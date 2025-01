TP-Link prezentuje nowe routery i systemy mesh w standardzie Wi-Fi 7

TP-Link zaprezentował najnowszą kolekcję urządzeń sieciowych w standardzie Wi-Fi 7. Nowe modele stanowią uzupełnienie szerokiego portfolio producenta i pozwalają na korzystanie z szybkiej sieci niemal w każdych warunkach: zarówno wewnątrz domu, jak i w jego otoczeniu, a także podczas wyjazdów turystycznych oraz służbowych.

Wśród zaprezentowanych na targach nowości na szczególną uwagę zasługuje model Deco BM65. Nowy mesh od TP-Link to zestaw trzech urządzeń (dwóch wewnętrznych i jednego zewnętrznego) pracujących w standardzie Wi-Fi 7 i zapewniających stabilny i szybki dostęp do internetu w całym domu oraz w ogrodzie. Jednostki Deco BM65 oferują do 11 Gb/s łącznej przepustowości Wi-Fi w trzech pasmach transmisji (do 5 765 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 4 324 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz) oraz wsparcie dla takich technologii jak obsługa kanałów o szerokości 320 MHz i Multi-Link Operation. Za połączenia kablowe odpowiadają porty 2,5G. Jednostka zewnętrzna Deco BM65 posiada obudowę odporną na warunki atmosferyczne o klasie szczelności IP65, obsługę zasilania poprzez standard PoE oraz zestaw montażowy umożliwiający instalację zarówno na ścianie, jak i na słupie, oferując tym samym wszechstronne opcje montażu.

Warto zwrócić także uwagę na najnowsze routery Wi-Fi 7 z serii Archer. Najmocniejszy z nich – Archer BE900 – oferuje prędkości do 24,4 Gb/s w czterech pasmach transmisji. Router ma 12 optymalnie rozmieszczonych anten wewnętrznych, które zapewniają wysokie wzmocnienie sygnału, doskonałą izolację, zaawansowaną integrację i wielokierunkowy zasięg. Wyposażony w dwa porty 10G WAN/LAN – jeden port RJ45 i jeden port combo RJ45/SFP+ – Archer BE900 zapewnia elastyczną obsługę zarówno połączeń światłowodowych, jak i miedzianych. Dodatkowe cztery porty 2,5G i dwa porty USB sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do budowy multigigabitowej sieci domowej.

Kolejnym wartym uwagi urządzeniem jest Archer GE800, czyli dedykowany graczom router Wi-Fi 7, oferujący prędkość do 19 Gb/s w trzech pasmach. Za połączenia kablowe w routerze odpowiadają dwa porty 10G WAN/LAN i cztery porty LAN 2,5G. Dedykowany port „Gaming” 2,5 Gb/s automatycznie nadaje priorytet podłączonym urządzeniom, takim jak konsola czy PC, zapewniając minimalne opóźnienia nawet w krytycznych momentach gry.

Przyświecająca TP-Link misja „Wi-Fi 7 dla każdego” wykracza poza dom z przenośnym routerem TL-WR3602BE. Ten kompaktowy router Wi-Fi 7 oferuje prędkości transmisji bezprzewodowej aż do 3,6 Gb/s, multigigabitowe połączenia kablowe i solidne zabezpieczenia z wydajnym VPN-em, gwarantując stabilne i bezpieczne połączenie w podróży. Router TL-WR3602BE zapewnia niezawodną łączność w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie z hotelu, czy korzystasz z niego w kamperze.

Archer GE800 jest już dostępny w polskiej dystrybucji, pozostałe zaprezentowane produkty będą sukcesywnie pojawiać się w 2025 roku.