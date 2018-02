Usługa streamingu gier od Google?

Strumieniowanie gier to żadna nowość – oferują je m. in. Nvidia czy Sony. Teraz najprawdopodobniej dołączy do nich Google, które podobno już od dłuższego czasu planuje wprowadzenie usługi streamingowej dla graczy.

Usługa ma przypominać wspomniane już GeForce Now i PlayStation Now – wybrany tytuł będzie odtwarzany nie z komputera użytkownika, ale w chmurze. Nie wiadomo, czy w planach Google jest zakupienie praw do tytułów pecetowych, stworzenie gier przeznaczonych specjalnie na tę platformę, czy też jedynie strumieniowanie gier z Androida. Niemal pewne jest natomiast, że podwaliną nowego systemu będzie istniejąca już usługa Chromecast, która na chwilę obecną również posiada dostęp do szeregu prostych gier imprezowych.

Projekt usługi strumieniowania nosi nazwę Yeti. Chociaż jego zaistnienie pozostaje póki co w sferach spekulacji, nie przeszkadza to w pojawianiu się plotek. Najciekawsza z nich głosi, że oprócz usługi Google chce stworzyć własną konsolę służącą do streamingu gier (trochę, jak Nvidia Shield) – czas zweryfikuje te pogłoski.