Od 2023 roku modele BMW i MINI z wegańskim wnętrzem

W 2023 roku BMW Group wprowadzi na rynek pierwsze pojazdy z całkowicie wegańskim wnętrzem. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki opracowaniu innowacyjnych materiałów o właściwościach zbliżonych do skóry. W przyszłości mogą one być stosowane również na powierzchniach kierownic, gdzie muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania w zakresie cech dotykowych, wyglądu premium i odporności na zużycie.

Obniżenie emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdu jest głównym celem BMW Group na drodze do neutralności klimatycznej, która ma zostać osiągnięta najpóźniej do 2050 roku. Wybór materiałów odgrywa tu zasadniczą rolę. Wyeliminowanie materiałów pochodzenia zwierzęcego w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju w produkcji pojazdów. Wraz z wprowadzeniem nowej jakości powierzchni kierownic odsetek elementów pojazdów noszących ślady materiałów pochodzenia zwierzęcego w pojazdach BMW i MINI spadnie do mniej niż jednego procenta. Oznacza to, że tylko w niewidocznych miejscach pozostają np. różne substancje woskowe, takie jak żelatyna jako składnik powłok ochronnych, lanolina w lakierach, łój jako dodatek do elastomerów i wosk pszczeli jako topnik do lakieru.

BMW Group od dawna oferuje alternatywę dla skóry w postaci różnych wariantów tkanin. Teraz po raz pierwszy możliwe jest zastosowanie adekwatnego zamiennika skóry na najważniejszym łączniku pomiędzy kierowcą i pojazdem. Szczególnie wysokie wymagania w zakresie wyglądu, odporności na zużycie i trwałości stawiane są powierzchniom kierownicy. — Kierownica obszyta wysokiej jakości wegańskim materiałem, który będzie stosowany w przyszłości, jest odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów, którzy nie chcą iść na żadne kompromisy w zakresie cech dotykowych, wyglądu i funkcjonalności. Ten innowacyjny materiał jest odporny na ścieranie, pot i wilgoć i ma przy tym wszystkie zalety skóry — mówi Uwe Köhler, szef działu rozwoju karoserii, nadwozia i wnętrza w BMW Group.

Fakt, że wysokiej jakości wegański materiał wierzchni o jakościowo równoważnych właściwościach może teraz zastąpić prawdziwą skórę stosowaną dotychczas w produkcji kierownic, umożliwia kolejny duży krok w kierunku redukcji CO2. Dzięki zastosowaniu nowego materiału do produkcji obszyć kierownicy w całym łańcuchu wartości oszczędza się około 85 procent emisji CO2 w porównaniu do skóry.