylko zdjęcia, ale też nagrania wideo HDR10 lub z rozdzielczością 8K. Najnowocześniejsze funkcje fotograficzne obejmują ultraszerokokątny aparat 13 Mp i aparat do zdjęć w zbliżeniu Macro Vision z tyłu urządzenia, a także przedni aparat o rozdzielczości 32 Mp. Technologia Quad Pixel zwiększa ostrość zdjęć i nadaje im żywsze barwy dzięki 4 razy lepszej czułości przy słabym oświetleniu. Fantastyczne wyniki zapewnia też funkcja autofokusa, niezależnie od oddalenia od aparatu przedniego.

motorola edge 30 fusion ma bezramkowy wyświetlacz pOLED FHD+ o przekątnej 6,55 cala z HDR10+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz gwarantującej niezwykłą płynność obrazu. Nowy model edge ma też dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos.

Ładowarką TurboPower o mocy 68 W można naładować smartfon motorola edge 30 fusion na cały dzień w ciągu zaledwie 10 minut. Bateria ma długi czas działania, dlatego można korzystać z łączności 5G i pracować wielozadaniowo przez cały dzień.

motorola edge 30 neo: dla ambitnych marzycieli

motorola edge 30 neo to pierwsze urządzenie w modnych barwach wybranych w ramach nowego, długoterminowego partnerstwa Motorola i Pantone — światowego lidera w dziedzinie spójności i wierności kolorystycznej dla marek i projektantów na całym świecie. Dostępna w takich barwach jak kolor roku 2022 Pantone Very Peri motorola edge 30 neo ma wbudowaną w tylną ściankę dyskretną próbkę koloru Pantone i umożliwia personalizację telefonu z wykorzystaniem koloru w całym interfejsie użytkownika.

motorola edge 30 neo jest smukła, lekka, ultraelegancka i wyróżnia się pod każdym względem. Wystarczy szybkie spojrzenie na spód telefonu, by sprawdzić, czy na przykład są nowe powiadomienia, ktoś dzwoni itp. Moduł aparatu jest otoczony paskiem LED, który rozświetla się na różne sposoby, informując o tym, co się dzieje, bez rozpraszania uwagi użytkownika.

Urządzenie to ma wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,28 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pomimo kompaktowych rozmiarów oferuje on pełnię możliwości, w tym ponad miliard odcieni oraz wrażenia klasy kinowej. Ekran odtwarza 100% gamy kolorów DCI-P3, prezentując jaśniejsze i żywsze barwy, które spełniają kinowe standardy wierności. Wrażenia miłośników rozrywki potęgują dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos.

Kompaktowa, lecz bezkompromisowa motorola edge 30neo oferuje funkcje wyróżniające tę rodzinę produktów, w tym ładowanie TurboPower z mocą 68 W oraz dwa zaawansowane aparaty do wyboru odpowiednio do okoliczności. Aparat główny o wysokiej rozdzielczości 64 Mp z optyczną stabilizacją obrazu robi niezwykle ostre zdjęcia w dziennym świetle. System fotograficzny nowego modelu edge dopełnia zaawansowana matryca umożliwiająca robienie zdjęć z trzech fascynujących perspektyw. Aparat przedni o rozdzielczości 32 Mp z technologią Quad Pixel robi spektakularne selfie o wysokiej jakości.

motorola edge 30 neo działa z wydajnym procesorem Snapdragon 695 5G.

Większe możliwości smartfonów dzięki Ready For

Modele motorola edge 30 ultra, motorola edge 30 fusion i motorola edge 30 neo mają funkcje w ramach platformy Ready For zwiększające możliwości urządzenia. Wystarczy połączyć smartfon przewodowo lub bezprzewodowo z monitorem lub telewizorem.

Innowacyjność wykraczająca poza sprzęt i oprogramowanie

Po raz pierwszy w branży marka smartfonów zaskakuje klientów nowym wrażeniem zmysłowym: firmowym zapachem Motoroli, którym zostanie nasycone opakowanie każdego z tych nowych urządzeń motorola edge. Ekskluzywny zapach Motorola został opracowany we współpracy z Firmenich — największą na świecie prywatną firmą z branży aromatów i smaków.

Motorola chce osiągnąć do roku finansowego 2025/2026 poziom 60% materiałów z recyklingu i o 50% mniejszej ilości plastików jednorazowego użytku w opakowaniach smartfonów.

Dostępność produktów i ceny

Model motorola edge 30 ultra (12/256 GB) będzie dostępny od 9 września br. w dwóch kolorach: Interstellar Black (Stalowoszary) oraz Starlight White (Biały) w rekomendowanej cenie detalicznej 4 499 PLN.

Model motorola edge 30 fusion (8/128 GB) będzie dostępny od 9 września br. w trzech kolorach: Cosmic Grey (Czarny), Aurora White (Opalizujący biały) oraz Neptune Blue – Vegan Leather (Niebieski) w rekomendowanej cenie detalicznej 2 999 PLN.

Model motorola edge 30 neo (8/128 GB) będzie dostępny od 9 września br. w czterech kolorach: Black Onyx (Czarny), Ice Palace (Opalizujący biały), Very Peri (Fioletowy) oraz Aqua Foam (Zielony) w rekomendowanej cenie detalicznej 1 899 PLN.