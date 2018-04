Tracker bagażu od Louis Vuitton

Posiadacze walizek od Louis Vuitton nie chcą oznaczać ich zwykłymi plastikowymi trackerami Bluetooth. Z myślą o nich dom mody wypuścił specjalne urządzenie Louis Vuitton Echo, które monitoruje bagaż na wybranych lotniskach na całym świecie.

Louis Vuitton Echo to 10-centymetrowy plastikowy tracker działający w technologii Sigfox Monarch. Polega ona na wykorzystaniu fal radiowych do komunikacji z innymi urządzeniami elektronicznymi: to, z którego pasma korzysta, zależy od konkretnego lotniska. Echo nie tylko lokalizuje pozycję walizki na lotnisku, ale ponadto pełni funkcję czujnika otwarcia – jeśli niepowołana osoba otworzy bagaż, aplikacja LV Pass automatycznie wyświetli stosowną notyfikację na ekranie sparowanego z trackerem smartfona. Technologia Sigfox Monarch została wdrożona na wielu lotniskach całego świata, ale póki co nie trafiła do Polski.

Tracker wyposażony jest w akumulator o pojemności wystarczającej na pół roku ciągłej pracy i możliwość korzystania z usługi Sigfox przez trzy lata. Jak wszystkie produkty sygnowane logiem Louis Vuitton jest on drogi – kosztuje 370 USD (1 270 PLN) i jest dostępny na oficjalnej stronie marki. Jeśli marzy ci się jakiś elektroniczny gadżet od LV, Echo to jednak wciąż najtańsza opcja: taki smartwatch LV Tambour Horizon kosztował na przykład ponad 8 tysięcy złotych.