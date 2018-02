Rozpoczęto konstrukcję dziesięciomilenijnego zegara

Niektóre projekty są tworzone po to, aby przynieść konkretne rezultaty; celem innych jest trwanie. Do tej drugiej grupy zalicza się niewątpliwie Zegar Na 10 000 Lat, którego konstrukcja właśnie się rozpoczęła.

Historia zegara rozpoczyna się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to został on zaprojektowany przez Danny’ego Hillisa, założyciela fundacji The Long Now. Zegar Na 10 000 Lat miał być przedsięwzięciem zwracającym uwagę na przyszłe potrzeby ludzkości i planety. Jego budowa ruszyła jednak na dobre dopiero po 2000 roku. Wtedy to projektem zainteresował się prezes Amazonu Jeff Bezos, który nie tylko sfinansował część niezbędnych badań, ale również oddał do dyspozycji fundacji należące do niego tereny w zachodnim Teksasie. To właśnie tam, w wydrążonym wzgórzu, jest montowany czasomierz o długości ponad 150 m. Właśnie rozpoczęła się instalacja mechanizmu zegarowego zasilanego dobowymi zmianami temperatury.

Zamiast sekund, minut i godzin zegar ma odmierzać lata, stulecia i tysiąclecia – o upłynięciu tych ostatnich poinformuje kukułka, której działania nie zaobserwujemy za życia. Został zaprojektowany w taki sposób, aby wymagać jedynie minimalnych prac konserwacyjnych. Po ukończeniu budowy będzie on również dostępny dla zwiedzających.