Specyfikacja PCIe 6.0 oficjalnie zaprezentowana

Interfejs PCIe to jeden z najszybciej ewoluujących standardów. Obecnie wyprzedza on rynek o przynajmniej dwie generacje – chociaż rynkową pozycję dopiero zaczynają zdobywać nośniki i akcesoria z PCIe 4.0, odpowiedzialna za niego organizacja PCI-SIG, przygotowała już PCIe 6.0.

Nowy standard ma po raz kolejny podwoić przepustowość złącza. W pełnej formie, zapewni on maksymalną dwukierunkową prędkość rzędu 256 GB/s – dwukrotnie większą niż poprzedzający go PCIe 5.0. Dodatkowa przepustowość ma być szczególnie zauważalna w sytuacjach, w których dochodzi do jednoczesnego przesyłania bardzo dużych ilości danych: w procesach uczenia maszynowego, centrach danych oraz zastosowaniach lotniczych, motoryzacyjnych i militarnych. Specyfikacja wskazuje także, że urządzenia wykorzystujące nowy standard, będą wstecznie kompatybilne z poprzednimi generacjami PCIe.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych akcesoriów wykorzystujących nowy standard? Na pewno nieprędko – na rynku rozpowszechnia się obecnie PCIe 4.0, zaś pierwsze nośniki SSD z PCIe 5.0 zostały zaprezentowane dopiero pod koniec ubiegłego roku. Najbardziej imponujący z nich, Samsung PM1743, jest stworzony z myślą o serwerach korporacyjnych i obiecuje dwukrotnie wyższe prędkości odczytu niż nośniki PCIe 4.0. Istnieje zatem duża szansa, że gdy nośniki PCIe 6.0 w końcu trafią na rynek, okażą się one dwukrotnie szybsze od poprzedzającej je wersji standardu.